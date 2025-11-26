AddtoitFX Drawdown Monitor - Professionelle Ausgabe v4.0 Universeller Drawdown Monitor & Risiko Controller für MetaTrader 5

AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 ist ein Dienstprogramm, das Tradern dabei hilft, die Drawdown-Regeln der proprietären Handelsfirmen einzuhalten. Es funktioniert neben jedem Expert Advisor und auf jedem MT5-Konto.

### Hauptfunktionen

- 14 vorgefertigte Konfigurationen für gängige Prop-Firmen FTMO - FundingPips - The5ers - RebelsFunding - FundedNext - GoatFunded - BlueGuardian - SurgeTrader - CityTradersImperium - Lux Trading - AquaFunded - InstantFunding - PipFarm - SmartPropTrader - XLTrade Ein vollständig anpassbarer Modus ist ebenfalls verfügbar.

- Unterstützt alle gängigen Methoden zur Berechnung des Drawdowns Statische, nachlaufende und hybride Berechnungen - Tages- und Gesamtlimits - aktienbasierte oder bilanzbasierte Überwachung (oder gemischt).

- Optionaler Gewinnpuffer und Verlustabschirmung Gewinnpuffer erhöht den zulässigen Drawdown bei wachsenden Gewinnen (wird von einigen Firmen verwendet) - Verlustabschirmung kann Verlustpositionen automatisch schließen, wenn der gleitende Verlust einen bestimmten Prozentsatz des Tageslimits erreicht, während Gewinnpositionen offen bleiben.

- Aktive Risikokontrolle Kommuniziert mit anderen EAs über globale Variablen: Modus 0 - normaler Betrieb Modus 1 - reduziert das Volumen neuer Positionen um 50 %. Modus 2 - Verhinderung von Neuzugängen Modus 9 - Notstopp mit optionaler Schließung aller Positionen.

- Reset-Scheduler Tägliche oder wöchentliche Rückstellung zu einer beliebigen Serverzeit.

- Verfolgung der Symbolaktivität Zeigt aktuelle Gewinn-/Verlust-Streifen und gleitende Gewinne/Verluste pro Symbol und EA an.

- On-Chart-Informationsfenster Zeigt die aktuellen Tages- und Gesamt-Drawdown-Werte, den verwendeten Prozentsatz, den aktiven Risikomodus, die Zeit bis zum nächsten Reset und eine Liste der aktivsten Symbole.

- Warnungen Vier Warnstufen (50 %, 66 %, 80 %, 95 %), Popup-Meldungen, Push-Benachrichtigungen für mobile Geräte und optionale Benachrichtigung bei jedem geschlossenen Handel.

- Technische Details Keine externen Bibliotheken, kein Repainting, funktioniert mit jedem Broker und jedem Symbol.

AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 wird als Utility veröffentlicht. Hängen Sie es an ein beliebiges Diagramm an, wählen Sie die gewünschte Firmenvoreinstellung oder konfigurieren Sie benutzerdefinierte Regeln, und setzen Sie den Handel fort, während das Dienstprogramm die Einhaltung der Drawdown-Limits überwacht.