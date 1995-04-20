SMC Scanner v4

- Real Preis ist 80$ - 60% Rabatt (Es ist 30$ jetzt) -Es ist für 1 Kauf aktiviert.

Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Tool , Anleitung oder irgendwelche Fragen!

- Nicht nachgemalt, keine Verzögerung

- Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung.

- Lifetime Update kostenlos

Einführung

Smart Money Concepts (SMC) Strategie wurde zunächst populär die Inner Circle Trading (ICT) Methode, die behauptet wird, um die entwickelte Version des SMC sein.

Im Wesentlichen geht SMC von dem Konzept aus, dass Market Maker, einschließlich Institutionen wie Banken und Hedge-Fonds, eine bewusste Rolle bei der Erschwerung der Handelsbemühungen von Einzelhändlern spielen.

Im Rahmen der Smart Money Concepts wird Kleinanlegern geraten, ihreStrategien auf die Aktivitäten des "Smart Money"auszurichten, womit das von diesen Market Makern kontrollierte Kapital gemeint ist.

Das Kernkonzept beinhaltet die Nachahmung des Handelsverhaltens dieser einflussreichen Akteure, wobei der Schwerpunkt auf Variablen wie Angebot, Nachfragedynamik und strukturelle Aspekte des Marktes gelegt wird. Als SMC-Händler werden Sie daher diese Elemente bei Ihren Handelsentscheidungen sorgfältig berücksichtigen und Ihren Ansatz mit den ausgefeilten Techniken prominenter Marktteilnehmer in Einklang bringen. Unter dieser Perspektive und unter genauer Beobachtung der Handlungen der Market Maker bemühen sich die SMC-Händler, günstige Bedingungen für ihre Handelsaktivitäten zu schaffen, mit dem Ziel, die durch Smart Money verursachten Marktbewegungen zu nutzen.

SMC Scanner macht den Handel nach dem Konzept des intelligenten Geldes so einfach und leicht.


SMC-Scanner-Indikator

Es ist für einen Händler einfach, Muster auf dem Scanner-Chart zu erkennen, indem er viele Charts und Zeitrahmen gleichzeitig scannt, ohne dass der Händler Fehler bei der SMC-Berechnung macht. Dieser Indikator kann automatisch alle Symbole und Zeitrahmen scannen, um mögliche Muster in einem Chart zu finden.

Das Scannen und die Erkennung der Berechnungen werden vollständig vom SMC-Scanner-Indikator übernommen; alles, was Sie tun müssen, ist den Scan-Button zu drücken". Er sendet einen Alarm und eine Push-Benachrichtigung auf Ihr Mobiltelefon.

Vorteile

- Lebenslanges kostenloses Update

- Nicht nachgezeichnet

- Keine Verzögerung


Wie funktioniert es?

Die Standardeinstellung ist die beste Praxis und Sie können sie einfach auf dem Chart hinzufügen und denSMC-Scanner-Indikator verwenden, dann haben Sie klare Signale, um einen starken Handel zu entscheiden.

