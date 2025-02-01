ArbitrageATR Recovery MT5

  • BITTE BE ACHTENSIE: Dieser Expert Advisor wurde ausschließlich für die Wiederherstellung von Trades entwickelt und sollte nicht als standardmäßiges automatisches Handelssystem verwendet werden.
  • WICHTIG: Dieser EA ist eine der umfassendsten und robustesten Lösungen für die Wiederherstellung von Trades, die derzeit der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

    Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Händler, der zusätzlichen Schutz bei ungünstigen Marktbedingungen sucht. Sichern Sie Ihr Konto ab und handeln Sie mit Zuversicht, denn Sie wissen, dass dieses Erholungssystem entwickelt wurde, um Ihr Kapital in Zeiten des Rückgangs zu stabilisieren und zu erhalten.

    KOSTENLOSES INDICATOR DASHBOARD DOWNLOAD (empfohlen):

    https://www.mql5.com/en/market/product/137124?source=Site+Markt+Produkt+Seite


    Beispiel einer Einstellungsdatei für EURUSD mit Korrelation (30-Minuten-Chart):

    https://drive.go ogle.com/file/d/1G5ajfcJTHDvGlZX_M84G4IccKOOGHB7N/view?usp=sharing


    ================================================================================

    SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

    ================================================================================


    INTELLIGENTES SYSTEM ZUR WIEDERHERSTELLUNG DER ABSICHERUNG

    - Automatische Platzierung von Hedge-Aufträgen bei Erreichen von Drawdown-Schwellenwerten

    - Drei Erholungsmodi: Normal, Mittel und Aggressiv

    - Progressive Notfallwiederherstellung mit dynamischen Anpassungen

    - Intelligente Erkennung der Hedge-Richtung basierend auf den Marktbedingungen

    - Vollständige Verfolgung des Erholungsziels zur Wiederherstellung des Kontoguthabens


    DYNAMISCHES ATR-BASIERTES RASTERSYSTEM

    - Mehrere Rasterabstandsmethoden: Fest, ATR, Adaptive ATR, Bollinger Bands, Dynamische BB

    - Automatische Erkennung von Volatilitätszuständen (niedrig/normal/hoch)

    - Adaptives Grid Spacing, das sich den Marktbedingungen anpasst

    - ATR-Multiplikatoren: 3,0 (niedrige Vol.), 5,0 (normale Vol.), 8,0 (hohe Vol.)

    - Visuelle Rasterlinienindikatoren für eine einfache Überwachung


    FORTGESCHRITTENER KORRELATIONSHANDEL

    - Backtesting von bis zu 4 Symbolen gleichzeitig mit unabhängigen Einstellungen

    - Dynamische Erkennung der Korrelationsrichtung (positiv/negativ/dynamisch)

    - Korrelationsanalyse mit mehreren Referenzsymbolen

    - Stufenweises Aktivierungssystem basierend auf der Korrelationsstärke:

    - Schwache Stufe (0-0,3): Konservativer Ansatz

    - Mäßige Stufe (0,3-0,6): Standard-Ansatz

    - Starke Stufe (0,6-0,8): Aggressiver Ansatz

    - Sehr starke Stufe (0,8+): Maximales Vertrauen

    - Korrelationsstabilitätsfilter zur Vermeidung von Fehlsignalen


    INTEGRATION VON SMART-MONEY-KONZEPTEN

    - Orderblock-Erkennung und -Bestätigung

    - Fair Value Gap (FVG)-Analyse

    - Erkennung von Strukturbrüchen (BOS)

    - Erkennung von Charakteränderungen (ChoCH)

