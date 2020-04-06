Multi Smart Structure EA

Multi Smart Structure EA - ICT BOS/CHoCH + Chart Dashboard + 6th Sense Filter


Erstellt von einem Trader mit 16-jähriger Markterfahrung - Keine Black-Box, kein Grid, kein Martingale


Dieser EA verwendet ICT-Strukturmethoden, um BOS/CHoCH-Breaks, Order-Blöcke, Fair-Value-Gaps, gleiche Hochs/Tiefs und Premium/Discount-Zonen zu identifizieren. Die Signale werden nach Druckvolumen und 6th Sense Hybrid gefiltert (0-4 Scoring: DEAD → WEAK → STRONG → EXPLOSIVE → PARABOLIC) für eine Risikoskalierung von 0,5× bis 2×.


Getestet am XAUUSD M5 (19. November 2023 - 23. November 2025)

Forward Test (Dez 2023 - Nov 2025) - 100% ungesehene Daten

- Gesamter Nettogewinn: +$53,814.79

- Gewinn-Faktor: 3.40

- Gewinnrate: 66.67%

- Max Drawdown: 5.73%

- Sharpe-Ratio: 8,97

- Erholungsfaktor: 8,61

- Gesamte Trades: 132 (alle long)


Vollständiger 2-Jahres-Backtest (Nov 2023 - Nov 2025)

- Gesamt-Nettogewinn: +$33,597.44

- Gewinn-Faktor: 1,37

- Gewinn-Rate: 53.00%

- Maximaler Drawdown: 12.57%

- Sharpe-Verhältnis: 2.25

- Gesamte Trades: 400


Der Forward-Test übertraf den Backtest deutlich - ein Beweis für eine robuste Parameterauswahl.


Kernsignal-Generator

- BOS / CHoCH Strukturerkennung (90/5 Swing-Konfiguration)

- Order Block Mitigation Einträge (letzte 3 OBs)

- Fair Value Gap-Erkennung (1,5 ATR-Schwelle)

- Premium / Discount Zonenfilter

- Flexible Bestätigungslogik (OB / FVG / Zone / EQ)


Filter

- Druck-Volumen-Filter (480-bar Rückblick)

- 6th Sense Hybrid - Velocity + Pressure Scoring mit Risikoskalierung

- HTF-Struktur-Ausrichtung (H4-Standard)

- Session + Tagesfilter + Freitag Auto-Close

- Nachrichten-Blocker mit Chart-Warnungen (±15 min)


Risiko & Positionsmanagement

- 0,33% Risiko pro Handel (skaliert durch 6th Sense)

- Aufgeteilte Positionen: 67% früher TP @ 5× ATR, 33% Läufer @ 12× ATR

- Breakeven bei 1,0 R:R + Trailing 3,0× ATR

- 38% Margin-Cap + Stop-Level & Volumenvalidierung


Chart Dashboard

- 3-Spalten-Anzeige mit Ampeln und Fortschrittsbalken

- Start/Pause/Stop-Schaltflächen

- Nachrichten-Ticker + 6th Sense Score + Volumen-Perzentil

- Visuelle, Text- oder beide Modi


Enthalten: EA, Standard-.set-Datei, PDF-Anleitung mit Optimierungstipps, zukünftige Updates

Bonus-Geschenk: Kostenlose Drawdown Monitor Utility beim Kauf Jeder Kauf von Multi Smart Structure EA beinhaltet eine kostenlose Lizenz für AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 (im Wert von $189). Dieses Dienstprogramm hilft bei der Überwachung der täglichen und allgemeinen Drawdown-Limits und unterstützt 14 Prop-Firm-Voreinstellungen. Nach dem Kauf kontaktieren Sie den Verkäufer über eine private Nachricht, um die Utility-Datei und Setup-Anweisungen zu erhalten.


Preise & Aktivierungen

- Kauf auf Lebenszeit - $590 (10 Aktivierungen)

- 1-Jahres-Miete - $149

- 6-Monats-Miete - $109

- 3-Monats-Miete - $79

- 1-Monats-Miete - $49

- Kostenlose Demo - nur Chart Dashboard


- ANDREW, Händler

Addtoit->FX | November 2025


Empfohlen: $1,000+ Kapital | 0.25-0.5% Risiko/Handel | 1:100 Hebelwirkung

Funktioniert auf Forex, Gold, Krypto, Indizes | Optimiert für M5-H1

Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie gründlich in der Demo, bevor Sie live handeln.

