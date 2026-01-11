The Daily Volume Profile

Daily Volume Profile - Sehen Sie wo das Smart Money handelt

Hören Sie auf, Unterstützung und Widerstand zu raten. Sehen Sie, wo das ECHTE Volumen ist.

Der Daily Volume Profile Indikator enthüllt die verborgene Struktur des Marktes, indem er genau zeigt, wo sich die Handelsaktivität auf jedem Preisniveau konzentriert. Während die meisten Trader nachlaufende Indikatoren verwenden, sehen Sie, wo institutionelles Geld positioniert wird - BEVOR die Bewegung passiert.

Was Sie bekommen:

→ POC (Point of Control) - Das mächtigste S/R-Level jedes Tages, dargestellt als klare gelbe Linie. Der Preis wird magnetisch von diesen Levels angezogen.

→ Value Area (VAH/VAL) - Sehen Sie, wo 70% des gesamten Volumens gehandelt wurde. Diese Grenzen wirken als natürliche Unterstützungs- und Widerstandszonen.

→ Session VWAP - Kennen Sie den wahren Durchschnittspreis, den Institutionen bezahlt haben. Handeln Sie mit den grossen Playern, nicht gegen sie.

→ Multi-Tage-Kontext - Zeigen Sie bis zu 20 Tage Volumenprofile an. Erkennen Sie, wenn mehrere POCs für hochwahrscheinliche Setups ausgerichtet sind.

Warum Trader es lieben:

✓ Identifizieren Sie ECHTE Unterstützung/Widerstand basierend auf tatsächlichem Volumen - keine willkürlichen Linien ✓ Erkennen Sie hochwahrscheinliche Umkehrzonen bevor sie passieren ✓ Filtern Sie Marktrauschen heraus - fokussieren Sie nur auf Levels, die zählen ✓ Funktioniert bei Forex, Indizes, Krypto, Aktien - jedem Markt ✓ Leichter Code - null Verzögerung auf Ihren Charts ✓ Vollständig anpassbare Farben und Parameter ✓ Saubere, professionelle Visualisierung

Perfekt für:

Mean Reversion Trader - Kaufen bei VAL, verkaufen bei VAH, Ziel POC

Breakout Trader - Handeln Sie Value Area Ausbrüche mit Zuversicht

Day Trader - Nutzen Sie den POC des Vortages als Ihre Roadmap

Swing Trader - Finden Sie grosse Zonen, wo mehrere POCs ausgerichtet sind

Einstellungen:

Preis-Levels: 50 (anpassbar für jede Granularität)

Tage anzeigen: 5 (anpassbar 1-20)

Value Area: 70% (Industriestandard)

Alle Farben vollständig anpassbar

Der Vorsprung, den Sie brauchen:

Viele der Retail-Trader sehen nie Volume Profile Daten. Sie zeichnen zufällige Linien und wundern sich, warum der Preis sie ignoriert. Volume Profile zeigt Ihnen, wo der Markt TATSÄCHLICH Wert findet - und gibt Ihnen die gleiche Sicht, die Institutionen haben.

Hören Sie auf, blind zu traden. Beginnen Sie mit Volume Profile zu handeln.





Wichtiger Hinweis zu Volumendaten:

Dieser Indikator verwendet Tick-Volumen-Daten, die von Ihrem Broker bereitgestellt werden. Das Tick-Volumen zählt die Anzahl der Preisänderungen (Ticks) anstatt tatsächlich gehandelter Kontrakte oder Lots.

Zahlreiche Studien haben jedoch gezeigt, dass das Tick-Volumen stark mit dem echten Volumen korreliert (Korrelation von 90%+). Das bedeutet:

→ Hohes Tick-Volumen = Hohe tatsächliche Handelsaktivität → Niedriges Tick-Volumen = Niedrige tatsächliche Handelsaktivität

Die POC-, Value-Area- und VWAP-Berechnungen bleiben hochgenau und zuverlässig für die Identifizierung wichtiger Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. Professionelle Trader weltweit nutzen erfolgreich Tick-Volumen für Volume-Profile-Analysen.

Für echtes Börsenvolumen empfehlen sich Futures-Märkte (ES, NQ, etc.), wo reale Volumendaten verfügbar sind.