Empfohlene Produkte
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indikatoren
Power Renko ist ein Indikator, der mit Hilfe eines Histogramms Renko-Bausteine unterhalb des Charts anzeigt. Sie können die Ziegelgröße und den Zeitrahmen der Renko-Bausteine auswählen sowie festlegen, ob der Schlusskurs oder der Höchst-/Tiefstkurs der Kerzen verwendet werden soll oder nicht. Renko-Bausteine basieren ausschließlich auf dem Preis und nicht auf der Zeit, daher werden die Renko-Bausteine nicht mit der Zeit des Charts abgeglichen. Sie sind äußerst nützlich für den Trendhandel und vi
BB Arrows MTF
Yuriy Shatsckiy
Indikatoren
Der BB Arrows MTF Indikator basiert auf dem Bollinger Bands Indikator. Er stellt Eingangssignale in Form von Pfeilen dar. Alle Signale werden auf dem aktuellen Balken generiert. In 2 Modi werden die Signale nicht neu gezeichnet (Ausnahme: sehr starke Sprünge)! Alle Signale im MTF-Modus entsprechen den Signalen der in MTF angegebenen Periode. Es ist maximal vereinfacht, sowohl für den Handel mit nur einem Indikator als auch für die Verwendung des Indikators als Teil Ihrer Handelssysteme zu verwe
FREE
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Indikatoren
MTF Heiken Ashi MA ist ein Heiken Ashi & Moving Average Indikator für mehrere Zeitrahmen. Vollständig anpassbar für fortgeschrittene & einzigartige Heiken Ashi & Moving Average Berechnungen. Wichtigste Merkmale Geändertes Erscheinungsbild und Attraktivität gegenüber dem traditionellen Heiken Ashi MA , der nur Körper verwendet . MTF Höhere oder niedrigere Zeitrahmen sind verfügbar, was diesen Indikator ideal für Trends und Scalping macht. Es gibt viele Einstellungen, die für Signale bei einem ne
FREE
Special Trend Oscillator
Harun Celik
Indikatoren
Der Special Trend Oscillator ist ein Indikator zur Erkennung von Trendwechselpunkten und zur Messung der Stärke des aktuellen Trends. Dieser Indikator ist ein anderes Modell des MACD-Indikators. Der Indikator hat zwei Kanäle. Der blaue Kanal ist die obere Linie des Aufwärtstrends. Die rote Kanallinie ist die Untergrenze des Abwärtstrends. Kaufen Sie, wenn die Trendlinie die rote Linie erreicht. Verkaufen Sie, wenn die Trendlinie die blaue Linie erreicht. Unsere beliebten Produkte Super Oszillato
Roman5 Arbitrage Viewer for MT4 Free
Anton Nel
4 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein perfektes Werkzeug, um zu vergleichen, welche Broker die geringere Latenz haben. Es zeigt uns sofort, welche Makler langsamer oder schneller sind. Wenn Sie das Punkt-Symbol auf der Linie sehen, bedeutet dies, dass dieser Broker der schnellere ist und die rote Linie (Broker_A) ist der langsamere. Siehe das Beispiel auf dem Bildschirmfoto. Wie funktioniert er? Dieser Indikator teilt die Kursinformationen in und aus dem gemeinsamen Datenordner. Er vergleicht alle Kurse. De
FREE
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indikatoren
Fortgeschrittener UT Bot & HTS Indikator Dieser Indikator ist ein fortschrittliches technisches Analyseinstrument, das zwei Methoden kombiniert: UT Bot und HTS (Higher Timeframe Smoothing) , um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. 1. Struktur des Indikators Arbeitet im Hauptfenster des Charts und verwendet 11 Puffer , um verschiedene Datenpunkte zu speichern, darunter Pfeile (Kauf-/Verkaufssignale) und Bänder aus den Systemen UT Bot und HTS. Verwendet farbige Pfeile zur Darstellung
Magician Of Custom Index chart window
BaiChun Li
Indikatoren
Charles Henry Dow war der Ansicht, dass eine gleichgerichtete Entwicklung des Industrie- und des Eisenbahndurchschnitts auf einen bedeutenden wirtschaftlichen Wandel hindeutet. Kurz gesagt, dieser Indikator basiert auf der Theorie von Dow. Er kann einen Index von Marktsymbolen erstellen, einen Index für fast alle Dinge. Zum Beispiel: Index für den Euro, Index für das britische Pfund, Index für den japanischen Yen, Index für den Schweizer Franken, Index für das Gold, Index für den neuseeländische
Magician Of Custom Index separate window
BaiChun Li
Indikatoren
