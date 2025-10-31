Gann Gold EA MT5

Señal en vivo

- Precio real final es 999$ - Descuento y el precio es 199$, El precio se incrementará después de esta semana.

Bienvenido, Oro GANN Experto abre automáticamente el comercio con Altamente beneficio, Fijo pequeño Stop loss.

¡🎀✨🎀✨ Después de la compra, Usted recibirá una EA más gratis! ¡Póngase en contacto conmigo para este BONUS! (COMPRE 1, RECIBA 1 GRATIS) 🎀✨🎀✨✨

- Actualización de por vida gratis

Sin Martingala, Sin Rejilla, Sin Estafa

Estoy enfocado en ayudar a mis clientes, no solo en ganar.

El Gann Gold EA es de alta seguridad por la pequeña solución de Stop Loss, que establece las operaciones basadas en un buen riesgo para recompensar la relación (1: 3). Es totalmente trabajado en la explotación de la volatilidad del mercado del oro por el comercio de la GANN Patrón con muchas condiciones AI para encontrar mejores operaciones de posición impulsado por GPT-5 Open AI.

Controla el riesgo, la búsqueda de tendencias y Breakout Top / Low niveles a través de múltiples marcos de tiempo a las oportunidades de alto beneficio en el mercado del oro increíble.

Características:

  • Potente par XAUUSD
  • Take profit fijo y Stop Loss pequeño por operación (Riesgo a Recompensa es 1:3)
  • Negociación 5 días a la semana
  • Actualizaciones gratuitas
  • Patrón de Gann claro en el gráfico
Parámetros:
  • No es necesario establecer ninguna configuración

Información:

  • Par: XAUUSD
  • Plazos: M15, M30
  • Lotes mínimos: 0.01
  • Depósito mínimo: 100
  • Brokers recomendados: Todos los tipos de cuenta en brokers conocidos
I just sell my products on Elif Kaya profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support.

If you want to have lifetime update free, guide file and adding in Elif Trader Group, just buy from me.
Comentarios 5
Sumate Sujittawattana
432
Sumate Sujittawattana 2025.12.22 04:09 
 

Results were better than expected and appear promising for long-term use.

Average monthly return (Dec 2025): 15–20% at 0.1 lot size.

Recommended to test first on a demo or small account.

Elif is responsive and helpful.

bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 04:15 
 

Bonjour à tous, J'ai pris le temps pour étudier, comprendre et apprendre à utiliser les outils proposés par Elif Kaya je peux témoigner maintenant que ses produits sont tout simplement excellents et qu'ils font parfaitement le job et que grace à eux mon capital grossit de jour en jour. Gann Gold EA MT5, verdict: Au Top! Gann Method Scan MT5, verdict: Au Top! M1 Scalper Pro MT5, verdict: Au Top! Merci Elif Kaya :-)))

kadir71kara
146
kadir71kara 2025.11.10 03:16 
 

Gann Gold EA very very good...

Respuesta al comentario