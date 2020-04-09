News Dashboard with Session Map

### MQL5 Marktplatz Produktbeschreibung
Nachrichten Dashboard für MT5 - mit Live Sessions Map

#### ★ Professionelles Echtzeit-Wirtschaftsnachrichten-Dashboard + Live Trading Sessions Map

Lassen Sie sich nie wieder von wichtigen Nachrichten überrumpeln.
Das ultimative All-in-One-Nachrichten-Tool, dem Tausende von professionellen Händlern vertrauen - jetzt mit einer wunderschönen eingebetteten Live Sessions Map.

#### ★ Hauptmerkmale
- Verwendet den integrierten MT5-Wirtschaftskalender (ohne WebRequest, 100% konform)
- Echtzeit-Countdown-Timer bis zum nächsten Ereignis
- Farbcodierte Auswirkungsstufen: Hoch (Rot) | Mittel (Orange) | Niedrig (Gelb)
- Vollständige Filterung der 8 wichtigsten Währungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD)
- Live Sessions Map enthalten - sehen Sie Tokyo, London, New York Sessions in Echtzeit
- Vertikale Linien werden zum Zeitpunkt des Ereignisses automatisch in den Chart eingezeichnet
- Intelligente Warnungen: Sound, Popup, Push-Benachrichtigungen 1-30 Minuten vorher
- EA-freundliche globale Variablen (Zeitpunkt des nächsten Ereignisses, Auswirkung, verbleibende Minuten usw.)
- Optionale AutoTrading-Pause vor/nach aufsehenerregenden Nachrichten
- Tastaturkürzel: H = HUD umschalten | F = Filter wechseln | R = aktualisieren
- Verschiebbares, größenveränderliches, minimalistisches dunkles HUD - sieht auf jedem Chart perfekt aus

#### ★ Warum Trader dieses Dashboard wählen
- Sie wissen sofort, welche Währung sich bewegen wird und warum
- Vermeiden Sie unangenehme Nachrichtenspitzen und Fakeouts
- Perfektes Session-Timing mit der integrierten Live Sessions Map
- Funktioniert einwandfrei mit jeder Strategie - Scalping, Daytrading, Swing
- Extrem leichtgewichtig - wird jede Sekunde aktualisiert und belastet die CPU fast nicht

#### ★ Im Paket inbegriffen
- Nachrichten Dashboard .ex5 (gesperrt)
- Eingebettete hochauflösende Live Sessions Map
- Ausführliches PDF-Benutzerhandbuch + Setup-Anleitung
- 3 professionelle Farbvoreinstellungen
- Kostenlose Updates auf Lebenszeit & vorrangiger Support

Bleiben Sie den Nachrichten voraus. Handeln Sie, wie die Banken es tun.
Holen Sie sich noch heute das News Dashboard für MT5 mit Live Sessions Map.