Charles Henry Dow war der Ansicht, dass eine gleichgerichtete Entwicklung des Industrie- und des Eisenbahndurchschnitts auf einen bedeutenden wirtschaftlichen Wandel hindeutet. Kurz gesagt, dieser Indikator basiert auf der Theorie von Dow. Er kann einen Index von Marktsymbolen erstellen, einen Index für fast alle Dinge. Zum Beispiel: Index für den Euro, Index für das britische Pfund, Index für den japanischen Yen, Index für den Schweizer Franken, Index für das Gold, Index für den neuseeländische
Moving Average Cross Over with filters
Benjamin Obafemi
Indikatoren
Benutzerfreundlicher Indikator. Dieser Indikator wird Ihnen helfen, den Trend so schnell wie möglich zu erfassen. Der Indikator wurde auf der Grundlage gleitender Durchschnitte entwickelt. Der Benutzer kann auswählen, welche Art von gleitenden Durchschnitten er verwenden möchte. Der Indikator zeichnet einen Pfeil, wenn sich der gleitende Durchschnitt kreuzt. Der Pfeil für das Kreuzen des gleitenden Durchschnitts kann mit RSI, OsMA und Parabolic Sar gefiltert werden. Es gibt Optionen zur Auswahl
Find and fill Gaps
Leandro Oliveira
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die Lücken auf dem aktuellen Chart in Form eines Rechtecks an und zeigt an, wenn die Lücke durch Schließen der Form gefüllt ist. Gaps werden über den Schatten betrachtet. Ermöglicht das Senden von Warnungen per E-Mail oder Push-Benachrichtigungen, wenn eine Lücke gefunden wird. Parameter SizeGAP - Größe der Lücke, die Sie anzeigen möchten; HGcolor1 - Farbe der Lücke bei einer Aufwärtsbewegung; HGcolor2 - Farbe der Lücke bei einer Abwärtsbewegung; HGstyle - Der Stil des zu
StarSwing
Gabriele Tedeschi
Indikatoren
StarSwing ist ein NO REPAINT-Indikator, der Oszillatoren und Kraftindikatoren in einem einzigen Instrument vereint. Externe Parameter ermöglichen es Ihnen, das Gewicht der Komponenten auszugleichen und den Indikator selbst nach Ihren Wünschen anzupassen. StarSwing besteht grafisch gesehen aus Segmenten mit 2 Farben: eines steht für den Aufwärtstrend und eines für den Abwärtstrend. Die Farbe hängt nicht von der reinen Richtung des Segments ab, sondern vom zugrunde liegenden Trend, der vom Indikat
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
QualifiedEngulfing - ist die kostenlose Version des ProEngulfing -Indikators. ProEngulfing - ist die kostenpflichtige Version des Advance Engulf-Indikators. Laden Sie ihn hier herunter. Was ist der Unterschied zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Version von ProEngulfing ? Die kostenlose Version hat die Einschränkung von einem Signal pro Tag. Vorstellung von QualifiedEngulfing - Ihr professioneller Engulf-Muster-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft der Präzision mit Qualifie
FREE
Extremum by trend
Anton Iudakov
5 (2)
Indikatoren
Suche nach Einstiegspunkten entlang des lokalen Trends ohne Umfärbung! Pfeile zeigen Einstiegspunkte an. Basiert auf klassischen Indikatoren. Der Indikator ist einfach zu bedienen. Einstellungen Наименование Описание Frequenz-Faktor Signalfrequenz. Je weniger, desto häufiger. Dies beeinflusst die Qualität. Empfehlungen Empfohlen für den Einsatz bei den wichtigsten Währungspaaren. Zeitrahmen von m5, m15, m30 Abonnieren Sie mein Telegramm-Kanal, wo wir diskutieren Intraday-Handel, Ideen, Indikato
FREE
TCCI with Alert
Wen Huang
4.75 (4)
Indikatoren
Dies ist ein durchschnittlicher Index basierend auf einem benutzerdefinierten Algorithmus. Je nach Band können Uplink und Downlink farblich identifiziert werden. Das Pop-up-Feld kann ein- oder ausgeschaltet werden, um anzuzeigen, dass der aktuelle Kauf- oder Verkaufsauftrag platziert werden soll. Beschreibung der Parameterliste: Extern int price = 0; / /anfänglicher Durchschnittspreis des Indikators Externe int length = 20; / / der Indikator berechnet den Durchschnittszeitraum, der dem Du
FREE
RelicusRoad MACD v2
Relicus LLC
4.6 (5)
Indikatoren
