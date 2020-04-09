CurrencyStrengthMatrix

### MQL5 Marktplatz Produktbeschreibung
FX Currency Strength Matrix - Professioneller MT5-Indikator

#### ★ Übersicht
Die FX Currency Strength Matrix ist ein leistungsstarkes visuelles Echtzeit-Tool, das sofort die wahre Stärke und Schwäche aller 8 Hauptwährungen in einem sauberen, farbkodierten Matrixformat offenbart.
Kein Rätselraten mehr, welche Währung das Paar antreibt - sehen Sie die komplette Stärkehierarchie auf einen Blick und handeln Sie mit Klarheit auf institutioneller Ebene.

#### ★ Hauptmerkmale
- Echte 8×8 Währungsstärkematrix (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)
- Dynamische Heatmap-Färbung:
Dunkelgrün → Am stärksten | Limone → Neutral | Orange → Schwach | Dunkelrot → Am schwächsten
- Mehrere Methoden zur Berechnung der Stärke (wählbar):
1. relative Stärke (klassisch)
2. absolute Momentumstärke
3. auf Veränderungsrate (ROC) basierend
4. benutzerdefinierte Zeitrahmengewichtung
- Vollständig anpassbares Erscheinungsbild - 5 integrierte professionelle Farbthemen + Editor für benutzerdefinierte Themen
- Einstellbarer Berechnungszeitraum (von 10 Balken bis 1000+)
- Optionale Stärke-Score-Zahlen innerhalb jeder Zelle (0-100)
- Mini-Matrix im Diagramm oder separates, verschiebbares Fenster
- Null Verzögerung - Aktualisierungen bei jedem neuen Tick
- Funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Symbolen
- Niedriger CPU-Verbrauch - optimierter nativer MQL5-Code
- Lebenslange kostenlose Updates & engagierter Support

#### ★ Warum Trader es lieben
- Sofortiges Erkennen der stärksten gegenüber der schwächsten Währung → perfekt für die Auswahl von Währungspaaren
- Identifizieren Sie Divergenzmöglichkeiten (starke Basis + schwacher Kurs = Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit)
- Funktioniert perfekt mit jeder Strategie: Scalping, Swing Trading oder Positionshandel
- Sauberes, professionelles Design - sieht auf dunklen und hellen Charts gut aus

#### ★ Im Paket inbegriffen
- FX Currency Strength Matrix .ex5 (gesperrt)
- Ausführliches PDF-Benutzerhandbuch
- 5 gebrauchsfertige Voreinstellungen
- Kostenlose zukünftige Updates

Heben Sie Ihren Währungshandel auf die nächste Stufe.
Laden Sie FX Currency Strength Matrix noch heute herunter und beginnen Sie damit, das zu handeln, was das intelligente Geld wirklich sieht.
Empfohlene Produkte
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitys
Das Position Selective Close ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Skript, das dazu dient, verschiedene Positionen gleichzeitig zu schließen. Allgemeine Beschreibung Das Position Selective Close verfügt über drei Betriebsmodi (Intersection, Union und All), die die Art und Weise steuern, wie die vier Positionsmerkmale (Symbol, magische Zahl, Typ und Gewinn) verwendet werden. Die Modi, die über den Eingabeparameter Auswahlmodus verfügbar sind, beziehen sich auf die Merkmale, die über die Eingabep
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Indikatoren
Das Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5 ist ein kostenloses Add-On und eine großartige Bereicherung für Ihren Matrix Arrow Indicator MT5 . Es zeigt das aktuelle Matrix Arrow Indicator MT5 -Signal für 5 benutzerdefinierte Zeitrahmen und für insgesamt 16 veränderbare Symbole/Instrumente. Der Benutzer hat die Möglichkeit, jeden der 10 Standardindikatoren, aus denen der Matrix Arrow Indicator MT5 besteht, zu aktivieren/deaktivieren. Alle der 10 Standardindikatorattribute sind ebenfalls
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitys
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indikator Beschreibung: MultiTimeframe Info Feed (MIF) ist ein intelligenter MQL5-Indikator, der ein dynamisches Echtzeit-Infopanel direkt auf Ihrem Chart anzeigt und so einen guten Einblick in die aktuellen Marktbedingungen bietet. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Echtzeit-Anzeige von Open, High, Low, Close und Live-Tick-Preis Tick-Rate (Ticks pro Sekunde) zur Bewertung der Marktaktivität Automatisch berechneter Einstiegskurs bei neuer Kerzenbildung Erkennung
FREE
Countdown Candle Close
Sid Ali Temkit
3 (1)
Indikatoren
Der Candle Countdown Timer für MetaTrader 4 (auch für MT5 verfügbar) ist ein wichtiger Indikator, der Ihnen hilft, Ihre Handelszeit effektiv zu verwalten. Er hält Sie über die Eröffnungs- und Schlusszeiten des Marktes auf dem Laufenden, indem er die verbleibende Zeit anzeigt, bevor die aktuelle Kerze geschlossen wird und eine neue entsteht. Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht es Ihnen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptmerkmale: Asien Bereich: Mit einer Option zur Erweiterung
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. -   Weitere nützliche Indikatoren Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kommentar (in d
FREE
MT5 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilitys
Account Info EA Es ist ein Tool, das alle Positionen des Kontos und spezifische Informationen zu den Positionen, aber auch zum Konto grafisch darstellt. Es ermöglicht dem Benutzer, sich auf einen Blick ein Bild von seinem Konto zu machen. Verwenden Sie es wie jeden Expertenberater. Sie können ihn nicht mit anderen Expert Advisors im gleichen Chart verbinden. Er hat nicht die Möglichkeit, Positionen zu eröffnen oder zu verwalten. Sie können ihn auf jedem Chart und in jedem Zeitrahmen einsetzen.
