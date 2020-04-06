Multi Smart Structure EA - ICT BOS/CHoCH + Chart Dashboard + 6th Sense Filter





Dieser EA verwendet ICT-Strukturmethoden, um BOS/CHoCH-Breaks, Order-Blöcke, Fair-Value-Gaps, gleiche Hochs/Tiefs und Premium/Discount-Zonen zu identifizieren. Die Signale werden nach Druckvolumen und 6th Sense Hybrid gefiltert (0-4 Scoring: DEAD → WEAK → STRONG → EXPLOSIVE → PARABOLIC) für eine Risikoskalierung von 0,5× bis 2×.





Getestet am XAUUSD M5 (19. November 2023 - 23. November 2025)

Forward Test (Dez 2023 - Nov 2025) - 100% ungesehene Daten

- Gesamter Nettogewinn: +$53,814.79

- Gewinn-Faktor: 3.40

- Gewinnrate: 66.67%

- Max Drawdown: 5.73%

- Sharpe-Ratio: 8,97

- Erholungsfaktor: 8,61

- Gesamte Trades: 132 (alle long)





Vollständiger 2-Jahres-Backtest (Nov 2023 - Nov 2025)

- Gesamt-Nettogewinn: +$33,597.44

- Gewinn-Faktor: 1,37

- Gewinn-Rate: 53.00%

- Maximaler Drawdown: 12.57%

- Sharpe-Verhältnis: 2.25

- Gesamte Trades: 400





Der Forward-Test übertraf den Backtest deutlich - ein Beweis für eine robuste Parameterauswahl.





Kernsignal-Generator

- BOS / CHoCH Strukturerkennung (90/5 Swing-Konfiguration)

- Order Block Mitigation Einträge (letzte 3 OBs)

- Fair Value Gap-Erkennung (1,5 ATR-Schwelle)

- Premium / Discount Zonenfilter

- Flexible Bestätigungslogik (OB / FVG / Zone / EQ)





Filter

- Druck-Volumen-Filter (480-bar Rückblick)

- 6th Sense Hybrid - Velocity + Pressure Scoring mit Risikoskalierung

- HTF-Struktur-Ausrichtung (H4-Standard)

- Session + Tagesfilter + Freitag Auto-Close

- Nachrichten-Blocker mit Chart-Warnungen (±15 min)





Risiko & Positionsmanagement

- 0,33% Risiko pro Handel (skaliert durch 6th Sense)

- Aufgeteilte Positionen: 67% früher TP @ 5× ATR, 33% Läufer @ 12× ATR

- Breakeven bei 1,0 R:R + Trailing 3,0× ATR

- 38% Margin-Cap + Stop-Level & Volumenvalidierung





Chart Dashboard

- 3-Spalten-Anzeige mit Ampeln und Fortschrittsbalken

- Start/Pause/Stop-Schaltflächen

- Nachrichten-Ticker + 6th Sense Score + Volumen-Perzentil

- Visuelle, Text- oder beide Modi





Enthalten: EA, Standard-.set-Datei, PDF-Anleitung mit Optimierungstipps, zukünftige Updates





- ANDREW, Händler

November 2025





Empfohlen: $1,000+ Kapital | 0.25-0.5% Risiko/Handel | 1:100 Hebelwirkung

Funktioniert auf Forex, Gold, Krypto, Indizes | Optimiert für M5-H1

Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie gründlich in der Demo, bevor Sie live handeln.