Die Moving Average Convergence Divergence (MACD) Handelsstrategie ist ein beliebtes technisches Analysewerkzeug, das verwendet wird, um Änderungen im Momentum und in der Trendrichtung zu identifizieren. Der MACD wird berechnet, indem man den 26-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) vom 12-Perioden-EMA subtrahiert. Eine 9-Perioden-EMA, genannt "Signal Line", wird dann oben auf den MACD geplottet, um als Auslöser für Kauf- und Verkaufssignale zu fungieren. Der MACD wird als bullis
FREE
GTAS STrend
Riviera Systems
4.5 (2)
Indikatoren
GTAS S-Trend ist ein Momentum-Indikator, der hilft, Trends durch die Kombination von MACD, RSI und gleitenden Durchschnitten zu bestimmen. Dieser Indikator wurde von Bernard Prats Desclaux, Eigenhändler und ehemaliger Hedgefondsmanager, Gründer von E-Winvest, entwickelt. Beschreibung Der Indikator oszilliert zwischen -65 und +65 mit einer neutralen Zone zwischen -25 und +25 um eine 0-Gleichgewichtslinie. Der S-Trend zwischen -25 und +25 zeigt Stauzonen mit einer bullischen Tendenz zwischen 0 un
FREE
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indikatoren
Genauigkeitsmesser Einführung: Das Genauigkeitsmessgerät ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie den Gewinn% der Strategien bestimmen können. Um Ihnen alle Trades-Ein- und Ausstiegspunkte wie den Meta-Trader-Strategietester anzuzeigen, können Sie einen einfachen Strategietester als Indikator auf dem Chart haben, ihn an verschiedene Paare und Zeitrahmen anhängen und herausfinden Ihre Strategiegenauigkeit in Prozent, ändern Sie den Stop-Loss und das Risiko, um den Faktor zu belohnen, und sehen
FREE
FFx Momentum
Eric Venturi-Bloxs
4 (1)
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators anzuzeigen. Siehe das Beispiel im Bild unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Monthly) Definieren Sie die Breite
FREE
Chaser
Thebo Junior Mahlangu
Indikatoren
Einführung Dieser Indikator basiert auf durchschnittlichen Preis-/Maximalkursbewegungen und verwendet gleitende Bollinger Bänder und gleitende Durchschnitte. Der Vorteil, ihn mit IHRER eigenen Analyse zu verwenden, wird potentielle Unterstützungen und Widerstände bestätigen, während er mit Ihrer Analyse harmoniert Der Indikator ist nicht nachzeichnend Und zusammen mit unserem speziellen Trend-METER, der sich mit den Bedingungen eines Bullen- oder Bären-Trends ändert.... Empfohlene Zeitra
FREE
MTF Stochastic and RSI
Georgiy Gazaryan
5 (2)
Indikatoren
Ein einfaches, aber effektives Hilfsmittel, mit dem Sie sowohl globale als auch lokale Markttrends verfolgen können. Der Indikator kombiniert die Arbeit von zwei Oszillatoren: Stochastik und RSI. Beide Indikatoren können auf einen beliebigen Zeitrahmen eingestellt werden. Vorteile der Verwendung Multitimeframe - Sie können beide Indikatoren auf die gewünschten Zeitrahmen einstellen. Um die Einstiegspunkte zu erhalten, können Sie das dreifache Bildschirmsystem von Elder verwenden. Hochgradig anp
FREE
Adapter
Yvan Musatov
Indikatoren
Индикатор Adapter определяет господствующую тенденцию, помогает анализировать рынок на выбранном временном интервале. Прост в настройке и работает на всех парах и всех временных интервалах. Индикаторы тренда дают возможность класссифицировать направление ценового движения, определив его силу. Решение этой проблемы помогает инвесторам вовремя войти в рынок и получить хорошую отдачу. Для любого трейдера крайне важно правильно определить направление и силу трендового движения. К сожалению, единст
ColorTrendStd
ANTON BELOUSOV
Indikatoren
Der Indikator verwendet einen komplexen Algorithmus, der es ihm ermöglicht, potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen. Auf der Grundlage seines Codes vergleicht der Indikator die Preisbewegung mit dem durchschnittlichen Kerzenbereich. Der Indikator zeigt auch die flachen Stellen an, an denen die Umkehr und die Aussetzung der Kursbewegung auftreten. Funktioniert bei jedem Währungspaar und in jedem Zeitrahmen. Zusätzlich können Sie die Signalübertragung in Telegram einbetten, Die Auswahl an Farben
Macd Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.33 (3)
Indikatoren
