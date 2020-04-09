CurrencyStrengthMatrix

### MQL5 Marktplatz Produktbeschreibung

FX Currency Strength Matrix - Professioneller MT5-Indikator





#### ★ Übersicht

Die FX Currency Strength Matrix ist ein leistungsstarkes visuelles Echtzeit-Tool, das sofort die wahre Stärke und Schwäche aller 8 Hauptwährungen in einem sauberen, farbkodierten Matrixformat offenbart.

Kein Rätselraten mehr, welche Währung das Paar antreibt - sehen Sie die komplette Stärkehierarchie auf einen Blick und handeln Sie mit Klarheit auf institutioneller Ebene.





#### ★ Hauptmerkmale

- Echte 8×8 Währungsstärkematrix (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)

- Dynamische Heatmap-Färbung:

Dunkelgrün → Am stärksten | Limone → Neutral | Orange → Schwach | Dunkelrot → Am schwächsten

- Mehrere Methoden zur Berechnung der Stärke (wählbar):

1. relative Stärke (klassisch)

2. absolute Momentumstärke

3. auf Veränderungsrate (ROC) basierend

4. benutzerdefinierte Zeitrahmengewichtung

- Vollständig anpassbares Erscheinungsbild - 5 integrierte professionelle Farbthemen + Editor für benutzerdefinierte Themen

- Einstellbarer Berechnungszeitraum (von 10 Balken bis 1000+)

- Optionale Stärke-Score-Zahlen innerhalb jeder Zelle (0-100)

- Mini-Matrix im Diagramm oder separates, verschiebbares Fenster

- Null Verzögerung - Aktualisierungen bei jedem neuen Tick

- Funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Symbolen

- Niedriger CPU-Verbrauch - optimierter nativer MQL5-Code

- Lebenslange kostenlose Updates & engagierter Support





#### ★ Warum Trader es lieben

- Sofortiges Erkennen der stärksten gegenüber der schwächsten Währung → perfekt für die Auswahl von Währungspaaren

- Identifizieren Sie Divergenzmöglichkeiten (starke Basis + schwacher Kurs = Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit)

- Funktioniert perfekt mit jeder Strategie: Scalping, Swing Trading oder Positionshandel

- Sauberes, professionelles Design - sieht auf dunklen und hellen Charts gut aus





#### ★ Im Paket inbegriffen

- FX Currency Strength Matrix .ex5 (gesperrt)

- Ausführliches PDF-Benutzerhandbuch

- 5 gebrauchsfertige Voreinstellungen

- Kostenlose zukünftige Updates





Heben Sie Ihren Währungshandel auf die nächste Stufe.

Laden Sie FX Currency Strength Matrix noch heute herunter und beginnen Sie damit, das zu handeln, was das intelligente Geld wirklich sieht.