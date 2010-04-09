Market Scoring System
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 1.10
- Atualizado: 21 novembro 2025
- Ativações: 5
SISTEMA DE PONTUAÇÃO DE MERCADO – Indicador Avançado de Trading Multitemporal
Sistema profissional de análise de mercado que combina indicadores técnicos, padrões de machine learning e confirmação multitemporal para gerar sinais de alta precisão.
RECURSOS PRINCIPAIS:
-
Análise Multitemporal: Confirma sinais em diferentes timeframes (M5, H1) para maior probabilidade
-
Motor de Pontuação Inteligente: Calcula pontuações de Tendência, Faixa (Range) e Incerteza com análise ponderada das últimas 25 velas
-
Detecção de Intenção do Mercado: Analisa pressão compradora/vendedora em tempo real com base nas últimas 6 velas e no volume
-
Pontuação Global (0–100): Indicador completo da força do sinal com barra visual
-
Gestão de Risco baseada em ATR: Cálculo dinâmico de Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop
-
Filtro ADX: Identifica fortes tendências ou mercados laterais usando DI+/DI-
-
Análise de Volume: Diferencia volatilidade explosiva de fases de acumulação calma
-
Sistema de Machine Learning: Reconhecimento de padrões e acompanhamento de resultados
-
Modo Estrito: Filtra sinais por força do ADX, incerteza e força mínima da tendência
-
Painel Personalizável: Modo completo ou compacto, posição e escala ajustáveis
TIPOS DE SINAIS:
-
BUY/SELL: Sinais fortes de tendência confirmados por múltiplos indicadores
-
RANGE BUY/SELL: Oportunidades contra-tendência em mercados laterais
-
NEUTRAL: Sem direção clara, recomenda-se aguardar
SEÇÕES DO PAINEL:
-
Timeframes: confirmação HTF e análise direcional
-
Pontuações: tendência, faixa, incerteza e relevância
-
Gestão de risco: níveis SL/TP/Trailing Stop em pips
-
Intenção do mercado: análise de pressão em 7 níveis
-
Condições de mercado: força do ADX, DI+/DI-, estado do volume
-
Pontuação Global: indicador 0–100 com barra colorida
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
-
Médias móveis: EMA 20/50/100 (personalizáveis)
-
ATR: período 14 (ajustável)
-
ADX: período 14 (ajustável)
-
Lookback de pontuação: 25 velas
-
Janela de range: 50 velas
IDEAL PARA:
-
Scalpers e day traders
-
Swing traders que precisam de confirmação em timeframes maiores
-
Traders que desejam análise completa em um único indicador
-
Quem necessita gestão de risco rigorosa baseada em ATR
ALERTAS:
-
Popup, som, push e email
-
Filtros do modo estrito: ADX mínimo, incerteza máxima, força mínima de tendência
-
Sinais apenas com confirmação e alinhamento HTF
O indicador atualiza em tempo real a cada tick, otimizado para alto desempenho e baixo uso de CPU.