Gann Gold EA MT5
Willkommen, Gold GANN Expert öffnet automatisch Handel mit Highly Gewinn, Feste kleine Stop-Loss.
Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug
Die Gann Gold EA ist hohe Sicherheit durch kleine fixe Stop Loss, die Trades auf der Grundlage guter Risiko zu Belohnung Verhältnis (1:3) setzt. Es ist voll auf die Ausnutzung der Volatilität des Goldmarktes durch den Handel der GANN-Muster mit vielen AI Bedingungen zu finden, die beste Position Trades powered by GPT-5 Open AI gearbeitet.
Es kontrolliert das Risiko, findet Trends und Breakout Top/Low-Levels über mehrere Zeitrahmen, um hohe Gewinnchancen auf dem erstaunlichen Goldmarkt zu erzielen.
Eigenschaften:
- Leistungsstarkes XAUUSD-Paar
- Fester Take-Profit und kleiner Stop-Loss pro Handel (Risiko zu Rendite ist 1:3)
- Handel an 5 Tagen pro Woche
- Kostenlose Updates
- Klares Gann-Muster im Chart
- Sie brauchen keine Einstellungen vorzunehmen
Informationen:
- Paar: XAUUSD
- Zeitrahmen: M15, M30
- Minimum Lots: 0.01
- Mindesteinlage: 100$
- Empfohlene Makler: Alle Kontotypen bei bekannten Brokern
If you want to have lifetime update free, guide file and adding in Elif Trader Group, just buy from me.
Results were better than expected and appear promising for long-term use.
Average monthly return (Dec 2025): 15–20% at 0.1 lot size.
Recommended to test first on a demo or small account.
Elif is responsive and helpful.