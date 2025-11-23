META i9

META i9 是一个基于三层架构的全自动交易智能体（EA）：
Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) 量子态模式分析
Neuro-Fractal Engine (NFE) 神经分形引擎
 Self-Correcting Trade Memory (SCTM) 自校正交易记忆系统

虽然 META i7 使用两个协同神经网络，但 META i9 更进一步：
其神经架构经过大幅扩展和优化，使其能够进行更深层次的模式识别，并每秒执行更多决策。
除了强化的神经网络系统外，META i9 还会实时建模市场分形、价格周期、流动性流向和隐藏市场力量，以生成高度精准的交易决策。
META i9 不仅仅是做预测——它以更高的认知层级解析市场结构，并根据市场的变化动态调整策略。

学习系统 SCTM 已被完全重构并技术优化。
它现在能够存储更大规模的数据集，使 EA 能捕捉微观市场结构并从中提取更细粒度的信息用于决策。
与 META i7 一样，EA 会从每笔交易中持续学习。然而强化的学习架构使模式识别更加精确，
模型适应速度更快，并能更有效地修正既有错误。
最终带来更稳健、数据驱动的交易行为，并显著提升长期表现稳定性。

为什么回测中几乎没有出现亏损：

META i9 使用高度先进的数据驱动学习系统，基于大量大数据分析与历史交易表现数据库
每笔交易都会在实时被量化评估，根据效率和市场背景进行分类，并存入内部经验数据库
若在实盘中出现亏损或盈利，相应的决策模型会自动重新校准，并被优化后的行为模式替换，持续强化系统的自适应学习机制

这意味着：
系统具有自适应记忆机制，可从历史错误中学习并避免重复。
历史模式与决策结构会被分析并写入内部上下文记忆，用于优化未来决策。
因此，整体表现会持续提升，形成越来越稳定且精准的市场行为

META i9 不只是反应，它会提前思考、行动，并持续进化 —— 您能真实感受到这点。

+ 自动从错误中学习
+ 多层 AI 架构
+ GPT-5 监督控制
+ QSPA、NFE、STCM（扩展版）逻辑

+ 扩展神经网络
此外，EA 将多种成熟技术融合到一个智能系统中：META i9 是智能交易的下一阶段进化。
META i9 整合了三个专门开发、紧密联动的核心模块，只有组合运行时才能发挥全部潜能：

    (1) Quantum-State Pattern Analysis (QSPA)

    该模块识别深度市场结构，这些结构通常无法被传统指标捕捉。
    它分析价格反应、微观流动性变化、波动性集群以及隐性供需压力。
    基于这些数据，QSPA 能在趋势形成、突破区间、关键反转点出现前提前识别。

    目的：
    QSPA 使用“量子化市场状态”，生成未来走势概率而非固定信号。

    (2) Neuro-Fractal Engine (NFE)

    Neuro-Fractal Engine 将神经网络与分形分析结合。
    它分析多周期重复结构，判断趋势的分形稳定性，并区分真实趋势与噪音。
    这使 META i9 能准确区分趋势、震荡与市场过渡期。

    目的：
    NFE 在趋势期提供突破逻辑，在震荡期提供均值回归逻辑。

    (3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM)

    每笔交易连同关键数据（时间、波动、点差、价格行为、新闻背景等）都会被暂存并重新评估。
    若某次决策导致亏损，系统会自动标记错误并降低类似模式的权重。
    由于强化了行为分析与权重算法，这一过程现在更加高效，
    使系统能更快修正自身并逐步做出更优决策。

    为什么有效：
    系统会逐步消除无效决策路径。
    这就是为什么回测中“不会再看到亏损” —— 因为 EA 真正从中学习并立刻纠正根源。

集成 GPT-5 量子控制层

META i9 集成了一个 GPT-5 控制实例，作为监督与优化模块。
它监控 QSPA、NFE、SCTM 的输出，识别异常情境并修正潜在错误决策。
GPT-5 像一个智能监督者，为各个内部模块提供稳定性支持。

这一控制层减少误判、提高准确度，并显著增强权益曲线的稳定性。
GPT-5 不是独立交易系统，而是上下文敏感的决策层，用于验证与优化内部模块的输出。

总体概念：

META i9 将分形模式识别与量子序列式 AI 优化结合。
每个决策都基于历史分析、当前市场状态以及 AI 驱动预测，
以避免错误并提升交易质量。
结果就是一个会随着每笔交易变得更智能的系统，实现精准、自适应与进化式交易。

