Market Scoring System
- 指标
- Vincent Jose Proenca
- 版本: 1.10
- 更新: 21 十一月 2025
- 激活: 5
市场评分系统 —— 高级多周期交易指标
专业级市场分析系统，结合技术指标、机器学习模式识别及多周期共振确认，为您提供精准的交易信号。
核心功能：
-
多周期分析： 在不同周期（M5、H1）之间确认信号，提高交易成功率
-
智能评分引擎： 基于最近 25 根K线进行加权分析，计算趋势、区间和不确定性评分
-
市场意图识别： 基于最近 6 根K线及成交量权重，实时判断买盘/卖盘压力
-
全球评分（0–100）： 综合信号强度指标，配备可视化进度条
-
ATR 风险管理： 动态计算止损、止盈和移动止损
-
ADX 趋势强度过滤： 基于 DI+/DI- 判断强趋势或震荡行情
-
成交量环境分析： 区分爆发性波动与低波动蓄势阶段
-
机器学习系统： 模式识别与结果跟踪，实现自适应信号
-
严格模式： 基于 ADX、不确定性阈值及趋势强度过滤信号
-
可自定义仪表盘： 全模式或紧凑模式，可调位置与缩放
信号类型：
-
BUY/SELL： 多指标确认的强趋势信号
-
RANGE BUY/SELL： 震荡区间内的逆势机会
-
NEUTRAL： 无明确方向，建议等待更佳入场点
仪表盘结构：
-
周期：高周期确认与方向分析
-
评分：趋势、区间、不确定性与相关性指标
-
风险管理：SL/TP/移动止损实时点数
-
市场意图：7 级压力分析（从强买到强卖）
-
市场状态：ADX 强度、DI+/DI-、成交量趋势
-
全球评分：0–100 综合信号强度，带颜色进度条
技术参数：
-
移动平均：EMA 20/50/100（周期与类型可调）
-
ATR 周期：14（可调）
-
ADX 周期：14（可调）
-
评分回溯窗口：25 根K线（可调）
-
区间窗口：50 根K线（可调）
适用对象：
-
追求高概率入场的剥头皮与日内交易者
-
需要多周期确认的波段交易者
-
希望将全面市场分析整合到单一指标的交易者
-
需要基于 ATR 的严格风险管理的用户
提醒功能：
-
弹窗、声音、推送与邮件提醒
-
严格模式过滤：最低 ADX、最高不确定性、最低趋势强度
-
仅在信号经过高周期确认后触发
该指标在每个行情跳动中实时更新，提供即时市场反馈与信号变化通知。所有运算均经过优化，确保高性能与最低 CPU 占用。
需要繁体中文版本也可以告诉我。