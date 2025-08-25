Nasdaq American Session Strategy
- Experten
- Manuel De Huerta De La Cruz
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 25 August 2025
- Aktivierungen: 10
Meistern Sie den Nasdaq in seinem explosivsten Moment: der amerikanischen Session.
US100 Session Pro ist eine professionelle Strategie, die entwickelt wurde, um die profitabelsten Gelegenheiten am NASDAQ (US100) während der New Yorker Marktöffnungs- und Handelszeiten zu nutzen. Sie kombiniert drei bewährte Setups, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen:
Eröffnungsausbruch: Erfasst schnelle und starke Bewegungen.
Trend-Pullback: Saubere Einstiege mit technischer Bestätigung.
Overextension-Reversal: Hochpräzise Umkehrungen.
Hauptfunktionen
Speziell für gedeckte Konten und diszipliniertes Trading entwickelt.
Konzentriert sich auf Zeiten maximaler Volatilität und hoher Wahrscheinlichkeit.
Kombiniert EMA, RSI, ATR und Bollinger-Bänder für maximale Effektivität.
⚙️ Multi-Setup-Logik zur Anpassung an Trend- und Seitwärtsmärkte.
🔒 Integriertes Risikomanagement: Konfigurierbares Risiko pro Trade, Tageslimits und Overtrading-Schutz.
💡 Vorteile für Trader
Perfekt für alle, die nur wenige Stunden am Tag traden.
Unterstützt Scalping, Intraday- und Intraday-Swing-Trading.
Sie müssen nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm verbringen.
🛠 Voraussetzungen
Plattform: MetaTrader 5.
Anlagen: NASDAQ 100 / US100 / NAS100.
Empfohlene Zeitrahmen: M5
Zeitfenster: Amerikanische Handelssitzung (9:30–16:00 Uhr New York).
📌 Wichtig: Testen Sie vor der Echtzeitnutzung eine Demo, um das Risiko und die Parameter an Ihren Broker anzupassen.