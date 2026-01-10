Hier ist die Übersetzung ins Deutsche. Ich habe einen professionellen, sachlichen Stil gewählt, der genau auf die Bedürfnisse von Tradern (besonders im Bereich Prop Trading) zugeschnitten ist.

Prop Calculator Assistant

Hören Sie auf, Prop-Firm-Konten durch Rechenfehler zu verlieren. Überlassen Sie das Risikomanagement dem Assistenten.

Der Prop Calculator Assistant ist das ultimative Tool zur Handelsverwaltung, das speziell für Trader entwickelt wurde, die Evaluierungen bestehen wollen (FTMO, usw.) oder bereits Fremdkapital verwalten. Er ersetzt Kopfrechnen und manuelles Order-Dragging durch eine präzise visuelle Benutzeroberfläche, die Sie strikt innerhalb Ihrer Regeln hält.

Dies ist kein Auto-Trading-Bot, der den Markt errät. Es ist ein professionelles Cockpit für manuelle Trader, die Präzision verlangen. Sie bestimmen das Setup; der Assistent berechnet die Lot-Größe, platziert den Trade und verwaltet den Ausstieg automatisch.

🛡️ Warum Prop-Trader dieses Tool brauchen

Nie wieder falsche Lot-Größen berechnen: Ziehen Sie einfach die Linien für Entry , Stop Loss und Take Profit auf den Chart. Das Panel berechnet sofort die exakte Lot-Größe basierend auf Ihrem Risiko (z. B. 1,0 % oder 100 $).

Schützen Sie Ihr Tageslimit: Der integrierte Daily Loss Protector überwacht Ihr Eigenkapital (Equity) in Echtzeit. Wenn Sie Ihr Tageslimit erreichen, sperrt der Assistent die „Kaufen/Verkaufen“-Buttons, um emotionales Rache-Trading zu verhindern.

Automatisiertes Trade-Management: Sobald Sie im Trade sind, übernimmt der Assistent. Er regelt Auto-Break-Even, Trailing Stops und Teilverkäufe (Partial Take Profits), damit Sie nicht ständig auf den Bildschirm starren müssen.

🚀 Hauptmerkmale

1. Visueller Risikorechner

Native Drag-and-Drop-Linien für Entry, SL und TP.

Sehen Sie Ihr Risiko ($) und Ihren Ertrag ($) direkt an den Chart-Markierungen, bevor Sie den Trade ausführen.

Unterstützt sowohl Risiko % (z. B. 1 % vom Kontostand) als auch Festbeträge (z. B. 50 $ Risiko).

2. Prop-Firm Schutz-Engine

Max Daily Loss %: Erkennt automatisch, wenn Ihr Tageslimit erreicht ist, und blockiert neue Trades.

Max Daily Trades: Begrenzt Overtrading durch Deckelung der maximalen Ausführungen pro Tag.

Spread-Schutz: Verhindert Einstiege während News-Events mit hohem Spread.

3. Fortgeschrittene Handelsverwaltung

Auto Break-Even: Verschiebt den SL auf den Einstiegspreis, nachdem ein festgelegtes Risiko-Ertrag-Verhältnis (RR) erreicht wurde.

Smart Trailing Stop: Ein „unsichtbarer“ Trailing-Stop basierend auf R-Multiplikatoren, der Ihre Stops logisch und nicht zufällig nachzieht.

Mehrfache Teilgewinne (PTP): Schließen Sie automatisch z. B. 30 % Ihres Trades auf einem Level und 50 % auf einem anderen. Sichern Sie Gewinne, während Sie den Rest laufen lassen.

4. Professionelles Dashboard

Session Monitor: Behalten Sie die aktiven Marktzeiten (Tokio, London, New York) im Blick.

Fokus-Modus: Blendat automatisch Linien alter Trades aus, um Ihren Chart sauber zu halten.

Hotkeys: Ausführen, Alles Schließen oder Linien zurücksetzen per Tastaturkürzel.

⚙️ So funktioniert es

Klicken Sie auf „Set Buy“ oder „Set Sell“. Ziehen Sie die Linien im Chart auf das gewünschte Niveau. Die Lot-Größe aktualisiert sich automatisch. Klicken Sie auf „Execute“. Lehnen Sie sich zurück. Der Assistent verwaltet SL, TP und Teilverkäufe für Sie.

📋 Eingabeparameter (Einstellungen)

Risk Value: Legen Sie Ihr Risiko pro Trade fest (z. B. 1.0 = 1 %).

Target RR: Standard-Risiko-Ertrag-Verhältnis für die TP-Linie (z. B. 3.0).

Max Daily Loss Percent: Der prozentuale Rückgang der Equity, der die Sicherheitssperre auslöst.

PTP Settings: Konfigurieren Sie bis zu 2 Teilgewinn-Level (Volumen % und Distanz %).

Break-Even & Trailing: Aktivieren/Deaktivieren und Festlegen der Triggerpunkte (in Punkten oder R).

Hotkeys: Passen Sie Tasten für eine schnelle Ausführung an.

Bestehen Sie Ihre Challenge mit Disziplin. Laden Sie den Prop Calculator Assistant noch heute herunter.





Der Prop Calculator Assistant ist ein Werkzeug, das ausschließlich für Bildungs- und Handelsmanagementzwecke entwickelt wurde. Es handelt sich nicht um eine Finanzberatung oder ein automatisches Handelssystem. Der Handel birgt erhebliche Verlustrisiken und ist nicht für jeden geeignet. Der Entwickler haftet nicht für finanzielle Verluste oder Schäden, die durch die Nutzung dieser Software entstehen. Testen Sie die Software immer auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.