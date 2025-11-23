META i9

5

META i9 – Квантовый Адаптивный Торговый Движок Техническая документация

META i9 — полностью автономный торговый советник, основанный на трехуровневой архитектуре:
Quantum-State Pattern Analysis (QSPA)
Neuro-Fractal Engine (NFE)
 Self-Correcting Trade Memory (SCTM)

При покупке META i9 вы получаете META i7 бесплатно! (Предложение ограничено и действует только одну неделю)

Пока META i7 использует две кооперативные нейросети, META i9 идет дальше:
Его нейронные архитектуры значительно расширены и оптимизированы, что позволяет проводить более глубокий анализ паттернов и выполнять больше решений в секунду.
Помимо усиленной нейросетевой системы, META i9 моделирует рыночные фракталы, ценовые циклы, потоки ликвидности и скрытые рыночные силы в реальном времени, формируя высокоточные торговые решения.
META i9 не просто создает прогнозы — он интерпретирует базовую рыночную структуру на более высоком когнитивном уровне и динамически адаптирует стратегии под изменяющиеся условия рынка.

Система обучения SCTM была полностью переработана и технически оптимизирована.
Теперь она хранит значительно больший массив данных, позволяя советнику фиксировать микроструктуры рынка и извлекать более детализированную информацию для алгоритмов принятия решений.
Как и в META i7, советник продолжает обучаться на каждой сделке. Однако улучшенная архитектура обучения обеспечивает значительно более точное распознавание паттернов,
ускоренную адаптацию моделей и более эффективное устранение ранее выявленных ошибок.
Это приводит к более устойчивому, основанному на данных стилю торговли и повышенной стабильности результатов в долгосрочной перспективе.

Почему в тестах отсутствуют убыточные сделки:

META i9 использует высокоразвитую обучающую систему, основанную на обширных big data анализах и исторических наборах данных о торговых результатах.
Каждая сделка оценивается количественно в реальном времени, классифицируется по эффективности и контекстным параметрам и сохраняется во внутренней базе опыта.
Если в реальной торговле возникает убыток или прибыль, соответствующая модель решений автоматически рекалибруется и заменяется оптимизированным поведенческим паттерном внутри нейронной архитектуры — процесс, который постоянно совершенствует адаптивные механизмы самообучения системы.

Это означает:
Система содержит адаптивный механизм памяти, который учится на прошлых ошибках и предотвращает их повторение.
Исторические паттерны и структуры решений анализируются и интегрируются во внутреннюю контекстную память для оптимизации будущих торговых решений.
В результате общая производительность непрерывно растет, обеспечивая более стабильное и точное рыночное поведение.

С META i9 вы получаете советника, который не просто реагирует — он думает на шаг вперед, действует и непрерывно развивается. Это ощущается в работе.

Цена = основана на количестве покупок
Символ = XAUUSD
Таймфрейм = H1
Мин. депозит = 150$
Все брокеры = Да
Сигнал = METAi9

METAi9 XT
Тех. справка = Блог
+ Автоматически учится на ошибках
+ Многоуровневая архитектура ИИ
+ Надзорный контроль GPT-5
+ Логика QSPA, NFE, STCM (расширенная)

+ Расширенные нейронные сети
Кроме того, советник объединяет несколько проверенных концепций в одну интеллектуальную систему:  META i9 — это следующий этап эволюции интеллектуальной торговли.
META i9 интегрирует три специально разработанных взаимосвязанных модуля, которые раскрывают весь потенциал только в совместной работе:

    (1) Quantum-State Pattern Analysis (QSPA)

    Этот модуль выявляет глубокие рыночные структуры, невидимые для классических индикаторов.
    Он анализирует ценовые реакции, сдвиги микроликвидности, кластеры волатильности и скрытое давление спроса/предложения.
    На основе этих данных QSPA заранее определяет потенциальные тренды, зоны пробоев и ключевые разворотные моменты.

    Назначение:
    QSPA работает с квантизированными рыночными состояниями и формирует вероятности будущего движения цены вместо жестких торговых сигналов.

    (2) Neuro-Fractal Engine (NFE)

    Neuro-Fractal Engine объединяет нейросети с фрактальным анализом рынка.
    Он анализирует повторяющиеся паттерны на разных таймфреймах, определяет фрактальную устойчивость тренда и отличает истинный тренд от рыночного шума.
    Это позволяет META i9 точно определять трендовые, боковые и переходные рыночные фазы.

    Назначение:
    NFE формирует надежную основу для логики пробоя в трендовом рынке и логики возврата к среднему в боковом.

    (3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM)

    Каждая сделка временно сохраняется вместе с данными о времени, волатильности, спреде, поведении цены и новостном контексте.
    Если решение приводит к убытку, система автоматически помечает ошибку и снижает вес аналогичных шаблонов решений.
    Благодаря улучшенному анализу поведения и усовершенствованным алгоритмам взвешивания процесс самокоррекции стал еще быстрее и эффективнее.

    Почему это работает:
    Система постепенно устраняет неэффективные пути принятия решений.
    Поэтому убытки «исчезают» в тестах — советник действительно учится на них и устраняет первопричину.

Интегрированный квантовый контрольный слой GPT-5

META i9 содержит встроенный модуль GPT-5, выполняющий функции надзорного контроля и оптимизации.
Он отслеживает сигналы QSPA, NFE и SCTM, обнаруживает контекстные аномалии и корректирует потенциально ошибочные решения.
GPT-5 действует как интеллектуальный супервизор, усиливая стабильность и точность стратегии.

