Market Scoring System

DMC Trend Deibson Carvalho Indicadores

Indicador que usa ATR e desvio padrão para calcular a tendência do momento. Possui a linha de cima e de baixo. A linha de cima é mostrada quando está em alta, e a linha de baixo quando está em baixa. O indicador não desenha trend line ou mostra a tendência do dia, ou de um determinado período. Ele tem a função de indicar a tendência do momento, podendo indicar uma reversão. use-o com prudência e por sua conta e risco.