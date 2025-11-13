Trailing Stop Manager PRO — Gestion professionnelle du stop suiveur (MT5)

Trailing Stop Manager PRO est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 qui automatise la gestion du stop suiveur sur vos positions ouvertes. Il peut gérer toutes les positions du compte ou uniquement celles filtrées par symbole et/ou MagicNumber. L’EA intègre plusieurs fonctions : trailing stop fixe en pips, trailing basé sur l’ATR, break-even automatique, clôture partielle et un tableau de bord visuel.

Objectif de l’outil

Standardiser la gestion des stops suiveurs sur toutes les positions.

Sécuriser les gains à l’aide du break-even et d’un trailing adapté au marché.

Gérer des stratégies manuelles ou automatiques via symboles et MagicNumber.

Fournir un suivi visuel en temps réel grâce au dashboard intégré.

Fonctionnalités principales

Trailing Stop en pips : distance et pas (step) configurables.

: distance et pas (step) configurables. Trailing basé sur l’ATR : stop dynamique ajusté à la volatilité.

: stop dynamique ajusté à la volatilité. Break-even automatique : déplacement du stop au prix d’entrée plus marge de sécurité après un certain nombre de pips en gain.

: déplacement du stop au prix d’entrée plus marge de sécurité après un certain nombre de pips en gain. Clôture partielle : prise de bénéfices partielle lorsque le prix atteint un seuil défini.

: prise de bénéfices partielle lorsque le prix atteint un seuil défini. Dashboard visuel : statut, nombre de positions, profit/perte total, mode de trailing, distance, break-even.

: statut, nombre de positions, profit/perte total, mode de trailing, distance, break-even. Filtres de gestion : Buy seulement, Sell seulement, symboles spécifiques, filtrage par MagicNumber.

: Buy seulement, Sell seulement, symboles spécifiques, filtrage par MagicNumber. Alertes et notifications : messages de confirmation et notifications push optionnelles sur les événements clés (activation du break-even, clôture partielle, etc.).

Utilisation générale

Copiez le fichier exécutable dans le dossier MQL5/Experts et redémarrez MetaTrader 5. Déposez l’EA sur un graphique MT5 (symbole et timeframe au choix). Activez la gestion du trailing en positionnant EnableTrailing = true. Choisissez le mode de trailing : Mode pips fixes : configurez TrailingStopPips et TrailingStepPips.

: configurez TrailingStopPips et TrailingStepPips. Mode ATR : activez UseATRTrailing et réglez ATR_Period et ATR_Multiplier. Activez et paramétrez le break-even si souhaité. Activez la clôture partielle si vous souhaitez des prises de bénéfices automatiques. Utilisez les filtres (direction, symbole, MagicNumber) pour cibler les positions à gérer. Surveillez le tableau de bord visuel pour suivre l’état des positions et de la gestion.

Paramètres principaux

TRAILING STOP SETTINGS

EnableTrailing, TrailingStopPips, TrailingStepPips, UseATRTrailing, ATR_Period, ATR_Multiplier

BREAK-EVEN SETTINGS

EnableBreakEven, BreakEvenPips, BreakEvenExtraPips

PARTIAL CLOSE SETTINGS

EnablePartialClose, PartialClosePips, PartialClosePercent

VISUAL DASHBOARD

ShowDashboard, DashboardX, DashboardY, PanelColor, TextColor, ProfitColor, LossColor

ALERTS

EnableAlerts, EnablePushNotifications

FILTERS

TrailBuyOnly, TrailSellOnly, TrailSymbolsFilter, MagicNumberFilter

Recommandations d’usage

Sur indices et métaux, l’utilisation du trailing basé sur l’ATR permet une adaptation plus progressive à la volatilité.

Sur les paires Forex, un trailing fixe avec pas (step) peut offrir un comportement plus stable.

Pour le break-even, ajouter quelques pips supplémentaires peut aider à absorber le spread et les micro-fluctuations.

L’utilisation du filtrage par MagicNumber permet de gérer séparément plusieurs stratégies EA sur le même compte.

Testez systématiquement vos réglages (pips, digits, ATR) sur compte démo ou en backtest visuel avant utilisation en réel.

Compatibilité

Plateforme : MetaTrader 5 (Expert Advisor).

Types de compte : Hedging et Netting.

Entrées : ordres manuels et ordres générés par des Expert Advisors tiers.

Marchés : Forex, indices, métaux, crypto et autres instruments selon l’offre du broker.

FAQ

Le trailing agit-il sur les ordres en attente ?

Non, l’EA gère uniquement les positions ouvertes.

Peut-on cibler un seul EA spécifique ?

Oui, en utilisant le paramètre MagicNumberFilter pour ne gérer que les positions portant ce MagicNumber.

Que se passe-t-il si un Stop Loss est déjà en place ?

Le Stop Loss existant est modifié uniquement lorsque les conditions de trailing et de step sont remplies.

Le break-even et le trailing peuvent-ils fonctionner ensemble ?

Oui. Le break-even peut intervenir en premier, puis le trailing prend le relais une fois les conditions atteintes.

Avertissement sur les risques

Le trading comporte un risque élevé de perte. Cet Expert Advisor automatise la gestion du stop suiveur et de certaines actions de gestion des positions, mais ne garantit aucun résultat. Il est recommandé de tester la configuration sur compte démo et d’adapter les paramètres à votre broker, à vos instruments et à votre tolérance au risque. N’investissez jamais de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Changelog

v1.00 — Version initiale avec trailing en pips, trailing ATR, break-even automatique, clôture partielle, dashboard visuel, filtres et alertes.