FREE
Backtesting Panel Pro
Igor Widiger
Utilitys
Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des manuellen Tradings und entdecken Sie die unbegrenzten Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten. Mit Ihrer Expertise und Ihrem Gespür für den Markt können Sie beeindruckende Erfolge erzielen und Ihr Portfolio stetig wachsen lassen. Das manuelle Trading ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategien und Entscheidungen selbst in die Hand zu nehmen und direkt Einfluss auf Ihre Handelsaktivitäten zu nehmen. Durch Ihre fundierte Kenntnis der Märkte und Ihr Verständnis für
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen. Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement , präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal. Dieses Tool handelt nicht automatisch . Stattde
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.25 (12)
Utilitys
TradeInfo ist ein Utility-Indikator, der die wichtigsten Informationen über das aktuelle Konto und die Position anzeigt. Angezeigte Informationen: Informationen über das aktuelle Konto (Saldo, Eigenkapital, freie Marge). Aktueller Spread, aktueller Drawdown (DD), geplanter Gewinn, erwartete Verluste, etc. Anzahl der offenen Position(en), Volumen (LOT), Gewinn. Heutige und gestrige Spanne. Verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze. Informationen zum Gewinn des letzten Tages. MagicNumber-Filter.
FREE
TradeQL
Abdiel Aviles Jimenez
Indikatoren
Der TradeQL-Indikator ist ein anpassbares Tool, das bestimmte Handelsmuster auf Candlestick-Charts hervorhebt. Benutzer können Muster durch TradeQL-Abfragen definieren, die der Indikator dann auf das Diagramm anwendet und Übereinstimmungen und erfasste Gruppen visuell darstellt. Ideal für die Identifizierung komplexer Handels-Setups in Echtzeit. TradeQL-Abfragen werden mit der TradeQL-Sprache spezifiziert. Siehe https://github.com/abdielou/tradeql für weitere Einzelheiten. Diese Sprache wird in
FREE
Metatrader Uptime Monitoring MT5
Oeyvind Borgsoe
5 (2)
Utilitys
Dieses Dienstprogramm überwacht Ihre Handelsterminals und sorgt dafür, dass Sie benachrichtigt werden, wenn eines von ihnen abgeschaltet wird. Hängen Sie das Dienstprogramm einfach an einen Chart und stellen Sie eine Verbindung zu einem Überwachungsdienst her, der Sie benachrichtigen kann. Wir verwenden UptimeRobot sowohl für die VPS- als auch für die Terminal-Überwachung; es kann jedoch jeder Dienst verwendet werden, der die Heartbeat-Überwachung unterstützt. Viele solcher Dienste bieten kosten
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilitys
Equity Monitor Dies ist ein einfacher Mittelwechsel-Informer. Ich habe ihn für mich selbst geschrieben, vielleicht braucht ihn jemand... 1. Zeigt die Veränderung der Mittel für den Tag an. Jeden Tag, wenn das Terminal zum ersten Mal gestartet wird, merkt es sich die aktuellen Mittel und überwacht die Änderungen während des Tages. 2. Am ersten Tag des Monats merkt es sich das Geld und überwacht die Veränderungen im Laufe des Monats. 3. Nun, es zeigt den Gewinn der offenen Position. Um zu
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Utilitys
Position Size Tool - Intelligentes Risikomanagement & Handelsausführungspanel Das Position Size Tool ist ein leistungsstarkes und intuitives MT5-Panel, das Ihren Handel vereinfacht, indem es Positionsgröße , Risikoberechnung , Risiko/Ertrags-Visualisierung und Orderplatzierung an einem Ort vereint. ️ Saubere und funktionale Schnittstelle Das Tool bietet ein kompaktes Echtzeit-Panel mit den folgenden Funktionen: Anzeige von Saldo und Eigenkapital Live-Kursverfolgung Anpassbare Risiko-%-Eingabe
FREE
Auto TradePanel Basic Demo
Viktor Weidenthal
Utilitys
