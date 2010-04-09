Market Scoring System

SISTEMA DE PONTUAÇÃO DE MERCADO – Indicador Avançado de Trading Multitemporal

Sistema profissional de análise de mercado que combina indicadores técnicos, padrões de machine learning e confirmação multitemporal para gerar sinais de alta precisão.

RECURSOS PRINCIPAIS:

  • Análise Multitemporal: Confirma sinais em diferentes timeframes (M5, H1) para maior probabilidade

  • Motor de Pontuação Inteligente: Calcula pontuações de Tendência, Faixa (Range) e Incerteza com análise ponderada das últimas 25 velas

  • Detecção de Intenção do Mercado: Analisa pressão compradora/vendedora em tempo real com base nas últimas 6 velas e no volume

  • Pontuação Global (0–100): Indicador completo da força do sinal com barra visual

  • Gestão de Risco baseada em ATR: Cálculo dinâmico de Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop

  • Filtro ADX: Identifica fortes tendências ou mercados laterais usando DI+/DI-

  • Análise de Volume: Diferencia volatilidade explosiva de fases de acumulação calma

  • Sistema de Machine Learning: Reconhecimento de padrões e acompanhamento de resultados

  • Modo Estrito: Filtra sinais por força do ADX, incerteza e força mínima da tendência

  • Painel Personalizável: Modo completo ou compacto, posição e escala ajustáveis

TIPOS DE SINAIS:

  • BUY/SELL: Sinais fortes de tendência confirmados por múltiplos indicadores

  • RANGE BUY/SELL: Oportunidades contra-tendência em mercados laterais

  • NEUTRAL: Sem direção clara, recomenda-se aguardar

SEÇÕES DO PAINEL:

  1. Timeframes: confirmação HTF e análise direcional

  2. Pontuações: tendência, faixa, incerteza e relevância

  3. Gestão de risco: níveis SL/TP/Trailing Stop em pips

  4. Intenção do mercado: análise de pressão em 7 níveis

  5. Condições de mercado: força do ADX, DI+/DI-, estado do volume

  6. Pontuação Global: indicador 0–100 com barra colorida

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

  • Médias móveis: EMA 20/50/100 (personalizáveis)

  • ATR: período 14 (ajustável)

  • ADX: período 14 (ajustável)

  • Lookback de pontuação: 25 velas

  • Janela de range: 50 velas

IDEAL PARA:

  • Scalpers e day traders

  • Swing traders que precisam de confirmação em timeframes maiores

  • Traders que desejam análise completa em um único indicador

  • Quem necessita gestão de risco rigorosa baseada em ATR

ALERTAS:

  • Popup, som, push e email

  • Filtros do modo estrito: ADX mínimo, incerteza máxima, força mínima de tendência

  • Sinais apenas com confirmação e alinhamento HTF

O indicador atualiza em tempo real a cada tick, otimizado para alto desempenho e baixo uso de CPU.


