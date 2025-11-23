META i9
- Эксперты
- Meta Sophie Agapova
- Версия: 1.1
- Обновлено: 14 января 2026
- Активации: 9
META i9 – Квантовый Адаптивный Торговый Движок - Техническая документация
META i9 — полностью автономный торговый советник, основанный на трехуровневой архитектуре:
Quantum-State Pattern Analysis (QSPA)
Neuro-Fractal Engine (NFE)
Self-Correcting Trade Memory (SCTM)
При покупке META i9 вы получаете META i7 бесплатно! (Предложение ограничено и действует только одну неделю)
Его нейронные архитектуры значительно расширены и оптимизированы, что позволяет проводить более глубокий анализ паттернов и выполнять больше решений в секунду.
Помимо усиленной нейросетевой системы, META i9 моделирует рыночные фракталы, ценовые циклы, потоки ликвидности и скрытые рыночные силы в реальном времени, формируя высокоточные торговые решения.
META i9 не просто создает прогнозы — он интерпретирует базовую рыночную структуру на более высоком когнитивном уровне и динамически адаптирует стратегии под изменяющиеся условия рынка.
Система обучения SCTM была полностью переработана и технически оптимизирована.
Теперь она хранит значительно больший массив данных, позволяя советнику фиксировать микроструктуры рынка и извлекать более детализированную информацию для алгоритмов принятия решений.
Как и в META i7, советник продолжает обучаться на каждой сделке. Однако улучшенная архитектура обучения обеспечивает значительно более точное распознавание паттернов,
ускоренную адаптацию моделей и более эффективное устранение ранее выявленных ошибок.
Это приводит к более устойчивому, основанному на данных стилю торговли и повышенной стабильности результатов в долгосрочной перспективе.
Почему в тестах отсутствуют убыточные сделки:
META i9 использует высокоразвитую обучающую систему, основанную на обширных big data анализах и исторических наборах данных о торговых результатах.
Каждая сделка оценивается количественно в реальном времени, классифицируется по эффективности и контекстным параметрам и сохраняется во внутренней базе опыта.
Если в реальной торговле возникает убыток или прибыль, соответствующая модель решений автоматически рекалибруется и заменяется оптимизированным поведенческим паттерном внутри нейронной архитектуры — процесс, который постоянно совершенствует адаптивные механизмы самообучения системы.
Это означает:
Система содержит адаптивный механизм памяти, который учится на прошлых ошибках и предотвращает их повторение.
Исторические паттерны и структуры решений анализируются и интегрируются во внутреннюю контекстную память для оптимизации будущих торговых решений.
В результате общая производительность непрерывно растет, обеспечивая более стабильное и точное рыночное поведение.
С META i9 вы получаете советника, который не просто реагирует — он думает на шаг вперед, действует и непрерывно развивается. Это ощущается в работе.
|
|
+ Автоматически учится на ошибках
+ Многоуровневая архитектура ИИ
+ Надзорный контроль GPT-5
+ Логика QSPA, NFE, STCM (расширенная)
|При покупке META i9 вы получите META i7 бесплатно!
(Предложение ограничено и действует только одну неделю)
Кроме того, советник объединяет несколько проверенных концепций в одну интеллектуальную систему: META i9 — это следующий этап эволюции интеллектуальной торговли.
META i9 интегрирует три специально разработанных взаимосвязанных модуля, которые раскрывают весь потенциал только в совместной работе:
(1) Quantum-State Pattern Analysis (QSPA)
Этот модуль выявляет глубокие рыночные структуры, невидимые для классических индикаторов.
Он анализирует ценовые реакции, сдвиги микроликвидности, кластеры волатильности и скрытое давление спроса/предложения.
На основе этих данных QSPA заранее определяет потенциальные тренды, зоны пробоев и ключевые разворотные моменты.
Назначение:
QSPA работает с квантизированными рыночными состояниями и формирует вероятности будущего движения цены вместо жестких торговых сигналов.
(2) Neuro-Fractal Engine (NFE)
Neuro-Fractal Engine объединяет нейросети с фрактальным анализом рынка.
Он анализирует повторяющиеся паттерны на разных таймфреймах, определяет фрактальную устойчивость тренда и отличает истинный тренд от рыночного шума.
Это позволяет META i9 точно определять трендовые, боковые и переходные рыночные фазы.
Назначение:
NFE формирует надежную основу для логики пробоя в трендовом рынке и логики возврата к среднему в боковом.
(3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM)Каждая сделка временно сохраняется вместе с данными о времени, волатильности, спреде, поведении цены и новостном контексте.
Если решение приводит к убытку, система автоматически помечает ошибку и снижает вес аналогичных шаблонов решений.
Благодаря улучшенному анализу поведения и усовершенствованным алгоритмам взвешивания процесс самокоррекции стал еще быстрее и эффективнее.
Почему это работает:
Система постепенно устраняет неэффективные пути принятия решений.
Поэтому убытки «исчезают» в тестах — советник действительно учится на них и устраняет первопричину.
Интегрированный квантовый контрольный слой GPT-5
META i9 содержит встроенный модуль GPT-5, выполняющий функции надзорного контроля и оптимизации.
Он отслеживает сигналы QSPA, NFE и SCTM, обнаруживает контекстные аномалии и корректирует потенциально ошибочные решения.
GPT-5 действует как интеллектуальный супервизор, усиливая стабильность и точность стратегии.
Этот дополнительный слой снижает количество неправильных интерпретаций, повышает точность и заметно улучшает стабильность капитальной кривой.
GPT-5 — это не отдельная торговая система, а контекстно-чувствительный уровень проверки и оптимизации решений.
Общая концепция:
META i9 объединяет фрактальное распознавание паттернов с квантово-последовательной оптимизацией ИИ.
Каждое решение основано на предыдущем анализе, текущих рыночных условиях и прогнозах ИИ — чтобы избегать ошибок и совершенствовать процесс принятия решений.
В результате система становится умнее с каждой сделкой, обеспечивая точную, адаптивную и прогрессивную торговлю.
I installed Meta i9 about a month ago, and it has been performing very well. Running it on a low-risk setting and a low-leverage account, it has already paid for itself. The installation was straightforward—essentially plug-and-play. The developer has been responsive, answering my questions promptly and always to the point. Thank you, Sophie!