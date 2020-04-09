News Dashboard with Session Map

### MQL5 Marktplatz Produktbeschreibung

Nachrichten Dashboard für MT5 - mit Live Sessions Map





#### ★ Professionelles Echtzeit-Wirtschaftsnachrichten-Dashboard + Live Trading Sessions Map





Lassen Sie sich nie wieder von wichtigen Nachrichten überrumpeln.

Das ultimative All-in-One-Nachrichten-Tool, dem Tausende von professionellen Händlern vertrauen - jetzt mit einer wunderschönen eingebetteten Live Sessions Map.





#### ★ Hauptmerkmale

- Verwendet den integrierten MT5-Wirtschaftskalender (ohne WebRequest, 100% konform)

- Echtzeit-Countdown-Timer bis zum nächsten Ereignis

- Farbcodierte Auswirkungsstufen: Hoch (Rot) | Mittel (Orange) | Niedrig (Gelb)

- Vollständige Filterung der 8 wichtigsten Währungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD)

- Live Sessions Map enthalten - sehen Sie Tokyo, London, New York Sessions in Echtzeit

- Vertikale Linien werden zum Zeitpunkt des Ereignisses automatisch in den Chart eingezeichnet

- Intelligente Warnungen: Sound, Popup, Push-Benachrichtigungen 1-30 Minuten vorher

- EA-freundliche globale Variablen (Zeitpunkt des nächsten Ereignisses, Auswirkung, verbleibende Minuten usw.)

- Optionale AutoTrading-Pause vor/nach aufsehenerregenden Nachrichten

- Tastaturkürzel: H = HUD umschalten | F = Filter wechseln | R = aktualisieren

- Verschiebbares, größenveränderliches, minimalistisches dunkles HUD - sieht auf jedem Chart perfekt aus





#### ★ Warum Trader dieses Dashboard wählen

- Sie wissen sofort, welche Währung sich bewegen wird und warum

- Vermeiden Sie unangenehme Nachrichtenspitzen und Fakeouts

- Perfektes Session-Timing mit der integrierten Live Sessions Map

- Funktioniert einwandfrei mit jeder Strategie - Scalping, Daytrading, Swing

- Extrem leichtgewichtig - wird jede Sekunde aktualisiert und belastet die CPU fast nicht





#### ★ Im Paket inbegriffen

- Nachrichten Dashboard .ex5 (gesperrt)

- Eingebettete hochauflösende Live Sessions Map

- Ausführliches PDF-Benutzerhandbuch + Setup-Anleitung

- 3 professionelle Farbvoreinstellungen

- Kostenlose Updates auf Lebenszeit & vorrangiger Support





Bleiben Sie den Nachrichten voraus. Handeln Sie, wie die Banken es tun.

Holen Sie sich noch heute das News Dashboard für MT5 mit Live Sessions Map.