Market Scoring System

СИСТЕМА РЫНОЧНОГО СКОРИНГА – Продвинутый многофреймовый торговый индикатор

Профессиональная система рыночного анализа, объединяющая технические индикаторы, машинное обучение и многофреймовое подтверждение для точных торговых сигналов.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Многофреймовый анализ: Подтверждение сигналов на разных таймфреймах (M5, H1) для более вероятных сделок

  • Умный скоринговый движок: Рассчитывает трендовые, диапазонные и неопределённые оценки с взвешенным анализом последних 25 свечей

  • Определение рыночного намерения: Анализ покупательского/продажного давления в реальном времени на основе последних 6 свечей с учётом объёма

  • Глобальный скоринг (0–100): Комплексный индикатор силы сигнала с визуальной шкалой прогресса

  • Управление рисками на основе ATR: Динамический расчёт Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop

  • Фильтр силы тренда ADX: Выделение сильных трендов и флэтовых фаз на основе анализа DI+/DI-

  • Анализ объёма: Определяет взрывную волатильность или спокойные периоды накопления

  • Система машинного обучения: Распознавание паттернов и отслеживание результатов для адаптивных сигналов

  • Строгий режим: Фильтрация сигналов по силе ADX, уровню неопределённости и минимальной силе тренда

  • Настраиваемая панель: Полный или компактный режим, настраиваемое положение и масштаб

ТИПЫ СИГНАЛОВ:

  • BUY/SELL: Сильные трендовые сигналы, подтверждённые несколькими индикаторами

  • RANGE BUY/SELL: Контртрендовые возможности во флэте

  • NEUTRAL: Нет чёткого направления, рекомендуется дождаться лучшей точки входа

РАЗДЕЛЫ ПАНЕЛИ:

  1. Таймфреймы: подтверждение HTF и анализ направления

  2. Оценки: тренд, диапазон, неопределённость и релевантность

  3. Управление рисками: уровни SL/TP/Trailing Stop в пунктах

  4. Рыночное намерение: 7-уровневый анализ давления (от сильной покупки до сильной продажи)

  5. Рыночные условия: сила ADX, DI+/DI-, состояние объёма в контексте тренда

  6. Глобальная оценка: 0–100, комплексный показатель силы сигнала с цветовой шкалой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Скользящие средние: EMA 20/50/100 (периоды и методы настраиваются)

  • Период ATR: 14 (настраивается)

  • Период ADX: 14 (настраивается)

  • Окно анализа для скоринга: 25 свечей (настраивается)

  • Окно диапазона: 50 свечей (настраивается)

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ:

  • Скальперов и дейтрейдеров, ищущих высоковероятные входы

  • Свинг-трейдеров, которым нужно подтверждение по старшим таймфреймам

  • Трейдеров, которым необходим комплексный анализ рынка в одном индикаторе

  • Тех, кому требуется строгое управление рисками на основе ATR

АЛЕРТЫ:

  • Всплывающие уведомления, звук, push и email

  • Фильтры строгого режима: минимальный ADX, максимальная неопределённость, минимальная сила тренда

  • Срабатывают только при подтверждённых сигналах с учётом HTF-выравнивания

Индикатор обновляется в реальном времени на каждом тике, обеспечивая мгновенную обратную связь о состоянии рынка и изменениях сигналов. Все вычисления оптимизированы для высокой производительности и минимальной нагрузки на процессор.


