Nasdaq American Session Strategy

Meistern Sie den Nasdaq in seinem explosivsten Moment: der amerikanischen Session.

US100 Session Pro ist eine professionelle Strategie, die entwickelt wurde, um die profitabelsten Gelegenheiten am NASDAQ (US100) während der New Yorker Marktöffnungs- und Handelszeiten zu nutzen. Sie kombiniert drei bewährte Setups, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen:

Eröffnungsausbruch: Erfasst schnelle und starke Bewegungen.

Trend-Pullback: Saubere Einstiege mit technischer Bestätigung.

Overextension-Reversal: Hochpräzise Umkehrungen.

Hauptfunktionen

Speziell für gedeckte Konten und diszipliniertes Trading entwickelt.

Konzentriert sich auf Zeiten maximaler Volatilität und hoher Wahrscheinlichkeit.

Kombiniert EMA, RSI, ATR und Bollinger-Bänder für maximale Effektivität.

⚙️ Multi-Setup-Logik zur Anpassung an Trend- und Seitwärtsmärkte.

🔒 Integriertes Risikomanagement: Konfigurierbares Risiko pro Trade, Tageslimits und Overtrading-Schutz.

💡 Vorteile für Trader

Perfekt für alle, die nur wenige Stunden am Tag traden.

Unterstützt Scalping, Intraday- und Intraday-Swing-Trading.

Sie müssen nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm verbringen.

🛠 Voraussetzungen

Plattform: MetaTrader 5.

Anlagen: NASDAQ 100 / US100 / NAS100.

Empfohlene Zeitrahmen: M5

Zeitfenster: Amerikanische Handelssitzung (9:30–16:00 Uhr New York).

📌 Wichtig: Testen Sie vor der Echtzeitnutzung eine Demo, um das Risiko und die Parameter an Ihren Broker anzupassen.