Dieses TradePanel ist ein Dienstprogramm für Trader, die ein einfaches MoneyManagement zur Berechnung von Lotsize nutzen möchten . Ich habe die Basisversion nur erstellt, um einen Überblick über die eingeschränkte Funktionalität zu geben, der volle Funktionsumfang ist mit Auto TradePanel Pro verfügbar . (Nur weil es nicht im Strategietester getestet werden kann). Eine vollständige Beschreibung finden Sie unter "Auto TradePanel Pro". In dieser Version funktioniert die Grundfunktionalität (Berech
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Utilitys
Die Berechnung des Auftragsvolumens bei jeder Auftragserstellung ist ein äußerst wichtiger Punkt im Risikomanagement Lassen Sie sich mit diesem Tool die Arbeit erleichtern! ----------------------------------------------------- Wie wird es verwendet? Befestigen Sie den Indikator auf dem Chart und stellen Sie seine Parameter ein: Risikogröße in % oder Geld und Risiko-Ertrags-Verhältnis. Klicken Sie auf die Schaltfläche EIN und positionieren Sie die horizontale Linie auf Ihr gewünschtes StopLoss-Ni
FREE
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indikatoren
Multi Currency Strength Dashboard Mini (KOSTENLOS) – Währungsstärke-Meter für MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini ist ein kostenloser Indikator für MetaTrader 5 , der die relative Stärke von 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) in Echtzeit in einem klaren Dashboard anzeigt. Ziel: In wenigen Sekunden erkennen, welche Währungen stark bzw. schwach sind, um die Watchlist effizienter aufzubauen und Paare nach dem Prinzip stark vs. schwach auszuwählen. Hauptfunktio
FREE
Total Trades Pie Chart
Roman Kandelaki
Utilitys
Total Closed Trades - MT5-Indikator Der Indikator " Total Closed Trades " für MetaTrader 5 bietet einen schnellen, visuellen Überblick über Ihre Handelsperformance, indem er eine einfache und intuitive Aufschlüsselung mit 3 Werten anzeigt: Total Trades - Die Gesamtzahl der geschlossenen Trades. Gewonnene Trades - Anzahl der profitablen Trades. Verlorene Geschäfte - Anzahl der verlorenen Geschäfte. Anstatt sich durch Berichte zu wühlen, können Händler ihre historische Performance sofort m
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilitys
Dieser Indikator ermöglicht es, die verbleibende Zeit bis zum Schließen der Kerze zu ermitteln. Er funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Er ist sehr nützlich, wenn Ihre Handelsstrategie von der Schließung oder der Eröffnung einer bestimmten Kerze abhängt. Benutzen Sie es also wie Sie wollen. Vergessen Sie nicht, einen Kommentar zu hinterlassen oder eine Anfrage für einen EA oder einen Indikator zu stellen. Verbreiten Sie es auch an Ihre Freunde und zögern Sie nicht, mein Profil zu besuchen, um ande
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Experten
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL 5-Minuten-Handelsstrategie | Schnell & effektiv für Anfänger Willkommen zu unserem Trading-Kanal - dem Deepak-Trading In diesem Video werden wir eine einfache 5-Minuten-Handelsstrategie erkunden, die Ihnen helfen kann, schnelle Marktbewegungen zu erfassen und profitable Trades zu machen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, diese Strategie ist so konzipiert, dass sie Ihnen klare Ein- und Ausstiegspunkte bietet, indem sie technisc
FREE
Lot Size Calculator Panel
Italo Martins Coutinho
Utilitys
25 t4w56t41+39t13gsd8+ 15/*3t862q14+rs3 sae,+8bs3,t2-,/4 gad41 wW84141A*+,413+R4,W+2,4WZA+SCX,2C-Q/* ,/43-12QR*,WRSA 3*2Q3+3*,FA5SW6+SR F ,A+,234Q48F1W,+2A3Q /A- 5 FDXZ-3 4W4QRF-+AW,41GT-+4 1W+ RGA 52*T 2 -2W45,2T+, A,1G,+W9 2+ *A2DDF+-T53+ - T 5F+ 255 2 5F+ 8 5WRED S,-+ WW5 R2 5+S 5 2, D 195 ,W/*A/3,4314*-+ AWF,W+,1348R*AW-43,32R4FA3, -*, W33,4 2F-AW3Q4,+RF,A4 +R2 3 134,+*F W,S4*+DC V,+* 2 3R4F+*A,4FS -+ 32,3T/R43, /-+32, 4+*1 2AFWAQ21, 4T/R AWESE* 2-, 44R2,+4W3F,S +*,54/421 *T,W/5 ,G 25,+*, 5
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilitys
Exakte Zeit - detaillierte Zeitangabe im Sekundenchart. Das Tool zeigt die Eröffnungszeit der ausgewählten Kerze an. Dies ist notwendig, wenn Sie mit Sekundencharts arbeiten. Sie kann zum Beispiel in einem Sekundenchart verwendet werden, der mit dem Utility Sekundenchart erstellt wurde. Eingaben Basisecke - die Chartecke, an der ein Objekt befestigt ist. X-Abstand - der horizontale Abstand von der Diagrammecke. Y-Abstand - der vertikale Abstand von der Diagrammecke. Schriftart - Name der Schrift
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indikatoren
Beschreibung : Rainbow MT5 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, dann ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, dann ist dies ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT5), der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, ist jetzt hier verfügbar. Die MT4-Version ist hier v
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator ist speziell für den binären Handel. Zeitrahmen ist 1 Minuten und exp Zeit 5 oder 3 Minuten nur. Sie müssen martingale 3 Schritt verwenden. So müssen Sie setzen Lose Größe ist 10 % höchstens. Sie sollten Mt2 Handelsplattform verwenden, um mit meinem Indikator zu verbinden, um mehr Signal ohne menschliche Arbeit zu erhalten. Dieser Indikator Gewinnrate ist über 80 %, aber Sie können 100 % des Gewinns durch die Verwendung von martingale 3 Schritt zu bekommen. Sie sollten MT2 Hande
FREE
Absolute currency strength for MT5
Radim Kucera
4.25 (4)
Indikatoren
Der Indikator misst die Stärke der einzelnen Währungen in Ihrer Liste. Die Grundidee: Er durchläuft einfach alle Kombinationen von Paaren und addiert die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs in Prozent. Parameter: Liste der Währungen - welche Währungen werden berechnet (maximal 8) Berechnungsart - aus welchen Daten wird die Stärke berechnet Eingabe der Berechnungsdaten - wird als Eingabe für die Berechnungsart verwendet Symbolsuffix - wird im Falle eines Suffixes auf den Symbolen verw
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Volumenskala und teilt sie in zwei Komponenten auf - Verkäufer- und Käufervolumen - und berechnet außerdem das Delta und das kumulative Delta. Der Indikator flackert nicht und wird nicht neu gezeichnet, seine Berechnung und Darstellung erfolgen relativ schnell, wobei die Daten der kleineren (im Vergleich zum aktuellen) Zeiträume verwendet werden. Die Betriebsmodi des Indikators können über die Eingangsvariable Modus umgeschaltet werden: Kaufen - zeigt nur die Käuferv
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilitys
VR Color Levels ist ein praktisches Tool für diejenigen, die technische Analysen mit Elementen wie Trendlinie, Rechteck und Text anwenden. Es ist möglich, Text direkt in das Diagramm einzufügen und Screenshots zu erstellen. Einstellungen, Set-Dateien, Demoversionen, Anleitungen, Problemlösungen erhalten Sie unter [Blog] Rezensionen können Sie unter lesen oder schreiben [Verknüpfung] Version für [MetaTrader 4] Die Arbeit mit dem Indikator erfolgt mit einem Klick . Klicken Sie dazu auf die Schal
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Utilitys
Dieses kleine Tool zeigt die Lot Größe basierend auf den vorherigen festgelegten Risk Management entweder % Anteil der Account Balance oder einem fixen Geldbetrag an. Dafür einfach die Lot Line mit dem Drücken der "t" Taste aktivieren und zum Stop Loss Punkt bewegen. Die aktuale Lot Größe wird in Echtzeit über der Linie angezeigt. In den Einstellungen können Sie die Farbe und stärke der Linie, die Schriftgröße vom Text und den Abstand zwischen Linie und Text, sowie das Risiko in % vom Account od
FREE
SmartLotEA
Nana Yaw Osei
Utilitys
