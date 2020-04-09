Trailing Stop Manager PRO — Gestão profissional de trailing stop (MT5)

Trailing Stop Manager PRO é um Expert Advisor para MetaTrader 5 que automatiza a gestão de trailing stop nas posições abertas. Ele pode gerenciar todas as posições da conta ou apenas aquelas filtradas por símbolo e/ou MagicNumber. O EA inclui vários recursos: trailing fixo em pips, trailing baseado em ATR, break-even automático, fechamento parcial e um painel visual (dashboard).

Objetivo da ferramenta

Padronizar a gestão de trailing stop em todas as posições.

Proteger lucros utilizando break-even e trailing ajustado às condições de mercado.

Trabalhar tanto com operações manuais quanto com estratégias de outros EAs, por meio de filtros de símbolo e MagicNumber.

Fornecer monitoramento em tempo real através de um dashboard integrado.

Principais recursos

Trailing em pips : distância de trailing e passo (step) configuráveis.

: distância de trailing e passo (step) configuráveis. Trailing baseado em ATR : stop dinâmico ajustado à volatilidade do mercado.

: stop dinâmico ajustado à volatilidade do mercado. Break-even automático : move o Stop Loss para o preço de entrada mais uma margem de segurança após atingir um determinado lucro em pips.

: move o Stop Loss para o preço de entrada mais uma margem de segurança após atingir um determinado lucro em pips. Fechamento parcial : realiza realização parcial de lucro quando o preço atinge um nível definido.

: realiza realização parcial de lucro quando o preço atinge um nível definido. Dashboard visual : status, número de posições, P/L total, modo ativo, distância, informação de break-even.

: status, número de posições, P/L total, modo ativo, distância, informação de break-even. Filtros de gestão : somente Buy, somente Sell, símbolos selecionados, filtragem por MagicNumber.

: somente Buy, somente Sell, símbolos selecionados, filtragem por MagicNumber. Alertas e notificações: alertas e notificações push opcionais em eventos importantes (ativação de break-even, fechamento parcial etc.).

Como utilizar

Copie o arquivo do EA para a pasta MQL5/Experts e reinicie o MetaTrader 5. Anexe o EA a qualquer gráfico no MT5 (qualquer símbolo e timeframe). Ative a gestão de trailing definindo EnableTrailing = true. Selecione o modo de trailing: Modo fixo em pips : configure TrailingStopPips e TrailingStepPips.

: configure TrailingStopPips e TrailingStepPips. Modo ATR: ative UseATRTrailing e defina ATR_Period e ATR_Multiplier. Ative e configure o break-even, se necessário. Ative o fechamento parcial caso deseje realização parcial automática de lucro. Use os filtros (direção, símbolo, MagicNumber) para definir quais posições serão gerenciadas pelo EA. Acompanhe o dashboard para ver o estado das posições e da lógica de trailing em tempo real.

Principais parâmetros de entrada

TRAILING STOP SETTINGS

EnableTrailing, TrailingStopPips, TrailingStepPips, UseATRTrailing, ATR_Period, ATR_Multiplier

BREAK-EVEN SETTINGS

EnableBreakEven, BreakEvenPips, BreakEvenExtraPips

PARTIAL CLOSE SETTINGS

EnablePartialClose, PartialClosePips, PartialClosePercent

VISUAL DASHBOARD

ShowDashboard, DashboardX, DashboardY, PanelColor, TextColor, ProfitColor, LossColor

ALERTS

EnableAlerts, EnablePushNotifications

FILTERS

TrailBuyOnly, TrailSellOnly, TrailSymbolsFilter, MagicNumberFilter

Recomendações de uso

Em índices e metais, o trailing baseado em ATR tende a oferecer um comportamento mais suave em mercados voláteis.

Em pares de Forex, o trailing fixo em pips com step pode proporcionar um comportamento mais estável.

Ao configurar o break-even, adicionar alguns pips extras pode ajudar a absorver o spread e pequenos movimentos de preço.

A filtragem por MagicNumber permite gerenciar diversas estratégias de EAs de forma independente na mesma conta.

Sempre teste as configurações (pips, número de dígitos, parâmetros de ATR) em conta demo ou em backtest visual antes de utilizá-las em conta real.

Compatibilidade

Plataforma: MetaTrader 5 (Expert Advisor).

Tipos de conta: Hedging e Netting.

Entradas: ordens manuais e ordens geradas por Expert Advisors de terceiros.

Mercados: Forex, índices, metais, cripto e outros instrumentos conforme o bróker.

FAQ

O trailing atua sobre ordens pendentes?

Não, o EA gerencia apenas posições abertas.

É possível gerenciar apenas um EA específico?

Sim. Use o parâmetro MagicNumberFilter para gerenciar apenas as posições com esse MagicNumber.

O que acontece se a posição já tiver Stop Loss definido?

O Stop Loss existente só é modificado quando as condições de trailing e de step são atendidas.

É possível usar break-even e trailing ao mesmo tempo?

Sim. O break-even pode ser acionado primeiro e, em seguida, o trailing assume quando suas condições forem satisfeitas.

Aviso de risco

Operar nos mercados financeiros envolve alto risco de perda. Este Expert Advisor automatiza o trailing stop e algumas ações de gestão de posições, mas não garante qualquer resultado. Recomenda-se testar a configuração em conta demo e ajustar os parâmetros ao seu bróker, aos instrumentos operados e à sua tolerância ao risco. Nunca opere com dinheiro que você não pode se dar ao luxo de perder.

Changelog

v1.00 — Versão inicial com trailing em pips, trailing ATR, break-even automático, fechamento parcial, dashboard visual, filtros e alertas.

Palavras-chave

Trailing Stop, ATR, Break-Even, Fechamento parcial, Trade Manager, Gestão de risco, Stop Loss automático, Dashboard, MagicNumber, Expert Advisor, MT5.