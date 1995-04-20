SMC Scanner v4

- Real Preis ist 80$ - 60% Rabatt (Es ist 30$ jetzt) -Es ist für 1 Kauf aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Tool , Anleitung oder irgendwelche Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos



Einführung

Smart Money Concepts (SMC) Strategie wurde zunächst populär die Inner Circle Trading (ICT) Methode, die behauptet wird, um die entwickelte Version des SMC sein.

Im Wesentlichen geht SMC von dem Konzept aus, dass Market Maker, einschließlich Institutionen wie Banken und Hedge-Fonds, eine bewusste Rolle bei der Erschwerung der Handelsbemühungen von Einzelhändlern spielen.

Im Rahmen der Smart Money Concepts wird Kleinanlegern geraten, ihreStrategien auf die Aktivitäten des "Smart Money"auszurichten, womit das von diesen Market Makern kontrollierte Kapital gemeint ist.

Das Kernkonzept beinhaltet die Nachahmung des Handelsverhaltens dieser einflussreichen Akteure, wobei der Schwerpunkt auf Variablen wie Angebot, Nachfragedynamik und strukturelle Aspekte des Marktes gelegt wird. Als SMC-Händler werden Sie daher diese Elemente bei Ihren Handelsentscheidungen sorgfältig berücksichtigen und Ihren Ansatz mit den ausgefeilten Techniken prominenter Marktteilnehmer in Einklang bringen. Unter dieser Perspektive und unter genauer Beobachtung der Handlungen der Market Maker bemühen sich die SMC-Händler, günstige Bedingungen für ihre Handelsaktivitäten zu schaffen, mit dem Ziel, die durch Smart Money verursachten Marktbewegungen zu nutzen.

SMC Scanner macht den Handel nach dem Konzept des intelligenten Geldes so einfach und leicht.