Этот дополнительный слой снижает количество неправильных интерпретаций, повышает точность и заметно улучшает стабильность капитальной кривой.
GPT-5 — это не отдельная торговая система, а контекстно-чувствительный уровень проверки и оптимизации решений.

Общая концепция:

META i9 объединяет фрактальное распознавание паттернов с квантово-последовательной оптимизацией ИИ.
Каждое решение основано на предыдущем анализе, текущих рыночных условиях и прогнозах ИИ — чтобы избегать ошибок и совершенствовать процесс принятия решений.
В результате система становится умнее с каждой сделкой, обеспечивая точную, адаптивную и прогрессивную торговлю.

Отзывы 7
V4UK
105
V4UK 2026.01.02 05:30 
 

I installed Meta i9 about a month ago, and it has been performing very well. Running it on a low-risk setting and a low-leverage account, it has already paid for itself. The installation was straightforward—essentially plug-and-play. The developer has been responsive, answering my questions promptly and always to the point. Thank you, Sophie!

fxministry1
849
fxministry1 2025.12.29 21:34 
 

This EA has exceeded my expectations. I had a few weeks of inaction; no trades were being triggered. But a few have been initiated and were all profitable. The EA appears to have a recovery mechanism for higher-risk settings, which I have on a demo account. However, I use default settings and the lowest risk level on real money. One tip >> you need to allow access to these links https://investinglive.com/ https://www.fxstreet.com/ https://api.openai.com https://worldtimeserver.com/

Matias Hernan Nulman
540
Matias Hernan Nulman 2025.12.09 05:06 
 

Just installed the EA yesterday. There are no trades yet, but it seems promising. I will update this review in a few months.

Фильтр:
Aditya Parwito
198
Aditya Parwito 2026.01.14 02:27 
 

I have purchased a total of 12 different Expert Advisors, and among all of them, Meta i9 is one of the most profitable EAs I’ve used so far. What I appreciate most about Meta i9 is its consistency and risk management. The trading logic is not aggressive, yet it manages to deliver solid results over time. The EA handles market conditions well and avoids unnecessary overtrading, which is something many other EAs fail to do.

Meta Sophie Agapova
514
Ответ разработчика Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:59
Hi, thank you for your great feedback. I’m very pleased to hear that META i9 stands out among your EAs for profitability, consistency, and risk control. Your comments about disciplined trading and avoiding overtrading mean a lot. I appreciate your support.
V4UK
105
V4UK 2026.01.02 05:30 
 

I installed Meta i9 about a month ago, and it has been performing very well. Running it on a low-risk setting and a low-leverage account, it has already paid for itself. The installation was straightforward—essentially plug-and-play. The developer has been responsive, answering my questions promptly and always to the point. Thank you, Sophie!

Meta Sophie Agapova
514
Ответ разработчика Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:58
Hi there, thank you very much for your kind feedback. I’m glad to hear META i9 is performing well for you and that the setup was smooth. I appreciate your trust and wish you continued success.
fxministry1
849
fxministry1 2025.12.29 21:34 
 

This EA has exceeded my expectations. I had a few weeks of inaction; no trades were being triggered. But a few have been initiated and were all profitable. The EA appears to have a recovery mechanism for higher-risk settings, which I have on a demo account. However, I use default settings and the lowest risk level on real money. One tip >> you need to allow access to these links https://investinglive.com/ https://www.fxstreet.com/ https://api.openai.com https://worldtimeserver.com/

Meta Sophie Agapova
514
Ответ разработчика Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:57
Hi there and thank you very much for your detailed and honest review. Periods without trades are normal, as the EA waits for high-quality setups. I’m glad to hear the recent trades were profitable. Your tip about allowing the external links is also correct and very helpful for other users. I appreciate your support.
Matias Hernan Nulman
540
Matias Hernan Nulman 2025.12.09 05:06 
 

Just installed the EA yesterday. There are no trades yet, but it seems promising. I will update this review in a few months.

Meta Sophie Agapova
514
Ответ разработчика Meta Sophie Agapova 2025.12.09 10:29
Hi there, thank you for your feedback.
It’s normal if the first trades take a bit of time.
Feel free to reach out if you need anything, and I appreciate your future update.
Mippie
546
Mippie 2025.12.07 16:53 
 

Good EA. Easy to install, works as described, and the developer provides excellent support. Happy with the results so far.

Meta Sophie Agapova
514
Ответ разработчика Meta Sophie Agapova 2025.12.09 10:30
Hi there, thank you for the kind words and your support.
I’m glad to hear everything works smoothly and that you’re happy with the results so far.
If you ever need assistance, I’m always here to help.
Szabolcs Kerekes
77
Szabolcs Kerekes 2025.12.01 01:32 
 

I just bought the EA, currently running on a live account. We'll be back in a short time to update.

Meta Sophie Agapova
514
Ответ разработчика Meta Sophie Agapova 2025.12.01 10:16
Hi there, thank you for your purchase.
I’m glad to hear you’re already running it on a live account.
Feel free to share your results, I’m here if you need any support.
Ping Kuen Ho
176
Ping Kuen Ho 2025.11.28 01:43 
 

I have just brought this ea and applied it to my real account. I feel that this ea trades safely and make reasonable profit after backtesting. I will update the result later.

Meta Sophie Agapova
514
Ответ разработчика Meta Sophie Agapova 2025.12.01 10:14
Hi there, thank you for your purchase and your positive first impression.
Glad to hear the EA performed well.
If you need anything, I’m here to help.
I look forward to your results.
Ответ на отзыв