META i9 – 量子アダプティブ・トレーディングエンジン 技術リファレンス

META i9 は、3 層アーキテクチャに基づく完全自律型のエキスパートアドバイザーです：
Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) 量子状態パターン分析
Neuro-Fractal Engine (NFE) ニューロ・フラクタルエンジン
 Self-Correcting Trade Memory (SCTM) 自己修正型トレードメモリ

META i7 は 2 つの協調ニューラルネットワークを使用していますが、META i9 はさらに一歩進んでいます：
ニューラルアーキテクチャは大幅に拡張・最適化され、より深いパターン認識および 1 秒あたりの意思決定回数の大幅増加を可能にします。
さらに META i9 は、マーケットフラクタル、価格サイクル、流動性フロー、隠れた市場力学をリアルタイムでモデル化し、高精度のトレード判断を生成します。
META i9 は単なる「予測」を出すのではなく、市場構造そのものを高次認知レベルで解釈し、市場環境の変化に応じて戦略を動的に適応させます。

学習システム SCTM は完全に再設計され、技術的に最適化されました。
より大規模なデータセットを保存できるようになり、EA は市場のマイクロ構造をより詳細に把握し、意思決定アルゴリズムに活かせる粒度の高い情報を抽出できます。
META i7 と同様に、EA は実行されたすべてのトレードから学習しますが、強化された学習アーキテクチャによりパターン認識はさらに精密となり、
モデル適応速度も向上し、過去のエラー修正もより効果的になりました。
結果として、より堅牢でデータ駆動型のトレード動作が確立され、長期的な安定性も向上します。

なぜバックテストで損失が見られないのか：

META i9 は、膨大なビッグデータ分析および過去のトレードパフォーマンスデータセットに基づく高度な学習システムを使用しています。
各取引はリアルタイムで定量評価され、効率や市場状況に基づき分類され、内部の経験データベースに保存されます。
ライブトレードで損益が発生すると、その決定モデルは自動的に再調整（リキャリブレーション）され、最適化された行動パターンに置き換えられます。
このプロセスはシステムの適応型自己学習メカニズムを継続的に強化します。

つまり：
システムには適応型メモリ機構があり、過去の誤りから学習し再発を防ぎます。
過去のパターン意思決定構造を分析し、内部のコンテキストメモリに統合することで、将来の判断を最適化します。
これにより全体的なパフォーマンスは継続的に向上し、より安定した精密な市場行動が得られます。

META i9 は「反応するだけ」でなく、先を読み、行動し、進化し続けます ― その改善は実際に体感できます。

価格 = 購入数に基づく
シンボル = XAUUSD
時間足 = H1
最低入金額 = 150$
全ブローカー対応 = はい
シグナル = METAi9
METAi9 XT
技術情報 = ブログ
+ 自動的に誤りから学習
+ 多層 AI アーキテクチャ
+ GPT-5 監督制御
+ QSPA, NFE, STCM（拡張版）ロジック

+ 拡張ニューラルネットワーク
さらに、EA は複数の実証済みコンセプトを 1 つのインテリジェントシステムとして統合しています。 META i9 はインテリジェントトレーディングの次なる進化段階です。
META i9 は 3 つの専用コアモジュールを統合しており、それぞれが連携することで最大性能を発揮します：

    (1) Quantum-State Pattern Analysis (QSPA)

    このモジュールは、従来のインジケーターでは捉えられない深層的な市場構造を検出します。
    価格反応、ミクロ流動性変化、ボラティリティクラスター、潜在的な需給圧力を分析します。
    これにより QSPA は、トレンド形成・ブレイクアウトゾーン・反転ポイントを早期に把握できます。

    目的：
    QSPA は 量子化された市場状態を扱い、固定シグナルではなく「確率」を生成します。

    (2) Neuro-Fractal Engine (NFE)