    - Marktstrukturanalyse auf jedem Zeitrahmen

    - Visuelle Darstellung von Schlüsselebenen


    TECHNISCHE FILTER FÜR MEHRERE ZEITRAHMEN

    - RSI-Filter: Vermeiden Sie überkaufte/überverkaufte Bedingungen

    - Erweiterter ADX-Filter mit Multi-Timeframe-Analyse

    - Primäre, sekundäre und tertiäre Zeitrahmengewichtung

    - Adaptive Schwellenwerte auf Basis der Volatilität

    - Klassifizierung der Trendstärke

    - Multi-TF-Anpassungsanforderungen

    - Regime-bewusstes Grid-Management

    - Integration von Pivot Point SuperTrend


    FLEXIBLE MULTIPLIKATORSYSTEME

    - Mehrere Progressionsmodi:

    - FIXIERT: Benutzerdefinierte Multiplikatorreihenfolge (1, 1,5, 1,5, 1,5...)

    - LINEAR: Lineare Progression (1, 2, 3, 4...)

    - EXPONENTIAL: Exponentielles Wachstum (1, 1,5, 2,25, 3,375...)

    - FIBONACCI: Fibonacci-Folge (1, 1, 2, 3, 5, 8...)

    - PARABOLISCH: Parabolische Progression (1, 2, 4,5, 8...)

    - Symbolspezifische Multiplikatoranpassung

    - Multiplikator-Caps: Keine, fest oder progressiv (aktienbasiert)

    - Dynamische Multiplikatoranpassung auf Basis von Gewinn/Verlust


    UMFASSENDE GEWINNZIELSYSTEME

    - Smart Take Profit mit Kostenberechnung und Sicherheitspuffer

    - Kontoweiter Gewinnzielabschluss

    - Korbgewinnziel (Post-Hedge)

    - Vollständiges Recovery-Zielsystem

    - Mindestgewinnpuffer-Einstellungen

    - Gewinne aus Basisaufträgen einbeziehen/ausschließen


    ROBUSTES RISIKOMANAGEMENT

    - Tägliche Verlustlimits mit automatischer Rücksetzung

    - Maximale Trades pro Symbol

    - Maximale Spread-Filterung

    - Zeit- und Tagesfilter (Handel nur zu bestimmten Stunden/Tagen)

    - Sonstiges EA-Management (Deaktivierung konkurrierender EAs während der Erholung)

    - Positionsgrößenlimits pro Tier/Korrelationsstärke

    - Not-Aus-Mechanismen


    ================================================================================

    WIE ES FUNKTIONIERT

    ================================================================================


    1. BASISAUFTRAGSERTEILUNG

    Der EA eröffnet die ersten Positionen auf der Grundlage Ihrer konfigurierten Einstellungen. Sie können

    bis zu 4 unabhängige Basisaufträge auf verschiedenen Symbolen gleichzeitig ausführen.


    2. DRAWDOWN-ÜBERWACHUNG

    Überwacht fortlaufend den Drawdown Ihres Kontos (prozentual oder währungsbasiert).

    Wenn der Schwellenwert erreicht ist, wird das Rückgewinnungssystem aktiviert.


    3. HEDGE-AKTIVIERUNG

    Eröffnet Hedge-Aufträge in die entgegengesetzte Richtung, um die aktuellen Verluste zu begrenzen

    und den Erholungsprozess zu beginnen. Pivot Point SuperTrend bestätigt die Richtung.


    4. GRID ERHOLUNG

    Baut ein dynamisches Auftragsnetz mit ATR-basierten Abständen auf, das sich an die Marktvolatilität anpasst.

    Marktvolatilität anpasst. Jede Gitterebene verwendet berechnete Multiplikatoren für die Losgröße.


    5. KORRELATIONSHANDEL

    Eröffnet gleichzeitig Positionen auf korrelierten Symbolen, um die Erholung zu beschleunigen.

    Die Korrelationsstärke bestimmt die Losgrößen, den Rasterabstand und die maximalen Aufträge.


    6. INTELLIGENTE FILTERUNG

    Alle neuen Aufträge durchlaufen Smart Money Concepts, RSI, ADX und Regime-Filter

    um während der Erholungsphase qualitativ hochwertige Einstiege zu gewährleisten.


