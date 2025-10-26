ThePackage o TP le ofrece el "paquete" completo cuando se trata de operar con tendencias.



¡Filtra los ruidos del mercado para ofrecerle configuraciones de alta probabilidad y calidad con el fin de garantizarle TPS!

Configura automáticamente las operaciones por usted.

Niveles de operación realistas que se pueden alcanzar en cualquier estilo de operación que elija (scalping, intradía, swing).

Experto flexible y se adaptará a cualquier estilo de negociación.

¡Obtenga su paquete ahora!

*Prop firme listo

Una vez comprado (se obtiene cuando se paga no durante el periodo gratuito) por favor envíeme un mensaje para que pueda enviarle la configuración óptima para ThePackage.

También incluirá otros expertos para adaptarse a su regla 5-3-1

(5 símbolos - 3 estrategias - 1 sesión de negociación)



***Configuración recomendada***

- Brokers: VT-Markets o un broker con spread tipo ECN/RAW/LOW

- Cuenta de cobertura



- Apalancamiento 1:500

- Depósito inicial de 100 $

- Cotización de 2 decimales para XAUUSD