Currency Slope Strength for MT5
- Indikatoren
- Fabio Albano
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Metatrader 5 Version des bekannten MT4 Indikators "Currency Slope Strength".
Dieses Tool wurde entwickelt, um die Stärke der wichtigsten globalen Währungen in Echtzeit visuell zu messen und so Trendwährungen, Umkehrungen und Cross-Currency-Gelegenheiten zu identifizieren.
- Währungen: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD und USD.
- Level-Crossing-Warnungen (Pop-up, Push, E-Mail).
- Anpassbare Zeitrahmen (Haupt- und Extrazeitrahmen).
- Anpassbare Farben.
- Nicht wiederholend.
Der Indikator läuft im Strategy Tester, aber es kann eine Weile dauern, bis die Historie bei der ersten Verwendung geladen ist.