    7. GEWINNZIEL-MANAGEMENT

    Überwacht mehrere Gewinnziele (Smart TP, Basket Target, Full Recovery).

    Schließt alle Positionen, wenn eines der Ziele erreicht wird, und sichert so die Gewinne.


    8. POSITIONSSCHLIESSUNG

    Alle Erholungspositionen werden geschlossen, wenn die Gewinnziele erreicht sind,

    und bringen das Konto in einen sauberen Zustand, der für den nächsten Zyklus bereit ist.


    ================================================================================

    WAS ES EINZIGARTIG MACHT

    ================================================================================


    MULTI-SYMBOL-ARBITRAGE-ANSATZ

    Im Gegensatz zu Erholungs-EAs, die nur ein Symbol verwenden, nutzt ArbitrageATR die Korrelation zwischen

    mehreren Währungspaaren, um diversifizierte Erholungsmöglichkeiten zu schaffen.


    DYNAMISCHE RICHTUNGSERKENNUNG

    Bestimmt automatisch die optimale Absicherungsrichtung auf der Grundlage historischer Korrelationsanalysen

    Korrelationsanalyse und passt sich den sich ändernden Marktverhältnissen an.


    GESTAFFELTES KORRELATIONS-SYSTEM

    Passt die Handelsaggressivität basierend auf der Korrelationsstärke in Echtzeit an, mit

    mit separaten Einstellungen für Lot-Multiplikatoren, Rasterabstände und maximale Aufträge pro Ebene.


    VOLATILITÄTSADAPTIVES RASTER

    Der Rasterabstand passt sich automatisch an die aktuelle Marktvolatilität an, wobei mehrere

    Methoden (ATR, Bollinger Bands) an die aktuelle Marktvolatilität an und gewährleistet so eine optimale Auftragsplatzierung.


    SMART-MONEY-KONZEPTE

    Eine institutionelle Marktstrukturanalyse filtert minderwertige Einstiege heraus,

    und konzentriert die Erholungsbemühungen auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.


    UMFASSENDE FILTERUNG

    Multi-Timeframe ADX-Analyse mit gewichtetem Scoring, RSI-Filterung und Regime

    Regime Awareness stellen sicher, dass die Trades auf günstige Marktbedingungen abgestimmt sind.


    FLEXIBLE MULTIPLIKATORENSYSTEME

    Wählen Sie aus mathematischen Progressionen (Fibonacci, Exponential, Parabolisch) oder

    erstellen Sie individuelle Sequenzen, die auf Ihre Risikotoleranz zugeschnitten sind.


    VOLLSTÄNDIGE ERHOLUNGSVERFOLGUNG

    Verfolgt Ihren Kontostand vor dem Drawdown und arbeitet systematisch an der Wiederherstellung des vollen

    Kontoguthaben wiederherzustellen, nicht nur die Gewinnschwelle der aktuellen Positionen.


    ================================================================================

    FÜR WEN IST DAS GEDACHT?

    ================================================================================


    Händler, die andere EAs/Strategien einsetzen und eine automatische Drawdown-Wiederherstellung benötigen

    Portfoliomanager, die korrelationsbasierte Risikominderung wünschen

    Professionelle Händler, die eine Marktstrukturanalyse auf institutionellem Niveau benötigen

    Händler von Prop-Firmen, die ein ausgefeiltes Risikomanagement benötigen

    Händler mit ausreichendem Kapital für die Erweiterung des Netzes (empfohlen: $1000+ pro 0,01 Lot)


    ================================================================================

    BESTE ANWENDUNGSFÄLLE

    ================================================================================


    1. STRATEGIE-SCHUTZ

    Wird neben Ihren primären Handelsstrategien als Sicherheitsnetz eingesetzt. Wenn Ihre

    Hauptstrategien einen Drawdown erleiden, wird ArbitrageATR aktiviert, um Verluste auszugleichen.