    NFE はニューラルネットと市場フラクタル分析を組み合わせています。
    複数時間足の反復パターンを解析し、フラクタル的トレンド安定性を判断し、真のトレンドとノイズを識別します。
    これにより META i9 はトレンド、市場レンジ、移行フェーズを正確に区別できます。

    目的：
    ● トレンド相場 → ブレイクアウトロジック ● レンジ相場 → 平均回帰ロジック を適切に運用できます。

    (3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM)

    各トレードは、時間・ボラティリティ・スプレッド・価格挙動・ニュース状況などとともに保存され、後から再評価されます。
    損失を生む判断があった場合、システムは自動的にエラーを記録し、類似パターンの重みを減らします。
    強化された分析ロジックと重み付けアルゴリズムにより、自己修正処理は以前より迅速かつ効率的になりました。

    なぜ機能するのか：
    システムは非効率な意思決定パスを段階的に排除します。
    そのためバックテストでは損失が “消えていく” のです。EA が実際に学習し、根本原因を修正するためです。

統合 GPT-5 量子制御レイヤー

META i9 には、GPT-5 を利用した監督・最適化モジュールが統合されています。
QSPA、NFE、SCTM の出力を監視し、文脈的な異常を検出して潜在的な誤った判断を修正します。
GPT-5 は知的なスーパーバイザーとして機能し、戦略の安定性と精度を高めます。

この追加レイヤーは誤認識を減らし、精度資産曲線の安定性を大幅に向上させます。
GPT-5 は単独のトレードシステムではなく、内部モジュールの出力を検証・最適化する文脈依存の意思決定レイヤーです。

全体コンセプト：

META i9フラクタルパターン認識量子シーケンシャル AI 最適化 を統合しています。
すべての判断は過去分析、現在の市場状況、AI による予測に基づき、
誤りを避けつつ最適な判断を下すために行われます。
この結果、システムは取引するたびに賢くなり精密・適応・進化型トレードを実現します。

レビュー 7
V4UK
105
V4UK 2026.01.02 05:30 
 

I installed Meta i9 about a month ago, and it has been performing very well. Running it on a low-risk setting and a low-leverage account, it has already paid for itself. The installation was straightforward—essentially plug-and-play. The developer has been responsive, answering my questions promptly and always to the point. Thank you, Sophie!

fxministry1
849
fxministry1 2025.12.29 21:34 
 

This EA has exceeded my expectations. I had a few weeks of inaction; no trades were being triggered. But a few have been initiated and were all profitable. The EA appears to have a recovery mechanism for higher-risk settings, which I have on a demo account. However, I use default settings and the lowest risk level on real money. One tip >> you need to allow access to these links https://investinglive.com/ https://www.fxstreet.com/ https://api.openai.com https://worldtimeserver.com/

Matias Hernan Nulman
540
Matias Hernan Nulman 2025.12.09 05:06 
 

Just installed the EA yesterday. There are no trades yet, but it seems promising. I will update this review in a few months.

作者のその他のプロダクト
META i7
Meta Sophie Agapova
5 (3)
エキスパート
META i7 – インテリジェントトレーディングの進化 -  技術リファレンス META i7 は、2つの強力で協調的なニューラルネットワークを基盤とした、完全自動型エキスパートアドバイザー（EA）です。これらのネットワークはリアルタイムで連携し、 取引判断を生成・評価し、継続的に最適化します。2つのニューラルネットワークは内部のMETAレイヤーを通じて処理・分析されます。 これはEAに完全統合されたインターフェースであり、各ネットワークの出力を統合し、最終的で一貫した取引判断を導き出します。 EAは各トレードから積極的に学習し、利益と損失の両方を意思決定プロセスに直接反映します。 この学習プロセスは明確に確認でき、時間の経過とともにトレードスタイルが大幅に改善され、EAは繰り返される市場状況により正確に反応するようになります。 現在の市場環境に動的に適応し、過去のエラーを繰り返さないように設計されています。 なぜバックテストで損失が見られないのか： META i7は、広範な ビッグデータ分析 と過去の 取引パフォーマンスデータ に基づく、高度でデータ駆動型の学習システムを採用し
フィルタ:
Aditya Parwito
198
Aditya Parwito 2026.01.14 02:27 
 

I have purchased a total of 12 different Expert Advisors, and among all of them, Meta i9 is one of the most profitable EAs I’ve used so far. What I appreciate most about Meta i9 is its consistency and risk management. The trading logic is not aggressive, yet it manages to deliver solid results over time. The EA handles market conditions well and avoids unnecessary overtrading, which is something many other EAs fail to do.