Mit dem MACD Multi Time Frame-Indikator können Sie Divergenzen auf höheren Zeitebenen erkennen, während Sie auf niedrigeren Zeitebenen nach gezielten Einstiegsmöglichkeiten suchen. Diese KOSTENLOSE Version des Indikators funktioniert nur für EURUSD und GBPUSD. Die Vollversion des Indikators finden Sie hier: MACD Multi Time Frame In diesem Blog-Beitrag finden Sie eine KOSTENLOSE ECHTZEIT-MACD-Divergenzanalyse und Tipps, wie Sie die Divergenzen handeln können: ECHTZEIT MACD-Divergenz-Analyse Der M
FREE
PZ Tick Chart
PZ TRADING SLU
4.5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt ein komplettes Tick-Chart mit zwei optionalen gleitenden Durchschnitten an und macht die Beachtung von Sub-M1-Kursdaten wirklich einfach. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Preisspitzen leicht erkennen Die blaue Linie ist der Briefkurs Die rote Linie ist der Geldkurs Der Indikator verliert keine Tickdaten, wenn er neu geladen wird Er implementiert zwei optionale gleitende Durchschnitte Der Indikator wird nicht neu gezeichne
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indikatoren
Tipu Heikin-Ashi Panel ist die modifizierte Version des ursprünglichen Heiken-Ashi-Indikators, der von MetaQuotes hier veröffentlicht wurde. Eine professionelle Version dieses Indikators ist hier erhältlich. Merkmale Ein einfach zu bedienendes Panel, das den Heiken Ashi-Trend des ausgewählten Zeitrahmens anzeigt. Anpassbare Kauf-/Verkaufswarnungen, Push-Warnungen, E-Mail-Warnungen oder visuelle Warnungen auf dem Bildschirm. Anpassbares Panel. Das Panel kann an eine beliebige Stelle im Chart ver
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt ein harmonisches Shark-Muster an (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt.
Starting Points
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Der Starting Points-Indikator für MetaTrader 4 ist ein technisches Analysetool, das die monatlichen, wöchentlichen und täglichen Startpunkte sowie die 1000-Punkte- und 500-Punkte-Niveaus auf dem Devisenmarkt anzeigt. Der Indikator wird als eine Reihe von horizontalen Linien angezeigt, die die Startpunkte und Niveaus darstellen. Vorteile der Verwendung des Startpunkt-Indikators Erkennen potenzieller Trendwechsel: Der Starting Points-Indikator kann Händlern helfen, potenzielle Trendwechsel zu erke
FREE
FFx RSI
Eric Venturi-Bloxs
4 (1)
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators anzuzeigen. Siehe das Beispiel im Bild unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Monthly) Definieren Sie die Breite
FREE
Quants HL Break
Ferhat Mutlu
5 (1)
Indikatoren
Erweiterte Berechnung durch reine Price Action, um LH- und HL-Ausbrüche zu finden. Es gibt Ihnen einen großartigen Umkehrpunkt auf dem Markt.LH- und HL-Signale können auch für die Traingle-Ausbrüche verwendet werden. Sobald ein Ausbruch passiert, zeigt dies eine starke Umkehr an. Schöner Filter für gleitende Durchschnitte. Ich empfehle dringend, diesen mit Trendindikatoren zu verwenden. Kann als zusätzliche Bestätigung für Unterstützung und Widerstand, Angebotsnachfrageindikatoren verwendet we
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Gann Gold EA MT5
Elif Kaya
5 (4)
Experten
Live-Signal - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach dieser Woche erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert öffnet automatisch Handel mit Highly Gewinn, Feste kleine Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin darauf konzentriert, meinen Kunden zu helfen, nicht nur zu verdien
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experten
- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experten
Live-Signal - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach dieser Woche erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert öffnet automatisch Handel mit Highly Gewinn, Feste kleine Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin darauf konzentriert, meinen Kunden zu helfen, nicht nur zu verdien
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Breakout Retest Scan MT5
Elif Kaya
