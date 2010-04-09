Market Scoring System

SISTEMA DE PUNTUACIÓN DEL MERCADO – Indicador Avanzado de Trading Multitemporal

Sistema profesional de análisis de mercado que combina indicadores técnicos, patrones de aprendizaje automático y confirmación multitemporal para generar señales de alta precisión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

  • Análisis Multitemporal: Confirma señales entre distintos marcos (M5, H1) para aumentar la probabilidad de éxito

  • Motor de Puntuación Inteligente: Calcula puntuaciones de Tendencia, Rango e Incertidumbre utilizando análisis ponderado de las últimas 25 velas

  • Detección de Intención del Mercado: Analiza presión compradora/vendedora en tiempo real basado en las últimas 6 velas y el volumen

  • Puntuación Global (0–100): Indicador integral de fuerza de señal con barra visual

  • Gestión de Riesgo basada en ATR: Cálculo dinámico de SL, TP y Trailing Stop

  • Filtro ADX: Identifica mercados en fuerte tendencia o en rango mediante DI+/DI-

  • Análisis de Volumen: Diferencia entre volatilidad explosiva y fases de acumulación tranquila

  • Sistema de Aprendizaje Automático: Reconocimiento de patrones y seguimiento de resultados

  • Modo Estricto: Filtra señales según fuerza del ADX, incertidumbre y fuerza mínima de tendencia

  • Panel Personalizable: Modo completo o compacto, posición y escala ajustables

TIPOS DE SEÑALES:

  • BUY/SELL: Señales de tendencia fuerte confirmadas por múltiples indicadores

  • RANGE BUY/SELL: Oportunidades contrarias en mercados laterales

  • NEUTRAL: Sin dirección clara, se recomienda esperar

SECCIONES DEL PANEL:

  1. Marcos temporales: confirmación HTF y análisis direccional

  2. Puntuaciones: tendencia, rango, incertidumbre y relevancia

  3. Gestión de riesgo: niveles SL/TP/Trailing Stop en pips

  4. Intención del mercado: análisis de presión en 7 niveles

  5. Condiciones del mercado: fuerza ADX, DI+/DI-, estado del volumen

  6. Puntuación Global: indicador 0–100 con barra codificada por colores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

  • Medias móviles: EMA 20/50/100 (configurables)

  • ATR: período 14 (ajustable)

  • ADX: período 14 (ajustable)

  • Lookback de puntuación: 25 velas

  • Ventana de rango: 50 velas

IDEAL PARA:

  • Scalpers y day traders

  • Swing traders con necesidad de confirmación HTF

  • Traders que buscan análisis completo en un solo indicador

  • Usuarios que requieren gestión de riesgo estricta basada en ATR

ALERTAS:

  • Popup, sonido, push y email

  • Filtros del modo estricto: ADX mínimo, incertidumbre máxima, fuerza de tendencia mínima

  • Solo señales confirmadas con alineación HTF

Indicador actualizado en tiempo real con cada tick, optimizado para rendimiento y bajo uso de CPU.