Weitere Produkte dieses Autors
News Dashboard with Session Map
Andrew Hahn
Utilitys
### MQL5 Marktplatz Produktbeschreibung Nachrichten Dashboard für MT5 - mit Live Sessions Map #### Professionelles Echtzeit-Wirtschaftsnachrichten-Dashboard + Live Trading Sessions Map Lassen Sie sich nie wieder von wichtigen Nachrichten überrumpeln. Das ultimative All-in-One-Nachrichten-Tool, dem Tausende von professionellen Händlern vertrauen - jetzt mit einer wunderschönen eingebetteten Live Sessions Map. #### Hauptmerkmale - Verwendet den integrierten MT5-Wirtschaftskalender (ohne We
FREE
CurrencyStrengthMatrix
Andrew Hahn
Utilitys
### MQL5 Marktplatz Produktbeschreibung FX Currency Strength Matrix - Professioneller MT5-Indikator #### Übersicht Die FX Currency Strength Matrix ist ein leistungsstarkes visuelles Echtzeit-Tool, das sofort die wahre Stärke und Schwäche aller 8 Hauptwährungen in einem sauberen, farbkodierten Matrixformat offenbart. Kein Rätselraten mehr, welche Währung das Paar antreibt - sehen Sie die komplette Stärkehierarchie auf einen Blick und handeln Sie mit Klarheit auf institutioneller Ebene. ####
FREE
CombinedAlgo Gold EA
Andrew Hahn
Experten
KombinierterAlgo EA GOLD v3 Entwickelt von einem seit 16 Jahren aktiven Trader Kein Raster. Kein Martingal. Keine Black-Box-Magie. Ich handle seit August 2009 an den globalen Finanzmärkten. Mein Handelsansatz konzentriert sich auf drei Kernprinzipien: diszipliniertes Risikomanagement, systematische Entscheidungsfindung und Identifizierung technischer Vorteile. Dieser EA implementiert meine persönliche Live-Handelsmethodik - genau die Filter, Risikoregeln und das Positionsmanagement, die ich au
ICT Master EA Suite
Andrew Hahn
Experten
ICT Master Suite - Liquidität + OB + OTE + 6th Sense Adaptive EA Entwickelt von einem seit 16 Jahren aktiven Trader Kein Raster. Kein Martingal. Keine Black-Box. Ich handle seit August 2009 mit den globalen Finanzmärkten. Dieser EA implementiert meine persönliche Handelsmethodik - die Filter, Risikoregeln und das Positionsmanagement, die ich in meinen eigenen Konten verwende. Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen seit 2023. 2-Jahres-Backtest-Leistung - XAUUSD M10 (19. November 2023
LMA Pro EA
Andrew Hahn
Experten
LMA EA - Logarithmic Moving Average Suite v2.2 Über den Entwickler Ich handle seit August 2009 aktiv an den globalen Finanzmärkten. Mein Ansatz konzentriert sich auf diszipliniertes Risikomanagement, systematische Entscheidungsfindung und technische Analyse. Dieser EA ist der Höhepunkt meiner Erfahrung in der Entwicklung von algorithmischen Handelssystemen, die auf bewährten technischen Konzepten basieren. Kern-Methodik Dieser EA verwendet einen Logarithmic Moving Average Signalgenerator, der e
AddtoitFX Drawdown Monitor
Andrew Hahn
Utilitys
AddtoitFX Drawdown Monitor - Professionelle Ausgabe v4.0 Universeller Drawdown Monitor & Risiko Controller für MetaTrader 5 AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 ist ein Dienstprogramm, das Tradern dabei hilft, die Drawdown-Regeln der proprietären Handelsfirmen einzuhalten. Es funktioniert neben jedem Expert Advisor und auf jedem MT5-Konto. ### Hauptfunktionen - 14 vorgefertigte Konfigurationen für gängige Prop-Firmen FTMO - FundingPips - The5ers - RebelsFunding - FundedNext - GoatFunded - BlueGuar