SmartLotEA - Automatischer Lot-Größen-Rechner für alle Paare SmartLotEA ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor zur automatischen Berechnung von Handelslotgrößen auf Basis des Kontostands. Er hilft Händlern, eine konsistente Risikokontrolle für alle Handelspaare mit minimaler Konfiguration aufrechtzuerhalten. SmartLotEA wurde im Hinblick auf Präzision und Einfachheit entwickelt und ist vollständig kompatibel mit allen Symbolen - einschließlich Forex Majors, Minors, Exotics und synthe
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Weitere Produkte dieses Autors
News Dashboard with Session Map
Andrew Hahn
Utilitys
### MQL5 Marktplatz Produktbeschreibung Nachrichten Dashboard für MT5 - mit Live Sessions Map #### Professionelles Echtzeit-Wirtschaftsnachrichten-Dashboard + Live Trading Sessions Map Lassen Sie sich nie wieder von wichtigen Nachrichten überrumpeln. Das ultimative All-in-One-Nachrichten-Tool, dem Tausende von professionellen Händlern vertrauen - jetzt mit einer wunderschönen eingebetteten Live Sessions Map. #### Hauptmerkmale - Verwendet den integrierten MT5-Wirtschaftskalender (ohne We
FREE
CombinedAlgo Gold EA
Andrew Hahn
Experten
KombinierterAlgo EA GOLD v3 Entwickelt von einem seit 16 Jahren aktiven Trader Kein Raster. Kein Martingal. Keine Black-Box-Magie. Ich handle seit August 2009 an den globalen Finanzmärkten. Mein Handelsansatz konzentriert sich auf drei Kernprinzipien: diszipliniertes Risikomanagement, systematische Entscheidungsfindung und Identifizierung technischer Vorteile. Dieser EA implementiert meine persönliche Live-Handelsmethodik - genau die Filter, Risikoregeln und das Positionsmanagement, die ich au
Multi Smart Structure EA
Andrew Hahn
Experten
Multi Smart Structure EA - ICT BOS/CHoCH + Chart Dashboard + 6th Sense Filter Erstellt von einem Trader mit 16-jähriger Markterfahrung - Keine Black-Box, kein Grid, kein Martingale Dieser EA verwendet ICT-Strukturmethoden, um BOS/CHoCH-Breaks, Order-Blöcke, Fair-Value-Gaps, gleiche Hochs/Tiefs und Premium/Discount-Zonen zu identifizieren. Die Signale werden nach Druckvolumen und 6th Sense Hybrid gefiltert (0-4 Scoring: DEAD → WEAK → STRONG → EXPLOSIVE → PARABOLIC) für eine Risikoskalierung von
ICT Master EA Suite
Andrew Hahn
Experten
ICT Master Suite - Liquidität + OB + OTE + 6th Sense Adaptive EA Entwickelt von einem seit 16 Jahren aktiven Trader Kein Raster. Kein Martingal. Keine Black-Box. Ich handle seit August 2009 mit den globalen Finanzmärkten. Dieser EA implementiert meine persönliche Handelsmethodik - die Filter, Risikoregeln und das Positionsmanagement, die ich in meinen eigenen Konten verwende. Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen seit 2023. 2-Jahres-Backtest-Leistung - XAUUSD M10 (19. November 2023
LMA Pro EA
Andrew Hahn
Experten
LMA EA - Logarithmic Moving Average Suite v2.2 Über den Entwickler Ich handle seit August 2009 aktiv an den globalen Finanzmärkten. Mein Ansatz konzentriert sich auf diszipliniertes Risikomanagement, systematische Entscheidungsfindung und technische Analyse. Dieser EA ist der Höhepunkt meiner Erfahrung in der Entwicklung von algorithmischen Handelssystemen, die auf bewährten technischen Konzepten basieren. Kern-Methodik Dieser EA verwendet einen Logarithmic Moving Average Signalgenerator, der e
AddtoitFX Drawdown Monitor
Andrew Hahn
Utilitys
AddtoitFX Drawdown Monitor - Professionelle Ausgabe v4.0 Universeller Drawdown Monitor & Risiko Controller für MetaTrader 5 AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 ist ein Dienstprogramm, das Tradern dabei hilft, die Drawdown-Regeln der proprietären Handelsfirmen einzuhalten. Es funktioniert neben jedem Expert Advisor und auf jedem MT5-Konto. ### Hauptfunktionen - 14 vorgefertigte Konfigurationen für gängige Prop-Firmen FTMO - FundingPips - The5ers - RebelsFunding - FundedNext - GoatFunded - BlueGuar
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension