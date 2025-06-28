Quick Gold Scalper

Beste schnelle Scalper alle Logik bereits berechnet und nimmt Gewinn automatisch. Verwendet automatische Losgröße und öffnet zu ungefähr verfügbaren Marge sowohl Markt-und Pending-Aufträge. Verwenden Sie mit min 500 Kontostand. Kontaktieren Sie mich oder kaufen Sie eine meiner anderen Apps für weitere Funktionen.

Verwendet RSI, MACD, Stochs, Bollinger, MFI, A/D und ATR für die Handelslogik. Bereits implementiert alle Einstellungen keine Notwendigkeit für Eingaben.