Meta Sophie Agapova
514
開発者からの返信 Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:59
Hi, thank you for your great feedback. I’m very pleased to hear that META i9 stands out among your EAs for profitability, consistency, and risk control. Your comments about disciplined trading and avoiding overtrading mean a lot. I appreciate your support.
V4UK
105
V4UK 2026.01.02 05:30 
 

I installed Meta i9 about a month ago, and it has been performing very well. Running it on a low-risk setting and a low-leverage account, it has already paid for itself. The installation was straightforward—essentially plug-and-play. The developer has been responsive, answering my questions promptly and always to the point. Thank you, Sophie!

Meta Sophie Agapova
514
開発者からの返信 Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:58
Hi there, thank you very much for your kind feedback. I’m glad to hear META i9 is performing well for you and that the setup was smooth. I appreciate your trust and wish you continued success.
fxministry1
849
fxministry1 2025.12.29 21:34 
 

This EA has exceeded my expectations. I had a few weeks of inaction; no trades were being triggered. But a few have been initiated and were all profitable. The EA appears to have a recovery mechanism for higher-risk settings, which I have on a demo account. However, I use default settings and the lowest risk level on real money. One tip >> you need to allow access to these links https://investinglive.com/ https://www.fxstreet.com/ https://api.openai.com https://worldtimeserver.com/

Meta Sophie Agapova
514
開発者からの返信 Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:57
Hi there and thank you very much for your detailed and honest review. Periods without trades are normal, as the EA waits for high-quality setups. I’m glad to hear the recent trades were profitable. Your tip about allowing the external links is also correct and very helpful for other users. I appreciate your support.
Matias Hernan Nulman
540
Matias Hernan Nulman 2025.12.09 05:06 
 

Just installed the EA yesterday. There are no trades yet, but it seems promising. I will update this review in a few months.

Meta Sophie Agapova
514
開発者からの返信 Meta Sophie Agapova 2025.12.09 10:29
Hi there, thank you for your feedback.
It’s normal if the first trades take a bit of time.
Feel free to reach out if you need anything, and I appreciate your future update.
Mippie
546
Mippie 2025.12.07 16:53 
 

Good EA. Easy to install, works as described, and the developer provides excellent support. Happy with the results so far.

Meta Sophie Agapova
514
開発者からの返信 Meta Sophie Agapova 2025.12.09 10:30
Hi there, thank you for the kind words and your support.
I’m glad to hear everything works smoothly and that you’re happy with the results so far.
If you ever need assistance, I’m always here to help.
Szabolcs Kerekes
77
Szabolcs Kerekes 2025.12.01 01:32 
 

I just bought the EA, currently running on a live account. We'll be back in a short time to update.

Meta Sophie Agapova
514
開発者からの返信 Meta Sophie Agapova 2025.12.01 10:16
Hi there, thank you for your purchase.
I’m glad to hear you’re already running it on a live account.
Feel free to share your results, I’m here if you need any support.
Ping Kuen Ho
176
Ping Kuen Ho 2025.11.28 01:43 
 

I have just brought this ea and applied it to my real account. I feel that this ea trades safely and make reasonable profit after backtesting. I will update the result later.

Meta Sophie Agapova
514
開発者からの返信 Meta Sophie Agapova 2025.12.01 10:14
Hi there, thank you for your purchase and your positive first impression.
Glad to hear the EA performed well.
If you need anything, I’m here to help.
I look forward to your results.
レビューに返信