4 (4)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 40% Rabatt (Es ist 49$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für Anweisung, alle Fragen! - Nicht neu malen - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Verwandtes Produkt: Bitcoin Experte Einführung Die Breakout and Retest Strategie wird an Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gehandelt. Sie beinhaltet, dass der Preis ein vorheriges Niveau du
Breakout and Retest Scanner MT4
Elif Kaya
4.67 (55)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 40% Rabatt (Es ist 49$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für Anleitung, Gruppe hinzufügen und alle Fragen! - Nicht neu malen - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Verwandtes Produkt: Bitcoin Expert Einführung Die Breakout- und Retest-Strategie wird an Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gehandelt. Sie beinhaltet, dass der Preis e
Break Retest EURUSD
Elif Kaya
5 (1)
Indikatoren
Es ist KOSTENLOS auf dem EURUSD-Chart. Alle Symbole Version! Kontaktieren Sie mich für jegliche Fragen Einführung Die Breakout-and-Retest-Strategie wird an Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gehandelt. Sie beinhaltet, dass der Kurs ein vorheriges Niveau durchbricht. Die Break-and-Retest-Strategie wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, zwei wichtige Dinge zu tun: Erstens, um falsche Ausbrüche zu vermeiden. Viele falsche Ausbrüche beginnen mit einer Kerze, die aus einem Niveau ausbricht, en
FREE
Breakout Trend Scanner MT4
Elif Kaya
Indikatoren
- Real Preis ist 70$ - 50% Rabatt (Es ist 35$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für Anleitungen, alle Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht nachgemalt - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. Einführung Breakout Trend Scanner Indikator arbeitet auf der Grundlage der Elliott-Welle in der technischen Analyse beschreibt Preisbewegungen auf dem Finanzmarkt, die mit Veränderungen i
Gann Method Scanner MT4
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator ), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader s
Flag Pattern Scan v5
Elif Kaya
5 (1)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 40% Rabatt (Es ist 49$ jetzt ) Kontaktieren Sie mich für Anweisung, alle Fragen! Verwandtes Produkt: Gold Trade Expert MT5 , Professor EA - Nicht nachmalen - Lebenslanges kostenloses Update Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil , alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Einführung Flaggenmuster sind ein wichtiges Instrument für technische Trader. Flaggen werden im Allgemeinen als eine Konsolidierungsphase
Flag Pattern Scanner MT4
Elif Kaya
5 (4)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 50% Rabatt (Es ist 39$ jetzt ) Kontaktieren Sie mich für Anweisungen, Fragen! Verwandtes Produkt: Gold Expert , Professor EA - Nicht wiederholbar - Lifetime Update kostenlos Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. Einführung Flaggenmuster sind ein wichtiges Instrument für technische Trader. Flaggen werden im Allgemeinen als eine Konsolidierungsphase betrachte
V Pattern Scanner MT4
Elif Kaya
5 (1)
Indikatoren
- Real Preis ist 90$ - 50% Rabatt ( Es ist 45$ jetzt ) Kontaktieren Sie mich für die Anleitung, alle Fragen! Einführung V Bottoms und Tops (oder Fibonacci Retracement) sind beliebte Chartmuster unter Händlern, da sie das Potenzial haben, Trendumkehrungen zu erkennen. Diese Muster sind durch scharfe und plötzliche Kursbewegungen gekennzeichnet, die eine V-förmige oder umgekehrt V-förmige Formation auf dem Chart erzeugen . Durch das Erkennen dieser Muster können Händler potenzielle Richtungsänd
HFT Prop Firm MT4
Elif Kaya
3.67 (3)
Experten
- Eigentlicher Preis ist 200$ - 60% Rabatt (jetzt 79$) - Bestehen Sie Ihre Herausforderung in 1 Stunde Willkommen in der nächsten Generation des Handels, HFT Prop Firm Bot öffnet nur einen Handel zu einer Zeit mit Highly Gewinn, feste Stop-Loss und sehr geringe Draw-down. Live-Überwachung (Bestehen in 1 Tag): myfxbook.com/portfolio/hft-prop-firm/11004800 vor der Zahlung, kontaktieren Sie mich, um Ihre Prop-Firma zu bestätigen. Was ist eine HFT-Prop-Firma? Hochfrequenzhandelssysteme (HFT) basier
