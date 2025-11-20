Market Scoring System

Personnal VWAP V2 Vincent Jose Proenca Indicateurs

Présentation : PVWAP Improved MT5 est une version améliorée de mon VWAP personnel pour MetaTrader 4. Phrase courte : Permet de repérer rapidement tendances et zones de support/résistance. Il affiche le prix moyen pondéré par le volume, ainsi que des bandes d’écart type pour identifier les zones de support et de résistance. À quoi ça sert : VWAP montre le prix moyen où la majorité du volume a été échangée — référence utile pour savoir si le marché est globalement haussier ou baissier. Principale