CombinedAlgo Gold EA

KombinierterAlgo EA GOLD v3

Entwickelt von einem seit 16 Jahren aktiven Trader





Kein Raster. Kein Martingal. Keine Black-Box-Magie.





Ich handle seit August 2009 an den globalen Finanzmärkten. Mein Handelsansatz konzentriert sich auf drei Kernprinzipien: diszipliniertes Risikomanagement, systematische Entscheidungsfindung und Identifizierung technischer Vorteile.

Dieser EA implementiert meine persönliche Live-Handelsmethodik - genau die Filter, Risikoregeln und das Positionsmanagement, die ich auf meinen eigenen Konten verwende.





Historischer Leistungstest - XAUUSD M20

2-Jahres-Backtest + 8-Monats-Forward-Test (März-November 2025)





Forward-Test-Ergebnisse (ungesehene Daten):

- Nettogewinn: +$20.164

- Gewinn-Faktor: 2,85

- Maximaler Rückschlag: 3,07

- Sharpe-Ratio: 5,11

- Gewinnrate: 65.22 %

- Erholungsfaktor: 5,33





Der Forward-Test übertraf den Backtest, was auf eine robuste Parameterauswahl hindeutet.





Market Sense Detection System

- Erkennt Marktbeschleunigung über statistischen Geschwindigkeits- und Volumendruck

- 0-4 Scoring: TOT → SCHWACH → STARK → EXPLOSIV → PARABOLISCH

- Automatische Skalierung der Positionsgröße basierend auf den Marktbedingungen

- Automatische Erkennung von Real- oder Tick-Volumen





Kerntechnologie

- Market Sense Hybrid - Analyse des Geschwindigkeits- und Volumendrucks

- HTFStructure3 - 5-Methoden-Strukturanalyse für höhere Zeitrahmen

- Zero-Lag EMA + 5-Zeitrahmen-Konfluenz

- ATR-basierte Stops & Ziele (passt sich der Volatilität an)

- Aufgeteilte Positionen + Breakeven + Trailing Stops

- Sitzungsfilter (London, New York, asiatische Sitzungen)

- Nachrichten-Blocker (±15 Min. hochrelevante Ereignisse)





Professionelles Risikomanagement

- Standardmäßig 0,33% Risiko pro Handel (vollständig konfigurierbar)

- Maximalpositionen pro Richtung konfigurierbar (Standardwert 5)

- FTMO/Prop-Firm-konform (FIFO/Netting sicher)





Professionelle HUD-Schnittstelle

- 3-spaltiges Dashboard

- Indikatoren für den Marktstatus in Echtzeit

- Live-Nachrichten-Ticker + interaktive Steuerung

- Adaptive Parameter + Leistungsanalyse





Was Sie erhalten

- KombinierterAlgo EA v3

- Geprüfte Set-Datei (XAUUSD M20 - verwendet im Forward-Test)

- Benutzerhandbuch mit Optimierungsstrategien aus 16 Jahren Handelserfahrung

- Kostenlose Updates für alle zukünftigen Versionen

- Direkter Entwickler-Support





Bonus-Geschenk: Kostenlose Drawdown Monitor Utility beim Kauf Jeder Kauf beinhaltet eine kostenlose Lizenz für AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 (im Wert von $189). Dieses Dienstprogramm hilft bei der Überwachung der täglichen und allgemeinen Drawdown-Limits und unterstützt 14 Prop-Firm-Voreinstellungen. Nach dem Kauf, kontaktieren Sie den Verkäufer über eine private Nachricht, um die Utility-Datei und Setup-Anweisungen zu erhalten.





Preis: $490





- ANDREW, Händler

Addtoit->FX | November 2025





Empfohlen: $1,000+ Kapital | 0.25-0.5% Risiko/Handel | 1:100 Leverage

Funktioniert auf Forex, Gold, Krypto, Indizes | Optimiert für M20 (läuft auch auf M5-H1)





Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie gründlich auf Demo vor dem Live-Einsatz.