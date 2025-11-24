



PriceMovementMapper, fiyat hareketine benzersiz görsel yaklaşımıyla teknik analizde devrim yaratıyor. Bu yenilikçi MT5 göstergesi, fiyat aşırılıklarını gösteren akıllı dikey çizgilerle günlük açılış/kapanış aralıklarını eşleyen dinamik bloklar oluşturur. Geleneksel araçlardan farklı olarak, sezgisel renk kodlu dikdörtgenler ve bağlantı çizgileri aracılığıyla piyasa yapısı, trend gücü ve önemli destek/direnç seviyelerinin kristal berraklığında görselleştirilmesini sağlar. Her işlem günü, açılıştan kapanışa kadar tam fiyat yolculuğunu gösteren ayrı bir blok olarak temsil edilir ve dikey uzantılar fiyatın açılış ve kapanış seviyelerinin ne kadar ötesine seyahat ettiğini ortaya koyar. Yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirlemede avantaj arayan swing trader'lar, teknik analistler ve fiyat hareketi meraklıları için idealdir. Gösterge, kişiselleştirilmiş işlem deneyimi için özelleştirilebilir renkler, stiller ve dolgu seçenekleriyle piyasa hareketini anlamada benzersiz bir netlik sunarak tüm finansal enstrümanlarda ve günlük altı zaman dilimlerinde çalışır.

PriceMovementMapper - Fiyat Hareketi Eşleyici

MQL5 Yayını Açıklaması

PriceMovementMapper, MetaTrader 5'te fiyat hareketi görselleştirmesinde devrim yaratan yenilikçi bir teknik göstergedir. Piyasada bulunan diğer araçlardan farklı olarak, işlemcilerin benzeri görülmemiş bir netlikle kalıpları ve fırsatları belirlemesine olanak tanıyan, günlük fiyat hareketlerinin benzersiz ve sezgisel bir görsel temsilini sunar.

🎯 ÖZEL ÖZELLİKLER

🎨 Fiyat Hareketi Blokları

• Günlük açılış ve kapanış arasındaki ilişkiyi görsel olarak temsil eden renkli dikdörtgenler

• Otomatik renkler: Yükseliş günleri için YEŞİL, düşüş günleri için KIRMIZI

• Özelleştirilebilir çizgi kalınlığı ve stil ayarları

📊 Akıllı Dikey Hareket Çizgileri

• Yükseliş Günleri İçin:

◦ EN YÜKSEK seviyeden KAPANIŞA çizgi

◦ EN DÜŞÜK seviyeden AÇILIŞA çizgi

• Düşüş Günleri İçin:

◦ EN YÜKSEK seviyeden AÇILIŞA çizgi

◦ EN DÜŞÜK seviyeden KAPANIŞA çizgi

⚙️ Gelişmiş Ayarlar

• Analiz için özelleştirilebilir zaman dilimi

• Ayarlanabilir geçmiş gün sayısı

• Önceki gün referans çizgileri

• İsteğe bağlı açıklayıcı etiketler

🚀 REKABET AVANTAJLARI

✅ Benzersiz Görselleştirme - Aralık analizini fiyat hareketiyle birleştirir

✅ Trendlerin ve dönüşlerin hızlı tespiti

✅ Entegre çoklu zaman dilimi analizi

✅ Farklı işlem stilleri için esnek yapılandırma

✅ Görsel kirlilik olmadan temiz arayüz

📈 PRATİK UYGULAMALAR

• Swing İşlem: Günlük fiyat hareketine dayalı giriş noktalarını belirleyin

• Trend Analizi: Günlük hareketlerin gücünü görselleştirin

• Destek/Direnç: Günlük aşırı değerler aracılığıyla ana seviyeleri belirleyin

• Patern Onayı: Geliştirilmiş görselleştirmeyle mum paternlerini doğrulayın

🎓 BU GÖSTERGE KİM İÇİN?

• Açık fiyat hareketi görselleştirmesi gereken yeni işlemciler

• Rekabetçi görsel avantaj arayan profesyoneller

• Birden fazla zaman dilimiyle çalışan teknik analistler

• Günlük hareketlere odaklanan swing işlemciler

📥 HEMEN KULLANIMDA - Teknik analizinizi benzersiz ve güçlü bir görsel yaklaşımla dönüştürün!

🔧 Kolay Kurulum - Saniyeler içinde yapılandırın ve fiyat hareketini hiç olmadığı kadar eşlemeye başlayın!

⭐ Diğer işlemcilerden sıyrılın - Her işlem seansı boyunca fiyatın NEREDE ve NASIL hareket ettiğini gerçekten gösteren bir araçla

PriceMovementMapper - Sadece fiyatı görmeyin, hareketini ANLAYIN!