评分 7
V4UK
105
V4UK 2026.01.02 05:30 
 

fxministry1
849
fxministry1 2025.12.29 21:34 
 

This EA has exceeded my expectations. I had a few weeks of inaction; no trades were being triggered. But a few have been initiated and were all profitable. The EA appears to have a recovery mechanism for higher-risk settings, which I have on a demo account. However, I use default settings and the lowest risk level on real money. One tip >> you need to allow access to these links https://investinglive.com/ https://www.fxstreet.com/ https://api.openai.com https://worldtimeserver.com/

Matias Hernan Nulman
540
Matias Hernan Nulman 2025.12.09 05:06 
 

Aditya Parwito
199
Aditya Parwito 2026.01.14 02:27 
 

I have purchased a total of 12 different Expert Advisors, and among all of them, Meta i9 is one of the most profitable EAs I’ve used so far. What I appreciate most about Meta i9 is its consistency and risk management. The trading logic is not aggressive, yet it manages to deliver solid results over time. The EA handles market conditions well and avoids unnecessary overtrading, which is something many other EAs fail to do.

Meta Sophie Agapova
515
来自开发人员的回复 Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:59
Hi, thank you for your great feedback. I’m very pleased to hear that META i9 stands out among your EAs for profitability, consistency, and risk control. Your comments about disciplined trading and avoiding overtrading mean a lot. I appreciate your support.
V4UK
105
V4UK 2026.01.02 05:30 
 

I installed Meta i9 about a month ago, and it has been performing very well. Running it on a low-risk setting and a low-leverage account, it has already paid for itself. The installation was straightforward—essentially plug-and-play. The developer has been responsive, answering my questions promptly and always to the point. Thank you, Sophie!

Meta Sophie Agapova
515
来自开发人员的回复 Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:58
Hi there, thank you very much for your kind feedback. I’m glad to hear META i9 is performing well for you and that the setup was smooth. I appreciate your trust and wish you continued success.
fxministry1
849
fxministry1 2025.12.29 21:34 
 

This EA has exceeded my expectations. I had a few weeks of inaction; no trades were being triggered. But a few have been initiated and were all profitable. The EA appears to have a recovery mechanism for higher-risk settings, which I have on a demo account. However, I use default settings and the lowest risk level on real money. One tip >> you need to allow access to these links https://investinglive.com/ https://www.fxstreet.com/ https://api.openai.com https://worldtimeserver.com/

Meta Sophie Agapova
515
来自开发人员的回复 Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:57
Hi there and thank you very much for your detailed and honest review. Periods without trades are normal, as the EA waits for high-quality setups. I’m glad to hear the recent trades were profitable. Your tip about allowing the external links is also correct and very helpful for other users. I appreciate your support.
Matias Hernan Nulman
540
Matias Hernan Nulman 2025.12.09 05:06 
 

Just installed the EA yesterday. There are no trades yet, but it seems promising. I will update this review in a few months.

Meta Sophie Agapova
515
来自开发人员的回复 Meta Sophie Agapova 2025.12.09 10:29
Hi there, thank you for your feedback.
It’s normal if the first trades take a bit of time.
Feel free to reach out if you need anything, and I appreciate your future update.
Mippie
546
Mippie 2025.12.07 16:53 
 

Good EA. Easy to install, works as described, and the developer provides excellent support. Happy with the results so far.

Meta Sophie Agapova
515
来自开发人员的回复 Meta Sophie Agapova 2025.12.09 10:30
Hi there, thank you for the kind words and your support.
I’m glad to hear everything works smoothly and that you’re happy with the results so far.
If you ever need assistance, I’m always here to help.
Szabolcs Kerekes
77
Szabolcs Kerekes 2025.12.01 01:32 
 

I just bought the EA, currently running on a live account. We'll be back in a short time to update.

Meta Sophie Agapova
515
来自开发人员的回复 Meta Sophie Agapova 2025.12.01 10:16
Hi there, thank you for your purchase.
I’m glad to hear you’re already running it on a live account.
Feel free to share your results, I’m here if you need any support.
Ping Kuen Ho
181
Ping Kuen Ho 2025.11.28 01:43 
 

I have just brought this ea and applied it to my real account. I feel that this ea trades safely and make reasonable profit after backtesting. I will update the result later.

Meta Sophie Agapova
515
来自开发人员的回复 Meta Sophie Agapova 2025.12.01 10:14
Hi there, thank you for your purchase and your positive first impression.
Glad to hear the EA performed well.
If you need anything, I’m here to help.
I look forward to your results.
