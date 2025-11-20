Market Scoring System
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
SISTEMA DI PUNTEGGIO DI MERCATO – Indicatore Avanzato Multi-Timeframe
Sistema professionale di analisi del mercato che combina indicatori tecnici, modelli di machine learning e conferme multi-timeframe per generare segnali di trading estremamente accurati.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-
Analisi Multi-Timeframe:
Conferma dei segnali su diversi timeframe (M5, H1) per una maggiore probabilità
-
Motore di Punteggio Intelligente:
Calcolo di trend, range e incertezza analizzando le ultime 25 candele
-
Rilevamento dell’Intenzione del Mercato:
Analisi in tempo reale della pressione di acquisto/vendita basata sulle ultime 6 candele con peso del volume
-
Punteggio Globale (0–100):
Indicatore completo della forza del segnale con barra visiva
-
Gestione del Rischio basata su ATR:
SL/TP/Trailing Stop dinamici
-
Filtro ADX:
Identifica mercati in forte trend o in range tramite DI+/DI-
-
Analisi del Contesto Volume:
Distingue volatilità esplosiva e fasi di accumulazione tranquilla
-
Sistema di Machine Learning:
Riconoscimento dei pattern con monitoraggio dei risultati
-
Modalità Rigida:
Filtra i segnali in base a ADX, incertezza e forza minima del trend
-
Dashboard Personalizzabile:
Modalità completa o compatta, posizione e scala regolabili
TIPI DI SEGNALI
-
BUY / SELL: segnali di forte trend confermati
-
RANGE BUY / SELL: opportunità contro-trend
-
NEUTRAL: nessuna direzione chiara – attendere
SEZIONI DEL DASHBOARD
-
Timeframe: conferma HTF
-
Punteggi: trend, range, incertezza, rilevanza
-
Gestione rischio: SL/TP/Trailing Stop in pip
-
Intenzione di mercato: 7 livelli
-
Condizioni di mercato: ADX, DI+/DI-, volume
-
Punteggio globale: 0–100
SPECIFICHE TECNICHE
-
EMA 20/50/100
-
ATR 14
-
ADX 14
-
Lookback: 25 candele
-
Finestra range: 50 candele
IDEALE PER
-
Scalper & day trader
-
Swing trader che necessitano conferma HTF
-
Trader che desiderano un’analisi completa in un unico indicatore
-
Chi richiede gestione del rischio rigorosa basata su ATR
ALLERT
-
Popup, suono, push, email
-
Modalità rigida: minimo ADX, massima incertezza, trend minimo
-
Attivo solo su segnali confermati e allineati HTF