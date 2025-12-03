ProjectBeans

Lernen Sie ProjectBeans kennen.

Ich bin ein selbst wachsender Trading-Bot, den Sie einfach auf das Symbol setzen, das Sie wachsen lassen wollen, und mich den Rest machen lassen.

Weniger anstrengend und behalten Sie Ihren Verstand mit meinen niedrigen Drawdowns.

Meine Strategie ist solide, robust und backgetestet und wird Sie nicht im Stich lassen.

Ich passe mich der Marktstruktur an und kümmere mich gleichzeitig um Ihr Eigenkapital, also bauen Sie Ihr Vermögen mit mir auf.


- ProjektBohnen

Empfohlene Produkte
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Experten
Echelon EA - Zeichnen Sie Ihre einzigartige Handelskonstellation Wie die himmlischen Führer, die Entdecker durch das weite Universum führen, ermöglicht Ihnen Echelon EA, Ihre ganz eigenen Handelsstrategien zu erstellen und zu optimieren. Dieses vielseitige System kombiniert fortschrittliche Grid- und Martingale-Techniken mit hochmodernen Indikatoren und bietet Ihnen eine endlose Palette für die Entwicklung einer Strategie, die wirklich Ihre eigene ist. Gestalten Sie Ihre persönliche Strategie:
FREE
GoldSync EA
Jim Ariel Camarce Ignao
4.5 (2)
Experten
GoldSync FX ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das für den Handel mit Gold (XAUUSD) und anderen Symbolen entwickelt wurde . Es nutzt eine Multi-Pattern-Candlestick-Analyse in Kombination mit der Erkennung von Marktverzerrungen und einem adaptiven Handelsmanagement . Der EA identifiziert 10 bullische und 10 bearische Umkehr- und Fortsetzungsmuster (z.B. Engulfing, Morning/Evening Star, Three Soldiers/Crows, Marubozu, Harami, usw.), um Kauf- oder Verkaufssignale zu generieren
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experten
FusionTrailing EA - Ihre ultimative Waffe zur Marktbeherrschung! Transformieren Sie Ihren Handel und vernichten Sie jede Marktbewegung mit dem fortschrittlichsten Trailing-Stop-System, das es gibt. FusionTrailing EA liefert mit seinem Dual-Mode-Setup unaufhaltsame Power: - Fusion-Modus: Setzt automatisch einen kugelsicheren Stop-Loss unter Verwendung einer maximalen Verlustschwelle und aktiviert das intelligente Trailing nur, wenn der Markt Sie begünstigt - für minimales Risiko und maximalen Ge
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
ET1 for MT5
Hui Qiu
4 (5)
Experten
ET1 für MT5 ist neu und völlig kostenlos！！ ET1 für MT5 v4.20 Aktualisiert!!! Jetzt auf XAUUSD(Gold) verwenden!!! Die Erfolgsrate ist mehr als 75% !!! wichtiges Update: ET9 's Breakout Strategie zusammenführen Achtung!!! Sie können ET1 völlig kostenlos verwenden, aber wir garantieren nicht ET1 Stabilität, Es wird empfohlen, dass die leistungsfähigere ET9 für MT5 Version enthält die ET1 Strategie und garantiert vollständige und stabile Erträge. Der beste Expert Advisor für den XAUUSD in allen
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experten
Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
FREE
The RSI Engine
Md Abdul Manann
Experten
The RSI Engine EA ist ein automatisierter Handelsroboter für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform, entwickelt von SPLpulse. Seine Kernfunktion ist die Ausführung von Handelsstrategien basierend auf Signalen des Relative Strength Index (RSI) Indikators. Der EA ist hochgradig konfigurierbar und ermöglicht es dem Benutzer, aus mehreren RSI-basierten Einstiegsstrategien zu wählen, Bestätigungsfilter anzuwenden und Trades mit spezifischen Risikoparametern zu verwalten. Handelsstrategien & Signale Die Log
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Martingale SMA
Denys Matiushyn
5 (1)
Experten
Bei diesem Expert Advisor handelt es sich um eine einfache Lernstrategie, die die Grundlagen der Verwendung von SMA und des Martingale-Systems demonstrieren soll. Er eignet sich für den Handel mit beliebigen Vermögenswerten und hilft den Nutzern, grundlegende Risikomanagement- und Handelsprinzipien zu verstehen. Arbeitsprinzip: Die Strategie basiert auf der Bewegung des Kurses im Verhältnis zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA). Das Martingale-System erhöht die Handelsgröße nach einem Verl
FREE
Best Scalper XAUUSD 30min
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Experten
Dieser Roboter wurde ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf mittleren Zeitskalen (M30, H1) . Im Gegensatz zu traditionellen Scalpers konzentriert sich Best Scalper XAUUSD 30min auf Trendumkehrungen und verwendet fortschrittliche Indikatoren wie RSI, Bollinger Bands und Price Action . Die Strategie basiert auf der Erkennung kritischer Unterstützungs- und Widerstandsniveaus , bei denen der Markt eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Trendumkehr a
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Experten
Wir stellen vor: Steady Runner NP EA (Kostenlose Version): Präzisionshandel für GBPUSD M5 Was ist Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA ist ein mathematisch konzipierter Expert Advisor (EA) , der ausschließlich für den GBPUSD M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit fortschrittlichen Algorithmen und statistischen Modellen entwickelt und automatisiert Ihre Handelsstrategie, um Präzision, Konsistenz und Disziplin bei jedem Handel zu gewährleisten. Egal, ob Sie ein erfahrener Tr
FREE
Manual Trade Strategy Tester
Sanele Celumusa Ngidi
Experten
Bietet Ihnen eine Handelsumgebung, in der Sie vorwärtsgerichtete Tests durchführen können, ohne dass Sie ein Live-Handelskonto verwenden müssen. Sie können denselben Markt handeln, ohne auf den nächsten Tag warten zu müssen, sondern indem Sie einfach eine schnelle Weiterleitung auf dem Strategietester und gehen direkt zu dieser Sitzung. Sie können diesen Markt immer wieder handeln, ohne ohne sich die Charts anzuschauen und eine voreingenommene Analyse vorzunehmen, wenn Sie einen Backtest auf ein
FREE
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Karminroter vulkanischer Oberbefehlshaber AI [Untertitel: Volatilitätsausbruch | Keltner-Kanäle | Prop Firm Safe] Einführung Crimson Volcanic Overlord ist eine algorithmische Handelslösung, die auf den Prinzipien der Volatility Breakout-Logik entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Strategien, die versuchen, Umkehrungen in schwankenden Märkten vorherzusagen, identifiziert dieser Expert Advisor (EA) Perioden der Preiskonsolidierung (der Vul
MA Crossover ADX
MetaQuotes Ltd.
4 (13)
Experten
Die Strategie basiert auf dem Crossover des Preises mit dem Indikator des gleitenden Durchschnitts, bestätigt durch den Indikator ADX. Die Handelssignale: Kauf: Der Schlusskurs des letzten abgeschlossenen Balkens ist höher als der gleitende Durchschnitt, der gleitende Durchschnitt steigt im aktuellen und im letzten abgeschlossenen Balken. Verkaufen: Der Schlusskurs des letzten abgeschlossenen Balkens ist niedriger als der gleitende Durchschnitt, der gleitende Durchschnitt sinkt im aktuellen und
FREE
EA Pro Risk Panel
Sayed Ali Ordibehesht
Experten
EA PRO Risk Panel — Handels- und Risikomanagement-Panel für MetaTrader 5 Danksagung: Entwickelt von Sayed Ali Ordibehesht und AliReza Asefpour. Überblick Das Panel hilft beim Risikomaß, bei der Vorschau von Orders im Chart und bei der Ausführung von Markt- und Pending-Orders mit klaren Einstellungen für Volumen, Stop-Loss und Take-Profit. Keine Signale, keine Gewinnzusage. Funktionen >> Markt- und Pending-Orders Kaufen/Verkaufen zum aktuellen Bid/Ask. Pending-Orders über eine verschiebbare E
FREE
Manual Trade Strategy Tester 2
Sanele Celumusa Ngidi
Experten
Schnell und einfach zu bedienender Assistent für den manuellen Handel und das Risikomanagement Bietet Ihnen eine Handelsumgebung, in der Sie sowohl im aktiven Konto als auch im Strategietester vorwärts testen können. Geeignet für den Live-Handel, Risikomanagement und bietet Ihnen die gleichen Marktfähigkeiten wie der Strategietester Bietet Ihnen einfache Bearbeitungsmöglichkeiten und Ausstiegsstrategien, die Sie testen können. AUF PROMOTION
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experten
Eintausend Pip Satz1:TP/SL 20kpip. Satz2:TP/SL 10kpip. Satz3: TP/SL 5k pip. Satz4: TP/SL 2k pip. Satz5: TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker. Nur Pair DE40, US100, US30. Automatisch hinzugefügt EU London Session. Diese Version arbeitet mit festem Lot und buy/sell. Roboter Strategie: Trade open = Erster "Round Price-Number Entry". Schreiben Sie mir eine Nachricht mit Fragen, wenn Sie unentschlossen sind. Ich sende ex4 Code auf Anfrage.
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
SwingTrade Candle Patterns
Dzintars Ansons
Experten
SwingTrade Candle Patterns EA verwendet Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star und Hammer Patterns mit RSI-Bestätigung und ATR-basiertem Money Management. Stabiler Swing-Handel mit geringem Drawdown und stetigem Gewinnwachstum. Gültig für Prop-Firmen. Strategie Erkennt Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer Candlestick-Muster . Bestätigt Trades mit RSI-Trendfilter . Verwendet ATR-basierten Stop Loss und Take Profit → passt sich der Volatilität an. Eingebautes Breakeven-System zum
FREE
Big Trend Catcher
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Das Handelssystem des Expert Advisors basiert auf dem Ein- und Ausstieg bei einer bestimmten Abweichung des Vermögenspreises vom gleitenden Durchschnittswert. Der Expert Advisor verfügt über eine Reihe von Parametern, durch deren Manipulation Sie verschiedene Handelssysteme implementieren und auch unterschiedliche Ergebnisse beim Handel mit verschiedenen Vermögenswerten erzielen können, Beachten Sie dies bei der Einrichtung eines Expert Advisors und verwenden Sie nich
FREE
Orca
Noriyuki Suzuki
Experten
Orca erkennt Trends und leichte Kursstagnationen und zielt darauf ab, Positionen in Richtung des Ausbruchs einzugehen. Indem er heikle Kursbewegungen während einer Handelsspanne vermeidet und auf Ausbrüche abzielt, erreicht er enge Stop-Losses. Er erzielt gute Ergebnisse in Märkten mit Trends, neigt aber dazu, bei längeren Kursschwankungen zu stagnieren. Er eignet sich für Instrumente wie USDJPY und Gold, wo Trends häufig zu einseitigen Kursbewegungen führen. Dieser EA arbeitet auf dem H1-Zeitr
FREE
Dow theory Snowball Martingale
Rachyut Senakool
Experten
Expert Advisor (EA), der die grundlegende Dow-Theorie-Strategie zusammen mit dem RSI für die Gewinnmitnahme nutzt und die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Zigzag-Indikators als Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte einsetzt, können Sie diese Richtlinien befolgen: Dow-Theorie-Strategie : Bei dieser Strategie werden die Trends nach den Grundsätzen der Dow-Theorie analysiert, wobei das Hauptaugenmerk auf der Identifizierung von Primärtrends (Hausse oder Baisse) und Sekundärtrends (Korrekturen
FREE
Exp Crasula free
Aleksey Luppey
4 (1)
Experten
Exp Crassula expert Advisor kann mit einer Mindesteinlage von 20$ anfangen zu arbeiten. Sie können es auf anderen Zeitrahmen und Währungspaaren aktivieren, indem Sie zuerst testen und den Parameter der Mindestgröße für die Berechnung in Paragraphen auswählen. Es wird empfohlen, von 50 bis 500 zu verwenden. Es ist möglich, ein Martingal zu verwenden. Die kostenlose Version ist freigegeben, damit Sie den Expert Advisor in Echtzeit testen können. 1. Im Gegensatz zur kostenpflichtigen Version hande
FREE
SpikeBoom
Kabelo Frans Mampa
Experten
Eine klassische Buy Low & Sell High Strategie. Dieser Bot wurde speziell entwickelt, um von den Kursbewegungen des US30/Dow Jones auf dem 1-Stunden-Chart zu profitieren, da sich diese Indizes aufgrund von Angebot und Nachfrage bewegen. Die Interaktion zwischen Angebot und Nachfrage im US30 bestimmt den Preis des Index. Wenn die Nachfrage nach dem US30 hoch ist, steigt der Preis des US30. Umgekehrt sinkt der Kurs des US30 , wenn das Angebot an Aktien hoch und die Nachfrage niedrig ist. Die Analys
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Experten
Überblick SDZ Trend Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der für alle Symbole arbeitet und den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen empfiehlt . Er kombiniert dynamische Preisaktionsmuster, EMA-Filter und eine streng sitzungsbasierte Handelslogik, um präzise Markteinstiege mit optimaler Risikokontrolle zu identifizieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die einen strukturierten, zeitlich gefilterten Handel während der aktiven Marktstunden bevorzugen. ️ Hauptmerkmale Dynamis
FREE
Ultima Breakout Pro
Hiroaki Hagiwara
Experten
