Gann Method Scan MT5

5

Einführung

Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader seit Jahrzehnten. Sie bietet einen einzigartigen Ansatz, der über die traditionellen Chartmuster hinausgeht. Diese Methode integriert Geometrie, Zeitzyklen und sogar Astrologie, um Marktbewegungen genau vorherzusagen.

Gann zeigte, dass sich Preis und Zeit in Harmonie bewegen. Sie bilden vorhersehbare Winkel und Muster. Durch die Analyse dieser Elemente sollten Händler Unterstützung, Widerstand und Trendumkehrungen erkennen.

Gann Method Scanner verwendet Gann-Techniken mit einfachen Signalen für Trader.


Gann-Methode-Scanner-Indikator

Es ist für einen Händler einfach, Muster auf einem Scanner-Chart zu erkennen, indem er viele Charts und Zeitrahmen gleichzeitig scannt, ohne dass der Händler einen Fehler bei den Berechnungen macht. Dieser Indikator kann automatisch alle Symbole und Zeitrahmen scannen, um mögliche Muster in einem Chart zu finden.

Der Scan, die Fibonacci-Berechnungen und die Mustererkennung werden vollständig von dem Gann Method Scanner-Indikator übernommen; alles was Sie tun müssen, ist den Scan-Button" zu drücken. Der Indikator sendet einen Alarm und eine Push-Benachrichtigung auf Ihr Mobiltelefon.


Vorteile

Wie funktioniert es?

Die Standardeinstellung ist die beste Praxis und Sie können sie einfach auf dem Diagramm hinzufügen und denGann Method Scanner Indikator verwenden, dann haben Sie Signale mit Einstiegspunkt, Stop-Loss und Take-Profit durch ein klares Signal, um einen starken Handel zu entscheiden.