    2. KORRELATIONSARBITRAGE

    Nutzen Sie vorübergehende Divergenzen zwischen korrelierten Paaren aus. Wenn EUR/USD und

    GBP/USD stark korreliert sind, beschleunigen Recovery-Positionen auf beiden den Gewinn.


    3. ERHOLUNG INNERHALB EINER BANDBREITE

    Optimal bei schwankenden Märkten, bei denen der Preis innerhalb von Volatilitätsbändern oszilliert.

    Der ATR-basierte Rasterabstand passt sich automatisch an die Bandbreite an.


    4. MULTI-ACCOUNT-VERWALTUNG

    Einsatz über mehrere Konten mit unterschiedlichen Symbolkombinationen für

    diversifiziertes Korrelationsrisiko.


    ================================================================================

    EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

    ================================================================================


    CONSERVATIVE (Geringes Risiko):

    - Erholungsmodus: MODE_Drawdown, RECOVERY_NORMAL

    - Drawdown: 5-10% oder $50-100

    - Raster-Methode: GRID_ATR_ADAPTIVE

    - Multiplikator-Modus: MULT_FIXED (1, 1.5, 1.5, 1.5)

    - MaxGeschäfte: 8-10

    - Filter verwenden: Alle aktiviert (SMC, RSI, ADX)

    - Tägliches Verlustlimit: 3-5% des Kontos


    MODERATE (Ausgewogen):

    - Erholungsmodus: MODE_Drawdown, RECOVERY_MEDIUM

    - Drawdown: 10-15% oder $100-150

    - Raster-Methode: GRID_ATR_ADAPTIVE

    - Multiplikator-Modus: MULT_FIBONACCI

    - MaxGeschäfte: 10-12

    - Filter verwenden: SMC + ADX aktiviert

    - Tägliches Verlustlimit: 5-7% des Kontos


    AGGRESSIVE (Hohes Risiko):

    - Erholungsmodus: MODE_Drawdown, RECOVERY_AGGRESSIVE

    - Drawdown: 15-20% oder $150-200

    - Raster-Methode: GRID_BB_DYNAMISCH

    - Multiplikator-Modus: MULT_EXPONENTIAL

    - MaxGeschäfte: 12-15

    - Filter verwenden: Minimale Filterung

    - Tägliches Verlustlimit: 7-10% des Kontos


    ================================================================================

    SYMBOL-KOMPATIBILITÄT

    ================================================================================


    Wichtige Paare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

    Cross-Paare: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, usw.

    Exotische Paare: (vor dem Live-Handel gründlich testen)

    Indizes: US30, NAS100, SPX500 (mit angepassten Einstellungen)

    Metalle: XAU/USD, XAG/USD (mit höheren ATR-Multiplikatoren)


    Hinweis: Führen Sie vor dem Live-Handel immer einen Backtest mit Ihrem spezifischen Broker und Symbolen durch.

    Verschiedene Broker haben unterschiedliche Spreads, Ausführungsgeschwindigkeiten und Symbolspezifikationen.


    ================================================================================

    SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

    ================================================================================


    - MetaTrader 5 Build 3200 oder höher

    - Windows VPS empfohlen für 24/7 Betrieb (mindestens 2GB RAM)

    - Stabile Internetverbindung (ping < 50ms zum Broker-Server)

    - Broker mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung

    - Hedging-Kontotyp erforderlich

    - Mindestkontostand: $500 (empfohlen: $1000+)

    - Hebelwirkung: 1:100 Minimum (1:500 empfohlen für Flexibilität)


    ================================================================================

    ENTHALTENE RESSOURCEN

    ================================================================================


    Umfassende PDF-Dokumentation

    Schnellstart-Anleitung

    Empfohlene Einstellungen für verschiedene Kontogrößen

    Symbolspezifische Optimierungstipps

    Best Practices und Richtlinien zum Risikomanagement


    ================================================================================

    LEARNING CURVE (LERNKURVE)

    ================================================================================


    ANFÄNGER: 2-3 Wochen, um die Grundeinstellungen zu verstehen

    INTERMEDIATE: 1 Woche, um Korrelation und Filter zu beherrschen

    FORTGESCHRITTENE: 3-5 Tage zur Optimierung für spezifische Strategien


    Die umfangreiche Dokumentation und die vorkonfigurierten Einstellungsvorlagen machen es

    auch für fortgeschrittene Trader zugänglich, während fortgeschrittene Funktionen die

    Tiefe für den professionellen Einsatz bieten.


    ================================================================================

    RISIKO-OFFENLEGUNG

    ================================================================================


    WICHTIG: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet.

    nicht für alle Anleger geeignet. Raster- und Martingal-ähnliche Erholungsstrategien können zu

    zu erheblichen Verlusten führen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden, insbesondere bei starken

    Märkten ohne Rücksetzer.


    - Die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

    - Testen Sie vor dem Live-Handel immer gründlich auf Demokonten

    - Riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren

    - Achten Sie auf eine angemessene Kapitalisierung für eine vollständige Erweiterung des Netzes

    - Verwenden Sie eine angemessene Positionsgröße im Verhältnis zum Kontostand

    - Überwachen Sie den EA regelmäßig, insbesondere in Erholungsphasen

    - Starke Markttrends können einen erheblichen Drawdown verursachen

    - Dieser EA ist für den Ausgleich von Drawdowns konzipiert, nicht als primäre Handelsstrategie.

    - Die Ergebnisse variieren je nach Broker, Spreads und Marktbedingungen erheblich.


    Dieser EA ist ein Werkzeug für das Risikomanagement, kein System mit Gewinngarantie. Richtige

    Konfiguration, Überwachung und Risikomanagement sind entscheidend für den Erfolg.


    ================================================================================

    WARUM ARBITRAGEATR RECOVERY MT5 WÄHLEN?

    ================================================================================


    Kampferprobter Algorithmus: Jahrelange Entwicklung und Praxistests

    Professionelle Qualität: Marktstrukturanalyse in institutioneller Qualität

    Umfassende Dokumentation: Über 70 Seiten mit detaillierten Anleitungen

    Aktive Entwicklung: Regelmäßige Updates mit neuen Funktionen

    Flexible Konfiguration: Über 200 einstellbare Parameter

    Multi-Strategie-Ansatz: Kombiniert mehrere bewährte Wiederherstellungstechniken

    Erweiterte Risikokontrollen: Mehrere Sicherheitsmechanismen und Grenzwerte

    Transparenter Betrieb: Klare Protokollierung und visuelle Indikatoren


    Ob Sie eine profitable Strategie vor Drawdowns schützen, mehrere Konten

    mehrere Konten mit korrelationsbasierter Risikominderung verwalten oder eine

    hochentwickelte Recovery-Lösung mit institutioneller Filterung suchen,

    ArbitrageATR Recovery MT5 bietet die Werkzeuge und die Flexibilität, die Sie brauchen.


    ================================================================================

    UNTERSTÜTZUNG

    ================================================================================


    Beim Kauf inbegriffen:

    - Ausführliche 70+-seitige PDF-Dokumentation

    - Schnellstart-Anleitung

    - E-Mail-Support zur Unterstützung bei der Konfiguration

    - Regelmäßige Updates und Verbesserungen


    ================================================================================

    STARTEN SIE NOCH HEUTE

    ================================================================================


    Verändern Sie Ihren Ansatz für das Drawdown-Management mit ArbitrageATR Recovery MT5.

    Laden Sie jetzt herunter und erleben Sie professionelles Hedge Recovery mit Korrelation

    Korrelationshandel und Smart Money Concepts Filterung.


    Denken Sie daran: Richtiges Risikomanagement und gründliches Testen sind der Schlüssel zum Erfolg!


    ===============================================================================

    J B
    476
    J B 2025.04.29 15:03 
     

    If you need a recovery EA thats actually going to help you or at least give you a chance of actual recovery. You definitely need to try this one. Great support as well.