Triangle Pattern Scan MT4
Elif Kaya
Indikatoren
- Real Preis ist 60$ - 50% Rabatt ( Es ist 30$ jetzt ) Kontaktieren Sie mich für die Anleitung, alle Fragen! Einführung Dreiecksdiagramm-Muster werden in der technischen Analyse verwendet , die eine Handelsstrategie ist, die Charts und Muster einbezieht, die Händlern helfen, Trends im Markt zu identifizieren, um Vorhersagen über die zukünftige Leistung zu machen . Dreiecksmuster-Scanner-Indikator In der Regel ist es für einen Händler schwierig, klassische Muster auf einem Chart zu erkennen,
Triple Top Bottom Scan v4
Elif Kaya
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich für eine Einweisung oder Fragen! Einführung Chartmuster sind ein wichtiges Instrument für Händler und Anleger, um die künftigen Kursbewegungen von Wertpapieren zu analysieren. Ein solches Muster ist das Triple-Bottom- oder Triple-Top-Muster, das wertvolle Erkenntnisse über potenzielle Kursumkehrungen liefern kann. Dieses Muster bildet sich, wenn ein Wertpapier dreimal ein niedriges Kursniveau erreicht , bevor es sich nach oben umkehrt, oder dreimal ein hohes Kursniveau err
Professor EA MT4
Elif Kaya
5 (1)
Experten
- Real Preis ist 1000$ - Begrenzter Rabatt (Es ist jetzt 299$) Willkommen, Professor Expert eröffnet automatisch den Handel mit hohem Gewinn und festem Stop-Loss. Nach dem Kauf, können Sie Bitcoin Expert oder Gold Trade Expert kostenlos erhalten! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS ! Kein Martingale, kein Grid, kein Betrug Strategy Tester ist nicht abgedeckt kritische Nachrichten. Der beliebteste Devisenmarkt ist das EUR/USD-Paar, das zwei der größten Volkswirtschaften der Welt miteinander v
Gold Trade Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experten
- Real Preis ist 1000$ - Begrenzter Rabatt (Es ist jetzt 299$) Willkommen, Gold Trade Expert eröffnet automatisch einen Handel mit hohem Gewinn und festem Stop Loss. Kein Martingale, kein Grid, kein Betrug Strategy Tester kann keine kritischen Nachrichten filtern. Der Goldpreis wird auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt verfolgt. Gold war die Grundlage des wirtschaftlichen Kapitalismus für Hunderte von Jahren bis zur Aufhebung des Goldstandards, die zur Ausbreitung eines flachen Währungssyst
V Patterns Scanner MT5
Elif Kaya
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich für eine Einweisung oder Fragen! Einführung V-Bottoms und Tops (oder Fibonacci Retracement) sind unter Händlern beliebte Chartmuster , da sie das Potenzial haben, Trendumkehrungen zu erkennen. Diese Muster sind durch scharfe und plötzliche Kursbewegungen gekennzeichnet, die eine V-förmige oder umgekehrt V-förmige Formation auf dem Chart erzeugen . Durch das Erkennen dieser Muster können Händler potenzielle Richtungsänderungen des Marktes vorhersehen und sich entsprechend p
Gold Trade Expert MT5
Elif Kaya
5 (2)
Experten
- Real Preis ist 1000$ - Begrenzter Rabatt (Es ist jetzt 299$) Willkommen, Gold Trade Expert eröffnet automatisch einen Handel mit hohem Gewinn und festem Stop Loss. Kein Martingale, kein Grid, kein Betrug Strategy Tester kann keine kritischen Nachrichten filtern. Der Goldpreis wird auf den Finanzmärkten in der ganzen Welt verfolgt. Gold war die Grundlage des wirtschaftlichen Kapitalismus für Hunderte von Jahren bis zur Aufhebung des Goldstandards, die zur Ausbreitung eines flachen Währungssyst
Breakout Trend Scanner MT5
Elif Kaya
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich für Anleitungen und alle Fragen! - Lebenslanges kostenloses Update - Nicht nachgemalt - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Einführung Breakout Trend Scanner Indikator arbeitet auf der Grundlage der Elliott-Welle in der technischen Analyse beschreibt Preisbewegungen auf dem Finanzmarkt, die mit Veränderungen in der Stimmung und Psychologie der Händler verbunden si
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension