Market Scoring System
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Activations: 5
SYSTÈME DE SCORING DU MARCHÉ – Indicateur Avancé de Trading Multi-Unités de Temps
Système professionnel d’analyse de marché combinant indicateurs techniques, modèles de machine learning et confirmation multi-timeframe pour fournir des signaux de trading extrêmement précis.
FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
-
Analyse Multi-Timeframe :
Confirmation des signaux entre différents horizons (M5, H1) pour augmenter la probabilité de réussite
-
Moteur de Scoring Intelligent :
Calcule les scores de tendance, de range et d’incertitude avec analyse pondérée des 25 dernières bougies
-
Détection de l’Intention du Marché :
Analyse en temps réel de la pression acheteuse/vendeuse basée sur les 6 dernières bougies avec pondération du volume
-
Score Global (0–100) :
Indicateur complet de la force du signal avec barre visuelle
-
Gestion du Risque basée sur l’ATR :
SL/TP/Trailing Stop dynamiques
-
Filtre ADX :
Détermine les marchés en forte tendance ou en range (DI+/DI-)
-
Analyse du Contexte Volume :
Différencie volatilité explosive et phases calmes d’accumulation
-
Système de Machine Learning :
Reconnaissance de patterns et suivi des résultats pour des signaux adaptatifs
-
Mode Strict :
Filtre les signaux selon l’ADX, l’incertitude et la force minimale de tendance
-
Dashboard Personnalisable :
Mode complet ou compact, position et taille ajustables
TYPES DE SIGNAUX
-
BUY / SELL : Signaux de forte tendance confirmés
-
RANGE BUY / SELL : Opportunités contre-tendance en marché neutre
-
NEUTRAL : Aucun signal clair — attendre une meilleure configuration
SECTIONS DU TABLEAU DE BORD
-
Timeframes : confirmation HTF et direction
-
Scores : tendance, range, incertitude, pertinence
-
Gestion du risque : SL / TP / Trailing Stop en pips
-
Intention du marché : 7 niveaux (fort achat → forte vente)
-
Conditions : force ADX, DI+/DI-, état du volume
-
Score global (0–100)
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
-
EMA 20/50/100 (configurables)
-
ATR 14
-
ADX 14
-
Lookback scoring : 25 bougies
-
Fenêtre de range : 50 bougies
IDÉAL POUR
-
Scalpers & day traders
-
Swing traders recherchant confirmation HTF
-
Traders voulant une analyse complète dans un seul indicateur
-
Ceux exigeant une gestion stricte du risque basée sur l’ATR
ALERTES
-
Popup, son, push, email
-
Mode strict : ADX minimum, incertitude maximum, tendance minimum
-
Notifications uniquement sur signaux confirmés et alignés HTF