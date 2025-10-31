Gann Gold EA MT5

5

Live-Signal

- Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach dieser Woche erhöht werden.

Willkommen, Gold GANN Expert öffnet automatisch Handel mit Highly Gewinn, Feste kleine Stop-Loss.

🎀✨🎀✨ Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) 🎀✨🎀✨

- Lebenslanges Update kostenlos

Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug

Ich bin darauf konzentriert, meinen Kunden zu helfen, nicht nur zu verdienen.

Die Gann Gold EA ist hohe Sicherheit durch kleine fixe Stop Loss, die Trades auf der Grundlage guter Risiko zu Belohnung Verhältnis (1:3) setzt. Es ist voll auf die Ausnutzung der Volatilität des Goldmarktes durch den Handel der GANN-Muster mit vielen AI Bedingungen zu finden, die beste Position Trades powered by GPT-5 Open AI gearbeitet.

Es kontrolliert das Risiko, findet Trends und Breakout Top/Low-Levels über mehrere Zeitrahmen, um hohe Gewinnchancen auf dem erstaunlichen Goldmarkt zu erzielen.

Eigenschaften:

  • Leistungsstarkes XAUUSD-Paar
  • Fester Take-Profit und kleiner Stop-Loss pro Handel (Risiko zu Rendite ist 1:3)
  • Handel an 5 Tagen pro Woche
  • Kostenlose Updates
  • Klares Gann-Muster im Chart
Parameter:
  • Sie brauchen keine Einstellungen vorzunehmen

Informationen:

  • Paar: XAUUSD
  • Zeitrahmen: M15, M30
  • Minimum Lots: 0.01
  • Mindesteinlage: 100$
  • Empfohlene Makler: Alle Kontotypen bei bekannten Brokern
I just sell my products on Elif Kaya profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support.

If you want to have lifetime update free, guide file and adding in Elif Trader Group, just buy from me.
Bewertungen 5
Sumate Sujittawattana
432
Sumate Sujittawattana 2025.12.22 04:09 
 

Results were better than expected and appear promising for long-term use.

Average monthly return (Dec 2025): 15–20% at 0.1 lot size.

Recommended to test first on a demo or small account.

Elif is responsive and helpful.

bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 04:15 
 

Bonjour à tous, J'ai pris le temps pour étudier, comprendre et apprendre à utiliser les outils proposés par Elif Kaya je peux témoigner maintenant que ses produits sont tout simplement excellents et qu'ils font parfaitement le job et que grace à eux mon capital grossit de jour en jour. Gann Gold EA MT5, verdict: Au Top! Gann Method Scan MT5, verdict: Au Top! M1 Scalper Pro MT5, verdict: Au Top! Merci Elif Kaya :-)))

kadir71kara
146
kadir71kara 2025.11.10 03:16 
 

Gann Gold EA very very good...

Auswahl:
