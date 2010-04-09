Market Scoring System
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 1.10
- Обновлено: 21 ноября 2025
- Активации: 5
СИСТЕМА РЫНОЧНОГО СКОРИНГА – Продвинутый многофреймовый торговый индикатор
Профессиональная система рыночного анализа, объединяющая технические индикаторы, машинное обучение и многофреймовое подтверждение для точных торговых сигналов.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
-
Многофреймовый анализ: Подтверждение сигналов на разных таймфреймах (M5, H1) для более вероятных сделок
-
Умный скоринговый движок: Рассчитывает трендовые, диапазонные и неопределённые оценки с взвешенным анализом последних 25 свечей
-
Определение рыночного намерения: Анализ покупательского/продажного давления в реальном времени на основе последних 6 свечей с учётом объёма
-
Глобальный скоринг (0–100): Комплексный индикатор силы сигнала с визуальной шкалой прогресса
-
Управление рисками на основе ATR: Динамический расчёт Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop
-
Фильтр силы тренда ADX: Выделение сильных трендов и флэтовых фаз на основе анализа DI+/DI-
-
Анализ объёма: Определяет взрывную волатильность или спокойные периоды накопления
-
Система машинного обучения: Распознавание паттернов и отслеживание результатов для адаптивных сигналов
-
Строгий режим: Фильтрация сигналов по силе ADX, уровню неопределённости и минимальной силе тренда
-
Настраиваемая панель: Полный или компактный режим, настраиваемое положение и масштаб
ТИПЫ СИГНАЛОВ:
-
BUY/SELL: Сильные трендовые сигналы, подтверждённые несколькими индикаторами
-
RANGE BUY/SELL: Контртрендовые возможности во флэте
-
NEUTRAL: Нет чёткого направления, рекомендуется дождаться лучшей точки входа
РАЗДЕЛЫ ПАНЕЛИ:
-
Таймфреймы: подтверждение HTF и анализ направления
-
Оценки: тренд, диапазон, неопределённость и релевантность
-
Управление рисками: уровни SL/TP/Trailing Stop в пунктах
-
Рыночное намерение: 7-уровневый анализ давления (от сильной покупки до сильной продажи)
-
Рыночные условия: сила ADX, DI+/DI-, состояние объёма в контексте тренда
-
Глобальная оценка: 0–100, комплексный показатель силы сигнала с цветовой шкалой
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
-
Скользящие средние: EMA 20/50/100 (периоды и методы настраиваются)
-
Период ATR: 14 (настраивается)
-
Период ADX: 14 (настраивается)
-
Окно анализа для скоринга: 25 свечей (настраивается)
-
Окно диапазона: 50 свечей (настраивается)
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ:
-
Скальперов и дейтрейдеров, ищущих высоковероятные входы
-
Свинг-трейдеров, которым нужно подтверждение по старшим таймфреймам
-
Трейдеров, которым необходим комплексный анализ рынка в одном индикаторе
-
Тех, кому требуется строгое управление рисками на основе ATR
АЛЕРТЫ:
-
Всплывающие уведомления, звук, push и email
-
Фильтры строгого режима: минимальный ADX, максимальная неопределённость, минимальная сила тренда
-
Срабатывают только при подтверждённых сигналах с учётом HTF-выравнивания
Индикатор обновляется в реальном времени на каждом тике, обеспечивая мгновенную обратную связь о состоянии рынка и изменениях сигналов. Все вычисления оптимизированы для высокой производительности и минимальной нагрузки на процессор.