Market Scoring System
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
PİYASA SKORLAMA SİSTEMİ – Gelişmiş Çok-Zaman Dilimli (Multi-TF) Trading İndikatörü
Teknik göstergeler, makine öğrenimi modelleri ve çok zaman dilimli onaylamayı birleştiren profesyonel bir piyasa analiz sistemi. Yüksek hassasiyetli işlem sinyalleri üretir.
ANA ÖZELLİKLER
-
Çok Zaman Dilimli Analiz:
Sinyaller M5 - H1 gibi farklı zaman dilimleri arasında doğrulanır
-
Akıllı Skorlama Motoru:
Son 25 mum üzerinde trend, range ve belirsizlik puanlaması
-
Piyasa Niyeti Algılama:
Son 6 mum ve hacim ağırlığına göre gerçek zamanlı alım/satım baskısı
-
Global Skor (0–100):
Renk kodlu çubukla genel sinyal gücü
-
ATR Tabanlı Risk Yönetimi:
Dinamik Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop
-
ADX Güç Filtresi:
DI+/DI- ile güçlü trend veya yatay piyasayı tanımlar
-
Hacim Analizi:
Patlayıcı volatilite ve sakin birikim dönemlerini ayırır
-
Makine Öğrenimi Sistemi:
Pattern tanıma ve sonuç takibi ile adaptif sinyaller
-
Katı (Strict) Mod:
Minimum ADX, maksimum belirsizlik, minimum trend gücü filtreleri
-
Özelleştirilebilir Panel:
Tam veya kompakt mod, ayarlanabilir konum ve ölçek
SİNYAL TÜRLERİ
-
BUY / SELL: Güçlü trend sinyalleri
-
RANGE BUY / SELL: Yatay piyasada karşıt yönde fırsatlar
-
NEUTRAL: Net yön yok – beklemek önerilir
PANEL BÖLÜMLERİ
-
Zaman dilimleri (HTF onayı)
-
Skorlar: trend, range, belirsizlik, alaka
-
Risk yönetimi: SL / TP / Trailing Stop (pip)
-
Piyasa niyeti: 7 seviye
-
Piyasa koşulları: ADX, DI+/DI-, hacim durumu
-
Global skor: 0–100
TEKNİK ÖZELLİKLER
-
EMA 20/50/100
-
ATR 14
-
ADX 14
-
Skorlama lookback: 25 mum
-
Range penceresi: 50 mum
KİMLER İÇİN UYGUN?
-
Scalper ve gün içi trader'lar
-
HTF onayı isteyen swing trader'lar
-
Tüm analizleri tek göstergede toplamak isteyenler
-
ATR tabanlı sıkı risk yönetimi gereken kullanıcılar
ALERTLER
-
Popup, ses, push ve e-posta
-
Katı mod: minimum ADX, maksimum belirsizlik, minimum trend gücü
-
Sadece HTF ile doğrulanmış sinyallerde tetiklenir