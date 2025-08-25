Nasdaq American Session Strategy

Meistern Sie den Nasdaq in seinem explosivsten Moment: der amerikanischen Session.





US100 Session Pro ist eine professionelle Strategie, die entwickelt wurde, um die profitabelsten Gelegenheiten am NASDAQ (US100) während der New Yorker Marktöffnungs- und Handelszeiten zu nutzen. Sie kombiniert drei bewährte Setups, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen:





Eröffnungsausbruch: Erfasst schnelle und starke Bewegungen.





Trend-Pullback: Saubere Einstiege mit technischer Bestätigung.





Overextension-Reversal: Hochpräzise Umkehrungen.





Hauptfunktionen





Speziell für gedeckte Konten und diszipliniertes Trading entwickelt.





Konzentriert sich auf Zeiten maximaler Volatilität und hoher Wahrscheinlichkeit.





Kombiniert EMA, RSI, ATR und Bollinger-Bänder für maximale Effektivität.





⚙️ Multi-Setup-Logik zur Anpassung an Trend- und Seitwärtsmärkte.





🔒 Integriertes Risikomanagement: Konfigurierbares Risiko pro Trade, Tageslimits und Overtrading-Schutz.





💡 Vorteile für Trader





Perfekt für alle, die nur wenige Stunden am Tag traden.





Unterstützt Scalping, Intraday- und Intraday-Swing-Trading.





Sie müssen nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm verbringen.





🛠 Voraussetzungen





Plattform: MetaTrader 5.





Anlagen: NASDAQ 100 / US100 / NAS100.





Empfohlene Zeitrahmen: M5





Zeitfenster: Amerikanische Handelssitzung (9:30–16:00 Uhr New York).





📌 Wichtig: Testen Sie vor der Echtzeitnutzung eine Demo, um das Risiko und die Parameter an Ihren Broker anzupassen.