CombinedAlgo Gold EA
- Experten
- Andrew Hahn
- Version: 3.11
- Aktualisiert: 26 November 2025
- Aktivierungen: 10
KombinierterAlgo EA GOLD v3
Entwickelt von einem seit 16 Jahren aktiven Trader
Kein Raster. Kein Martingal. Keine Black-Box-Magie.
Ich handle seit August 2009 an den globalen Finanzmärkten. Mein Handelsansatz konzentriert sich auf drei Kernprinzipien: diszipliniertes Risikomanagement, systematische Entscheidungsfindung und Identifizierung technischer Vorteile.
Dieser EA implementiert meine persönliche Live-Handelsmethodik - genau die Filter, Risikoregeln und das Positionsmanagement, die ich auf meinen eigenen Konten verwende.
Historischer Leistungstest - XAUUSD M20
2-Jahres-Backtest + 8-Monats-Forward-Test (März-November 2025)
Forward-Test-Ergebnisse (ungesehene Daten):
- Nettogewinn: +$20.164
- Gewinn-Faktor: 2,85
- Maximaler Rückschlag: 3,07
- Sharpe-Ratio: 5,11
- Gewinnrate: 65.22 %
- Erholungsfaktor: 5,33
Der Forward-Test übertraf den Backtest, was auf eine robuste Parameterauswahl hindeutet.
Market Sense Detection System
- Erkennt Marktbeschleunigung über statistischen Geschwindigkeits- und Volumendruck
- 0-4 Scoring: TOT → SCHWACH → STARK → EXPLOSIV → PARABOLISCH
- Automatische Skalierung der Positionsgröße basierend auf den Marktbedingungen
- Automatische Erkennung von Real- oder Tick-Volumen
Kerntechnologie
- Market Sense Hybrid - Analyse des Geschwindigkeits- und Volumendrucks
- HTFStructure3 - 5-Methoden-Strukturanalyse für höhere Zeitrahmen
- Zero-Lag EMA + 5-Zeitrahmen-Konfluenz
- ATR-basierte Stops & Ziele (passt sich der Volatilität an)
- Aufgeteilte Positionen + Breakeven + Trailing Stops
- Sitzungsfilter (London, New York, asiatische Sitzungen)
- Nachrichten-Blocker (±15 Min. hochrelevante Ereignisse)
Professionelles Risikomanagement
- Standardmäßig 0,33% Risiko pro Handel (vollständig konfigurierbar)
- Maximalpositionen pro Richtung konfigurierbar (Standardwert 5)
- FTMO/Prop-Firm-konform (FIFO/Netting sicher)
Professionelle HUD-Schnittstelle
- 3-spaltiges Dashboard
- Indikatoren für den Marktstatus in Echtzeit
- Live-Nachrichten-Ticker + interaktive Steuerung
- Adaptive Parameter + Leistungsanalyse
Was Sie erhalten
- KombinierterAlgo EA v3
- Geprüfte Set-Datei (XAUUSD M20 - verwendet im Forward-Test)
- Benutzerhandbuch mit Optimierungsstrategien aus 16 Jahren Handelserfahrung
- Kostenlose Updates für alle zukünftigen Versionen
- Direkter Entwickler-Support
Bonus-Geschenk: Kostenlose Drawdown Monitor Utility beim Kauf Jeder Kauf beinhaltet eine kostenlose Lizenz für AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 (im Wert von $189). Dieses Dienstprogramm hilft bei der Überwachung der täglichen und allgemeinen Drawdown-Limits und unterstützt 14 Prop-Firm-Voreinstellungen. Nach dem Kauf, kontaktieren Sie den Verkäufer über eine private Nachricht, um die Utility-Datei und Setup-Anweisungen zu erhalten.
Preis: $490
- ANDREW, Händler
Addtoit->FX | November 2025
Empfohlen: $1,000+ Kapital | 0.25-0.5% Risiko/Handel | 1:100 Leverage
Funktioniert auf Forex, Gold, Krypto, Indizes | Optimiert für M20 (läuft auch auf M5-H1)
Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie gründlich auf Demo vor dem Live-Einsatz.