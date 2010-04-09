Market Scoring System
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 1.10
- アップデート済み: 21 11月 2025
- アクティベーション: 5
プロフェッショナル向けの市場分析システム。テクニカル指標、機械学習パターン認識、複数タイムフレームの同時確認を組み合わせ、高精度な取引シグナルを生成します。
主な特徴
-
マルチタイムフレーム分析：
M5、H1 など複数の時間軸でシグナルを確認し、勝率を向上
-
スマートスコアリングエンジン：
過去 25 本のローソク足を加重分析し、トレンド・レンジ・不確実性スコアを算出
-
マーケットインテンション検出：
過去 6 本のローソク足とボリュームから、リアルタイムで買い/売り圧力を分析
-
グローバルスコア（0–100）：
総合シグナル強度を示す指標。カラー付きプログレスバーを表示
-
ATR ベースのリスク管理：
動的なストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ
-
ADX トレンド強度フィルター：
DI+/DI- を利用し、強トレンドかレンジ相場かを判定
-
ボリュームコンテキスト分析：
急激なボラティリティと静かな蓄積フェーズを識別
-
機械学習システム：
パターン認識と結果追跡により、シグナルを自動適応
-
厳格モード：
ADX・不確実性・トレンド強度に基づいた厳しいシグナルフィルタリング
-
カスタマイズ可能なダッシュボード：
フル/コンパクト表示、位置とスケールを自由に調整可能
シグナル種類
-
BUY / SELL：
複数インジケーター裏付けの強トレンドシグナル
-
RANGE BUY / RANGE SELL：
レンジ相場での逆張りチャンス
-
NEUTRAL：
明確な方向性がないため様子見
ダッシュボード構成
-
タイムフレーム： HTF（上位足）方向と一致確認
-
スコア： トレンド・レンジ・不確実性・関連性
-
リスク管理： SL/TP/トレーリングストップを pips で表示
-
マーケットインテンション： 7段階の圧力分析（強買い〜強売り）
-
市場状況： ADX 強度、DI+/DI-、ボリューム傾向
-
グローバルスコア： 0–100 の総合指標（カラーコード付きバー）
技術仕様
-
移動平均：EMA 20/50/100（設定変更可能）
-
ATR期間：14（変更可）
-
ADX期間：14（変更可）
-
スコア計算の参照本数：25 本
-
レンジ分析ウィンドウ：50 本
対象ユーザー
-
高確率エントリーを求めるスキャルパー・デイトレーダー
-
上位足の確認が必要なスイングトレーダー
-
総合的市場分析を 1 つのインジケーターで完結したい人
-
ATR ベースの厳格なリスク管理が必要なトレーダー
アラート
-
ポップアップ、サウンド、プッシュ通知、メール
-
厳格モード：最低 ADX、最大不確実性、最低トレンド強度
-
HTF 方向との一致が確認されたシグナルのみ通知
このインジケーターはティックごとにリアルタイムで更新され、市場状況やシグナルの変化を即座にフィードバックします。
計算はすべて最適化されており、CPU 負荷は最小限です。
必要であれば 韓国語、イタリア語、ドイツ語、アラビア語 などにも翻訳できます。