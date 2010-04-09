Market Scoring System
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 1.10
- Actualizado: 21 noviembre 2025
- Activaciones: 5
SISTEMA DE PUNTUACIÓN DEL MERCADO – Indicador Avanzado de Trading Multitemporal
Sistema profesional de análisis de mercado que combina indicadores técnicos, patrones de aprendizaje automático y confirmación multitemporal para generar señales de alta precisión.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
-
Análisis Multitemporal: Confirma señales entre distintos marcos (M5, H1) para aumentar la probabilidad de éxito
-
Motor de Puntuación Inteligente: Calcula puntuaciones de Tendencia, Rango e Incertidumbre utilizando análisis ponderado de las últimas 25 velas
-
Detección de Intención del Mercado: Analiza presión compradora/vendedora en tiempo real basado en las últimas 6 velas y el volumen
-
Puntuación Global (0–100): Indicador integral de fuerza de señal con barra visual
-
Gestión de Riesgo basada en ATR: Cálculo dinámico de SL, TP y Trailing Stop
-
Filtro ADX: Identifica mercados en fuerte tendencia o en rango mediante DI+/DI-
-
Análisis de Volumen: Diferencia entre volatilidad explosiva y fases de acumulación tranquila
-
Sistema de Aprendizaje Automático: Reconocimiento de patrones y seguimiento de resultados
-
Modo Estricto: Filtra señales según fuerza del ADX, incertidumbre y fuerza mínima de tendencia
-
Panel Personalizable: Modo completo o compacto, posición y escala ajustables
TIPOS DE SEÑALES:
-
BUY/SELL: Señales de tendencia fuerte confirmadas por múltiples indicadores
-
RANGE BUY/SELL: Oportunidades contrarias en mercados laterales
-
NEUTRAL: Sin dirección clara, se recomienda esperar
SECCIONES DEL PANEL:
-
Marcos temporales: confirmación HTF y análisis direccional
-
Puntuaciones: tendencia, rango, incertidumbre y relevancia
-
Gestión de riesgo: niveles SL/TP/Trailing Stop en pips
-
Intención del mercado: análisis de presión en 7 niveles
-
Condiciones del mercado: fuerza ADX, DI+/DI-, estado del volumen
-
Puntuación Global: indicador 0–100 con barra codificada por colores
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
-
Medias móviles: EMA 20/50/100 (configurables)
-
ATR: período 14 (ajustable)
-
ADX: período 14 (ajustable)
-
Lookback de puntuación: 25 velas
-
Ventana de rango: 50 velas
IDEAL PARA:
-
Scalpers y day traders
-
Swing traders con necesidad de confirmación HTF
-
Traders que buscan análisis completo en un solo indicador
-
Usuarios que requieren gestión de riesgo estricta basada en ATR
ALERTAS:
-
Popup, sonido, push y email
-
Filtros del modo estricto: ADX mínimo, incertidumbre máxima, fuerza de tendencia mínima
-
Solo señales confirmadas con alineación HTF
Indicador actualizado en tiempo real con cada tick, optimizado para rendimiento y bajo uso de CPU.