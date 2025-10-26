ThePackage oder TP gibt Ihnen das komplette "Paket", wenn es um Trendhandel geht.



Es filtert Marktgeräusche heraus, um Ihnen eine hohe Wahrscheinlichkeit und Qualität von Setups zu bieten, um TPS zu gewährleisten!

Es richtet automatisch Trades für Sie ein.

Realistische Handelslevels, die für jeden von Ihnen gewählten Handelsstil (Scalping, Intraday, Swing) erreicht werden können.

Flexibler Experte, der für jeden Handelsstil geeignet ist.

Holen Sie sich jetzt Ihr Paket!

*Prop Firma bereit

Nach dem Kauf (erhalten, wenn bezahlt, nicht während der kostenlosen Periode) senden Sie mir bitte eine Nachricht, damit ich Ihnen die optimalen Einstellungen für ThePackage senden kann.

Wird auch andere Experten enthalten, um Ihre 5-3-1-Regel

(5 Symbole - 3 Strategien - 1 Handelssitzung)



***Empfohlene Einstellungen***

- Brokers: VT-Markets oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW Spread-Typ

- Absicherungskonto



- 1:500 Leverage

- 100 $ Ersteinlage

- Preisangabe mit 2 Dezimalstellen für XAUUSD