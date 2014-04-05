Currency Slope Strength for MT5

Metatrader 5 Version des bekannten MT4 Indikators "Currency Slope Strength".

Dieses Tool wurde entwickelt, um die Stärke der wichtigsten globalen Währungen in Echtzeit visuell zu messen und so Trendwährungen, Umkehrungen und Cross-Currency-Gelegenheiten zu identifizieren.

  • Währungen: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD und USD.
  • Level-Crossing-Warnungen (Pop-up, Push, E-Mail).
  • Anpassbare Zeitrahmen (Haupt- und Extrazeitrahmen).
  • Anpassbare Farben.
  • Nicht wiederholend.

Der Indikator läuft im Strategy Tester, aber es kann eine Weile dauern, bis die Historie bei der ersten Verwendung geladen ist.

FREE