Ultima Breakout Pro - Fortgeschrittener Range Breakout EA mit Multi-TP & Trend Filter Kontotyp: Empfohlen: ECN/Raw Spread Konten ( niedrige Spreads bevorzugt) Mindestguthaben: $200 (für 0,01 Lots) Hebelwirkung: 1 :30 oder höher Nicht empfohlen: Konten mit hohen Spreads (vermeiden Sie Broker mit >20 Pips Spread) Mikro-Konten mit hoher Kommission Expert Advisor Typ: Typ: Breakout Trading System Kategorie: Trend & Range Trading Timeframes: M5 (Beste Performance), Beliebige Timeframe
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Cranberry Expert
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experten
Cranberry Candle-Breakout-Strategie Bei jedem Kerzenausbruch auf dem höheren Zeitrahmen wird geprüft, ob die erste Kerze auf dem niedrigeren Zeitrahmen mit der Richtung und dem Momentum des Ausbruchs übereinstimmt. Verwendet ATR für dynamische Berechnungen von Handelsniveaus und Trail Stops. Reine Preisaktion und Ausbrüche Bestätigt mit RSI-Momentum Damit Sie bei jeder großen Bewegung immer mit Cranberry dabei sind.
FREE
ConfluenceHunter
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Utilitys
ConfluenceHunter hilft Ihnen, Zusammenflüsse im Chart zu erkennen. Bestimmen Sie die Marktstruktur, finden Sie den besten Preis, helfen Sie bei der Berechnung von Lots und Handelsniveaus, zeigen Sie Kursdaten an ALLES AUF EINEN BLICK! Es spart Ihnen Zeit bei der MTF (Multi-Timeframe) Analyse. ConfluenceHunter macht das für Sie! Alles, was Sie noch tun müssen, ist, den Handel zu tätigen und Ihre Gewinne mitzunehmen!
FREE
Restea
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experten
Restea - Volatilitätsadaptiver RSI Expert Advisor Restea ist ein automatisiertes Handelssystem, das die Indikatoren MA für den Trend, Price Action für die Marktstruktur und RSI für die Trenddynamik kombiniert. Trade-Levels werden automatisch auf Basis der ATR-basierten Volatilität berechnet. Es handelt für Sie und gibt Ihnen dennoch die volle Kontrolle, indem Sie die Einstellungen verändern. Ich hoffe, Sie haben ein tolles und positives Feedback bei der Verwendung von Restea. Wenn Ihnen Restea
Ally
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experten
Ally - Expert Advisor Ihr ALLY in Trendfolge und Retracement-Einträgen! Ally macht den Handel einfach, indem er Trends bestimmt und nach Retracements für Sniper-Entries sucht. Indikatoren: Average True Range - für die Berechnung des Handelsniveaus. Gleitender Durchschnitt - für die Ermittlung der Trends Multi-Timeframe-Analyse - Ermöglicht die Multi-Timeframe-Analyse für bessere Handelsalgorithmen und Entscheidungen.
ThePackage
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experten
ThePackage oder TP gibt Ihnen das komplette "Paket", wenn es um Trendhandel geht. Es filtert Marktgeräusche heraus, um Ihnen eine hohe Wahrscheinlichkeit und Qualität von Setups zu bieten, um TPS zu gewährleisten! Es richtet automatisch Trades für Sie ein. Realistische Handelslevels, die für jeden von Ihnen gewählten Handelsstil (Scalping, Intraday, Swing) erreicht werden können. Flexibler Experte, der für jeden Handelsstil geeignet ist. Holen Sie sich jetzt Ihr Paket! *Prop Firma bereit Nach d
BBOrb Range breakout expert
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experten
BBORB - Experte für Bereichsausbrüche Buy Bias Open Range Ausbruch Der Experte, den Sie suchen, wenn es um den Handel mit Range Breakouts geht. Solide und getestete Strategie für Open Range Breakouts Kauft nur long und hält Ihr Gleichgewicht während unruhiger Märkte intakt. Mit großen Gewinn- und Erholungsfaktoren Großes Compounding-Wachstum Hervorragende Sharpe Ratio und Gewinne, die nicht von Schwankungen abhängig sind. Gehen Sie und handeln Sie mit BBORB!
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experten
Smaf (Glatter AF) Folgen Sie dem Markttrend, ohne das Diagramm mühsam analysieren zu müssen. Setzen Sie Smaf einfach auf das Symbol, mit dem Sie handeln möchten, und lassen Sie es seine Arbeit machen. Funktioniert gut auf volatilen und trendigen Märkten. Automatische Berechnung der Losgrößen auf Basis von Risikoprozent und Risikodistanz Trailing Stops werden auf Basis der aktuellen Volatilität implementiert Automatische Schließung von Positionen, wenn sie riskant sind (Kauf- und Verkaufsmanagem
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension