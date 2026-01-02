Grid Scalper Pro Plus
- Experten
- Meet Shah Kamakumar Suryakant Shah
- Version: 2.21
- Aktualisiert: 2 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
# Grid Scalper Pro - MQL5 Market Beschreibung
**Grid Scalper Pro | Automatisiertes Handelssystem der institutionellen Klasse**
Grid Scalper Pro ist eine hochentwickelte automatisierte Handelslösung, die für professionelle Händler und Fondsmanager entwickelt wurde, die eine Ausführung und ein Risikomanagement auf institutionellem Niveau verlangen.
Entwickelt von **Meet Shah**, einem FinTech-Berater mit **10+ Jahren Markterfahrung**, hat sich diese Strategie in **10 Investmentfonds** bewährt und genießt das Vertrauen von **250+ privaten PMS-Kunden** weltweit.
🎯 **Die Strategie**
Der EA nutzt einen hochpräzisen gitterbasierten Scalping-Algorithmus, der Marktschwankungen und Tendenzen zur Mittelwertumkehr ausnutzt. Im Gegensatz zu einfachen Grid-Bots verfügt Grid Scalper Pro über **Adaptive Spacing** und eine **Anpassbare Lot-Sequenz**, die sicherstellt, dass das System in Trendphasen stabil bleibt und gleichzeitig den Gewinn in schwankenden Märkten maximiert.
💎 **Optimiert für**
* **Edelmetalle:** Spezialisiert auf Gold (XAUUSD) und Silber (XAGUSD).
* **Forex:** Wichtige Paare wie EURUSD, GBPUSD und USDJPY.
* **Krypto:** Bitcoin (BTCUSD) und Ethereum (ETHUSD).
🚀 **Key Performance Metrics**
* **Durchschnittliche monatliche Rendite:** 2% bis 10% (je nach Risikoeinstellung).
* **Kapitalerhalt:** Konzentriert sich auf einen strikten Schutz des Eigenkapitals und die Begrenzung des Drawdowns.
* **Konsistenz:** Entwickelt für stabiles, langfristiges Wachstum.
🛡️ **Fortgeschrittenes Risikomanagement**
* **Equity Protection:** Automatische Überwachung mit einer "Close All"-Funktion für den Notfall, wenn die Drawdown-Grenzen erreicht sind.
* **Trailing Stop System:** Anpassbarer Gewinnsicherungsmechanismus (kann den gesamten Korb oder nur die letzte Order verfolgen).
* **Smart Cooldown:** Verhindert "Rachegeschäfte" durch eine obligatorische Pause nach Korbschließungen.
* **Zeitfilter:** Beschränkung des Handels auf bestimmte Serverzeiten (z. B. Überschneidung London/New York).
* **Bereichsfilter:** Definieren Sie bestimmte Preiszonen, in denen der EA operieren darf.
📊 **Institutionelles Dashboard**
* **Echtzeitüberwachung:** Live-Verfolgung von Nettogewinn, Eigenkapital und Drawdown %.
* **Anpassungsfähiges Theming:** Automatische Erkennung von Diagrammfarben, um eine klare, professionelle Benutzeroberfläche sowohl im hellen als auch im dunklen Modus zu bieten.
* **Verschiebbares HUD:** Ziehen Sie das Dashboard per Drag-and-Drop an eine beliebige Stelle in Ihrem Diagramm.
* **Ein-Klick-Umschalter:** Ein- und Ausblenden des Dashboards mit einem einzigen Eingabeparameter.
🎓 **Empfohlenes Setup**
* **Mindestsaldo:** 3.000 $ (Standardkonto) oder 300 $ (Cent-Konto).
* **Zeitrahmen:** M1, M5 oder M15 für optimale Eingabegenauigkeit.
* **Leverage:** 1:100 oder höher empfohlen.
* **Broker:** Niedriger Spread, hohe Liquidität.
**Wichtiger Hinweis:** Der Handel ist mit Risiken verbunden. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie zu Live-Fonds wechseln. Die Ergebnisse basieren auf historischen Spitzenleistungen, sind aber keine Garantie für zukünftige Leistungen.
*Wir haben uns der Bereitstellung von Instrumenten in institutioneller Qualität für Privatanleger und private Fondsanbieter verschrieben.
* **MagicNumber**: Eindeutige ID für den EA.
* **StrategyTag**: Branding-Tag für Handelskommentare.
* **MaxDDToHedge**: Maximaler Dollar-Drawdown, bevor der Schutz aktiviert wird.
* **Trade_Direction**: Wählen Sie "Nur kaufen", "Nur verkaufen" oder "Beide".
* **StartMode**: Wählen Sie zwischen Sofortiger Start oder RSI/MA-Signalbestätigung.
* **LotSequence**: Komma-getrennte Liste von Losgrößen (z.B. 0,01, 0,01, 0,02...).
* **GridDistance**: Basispunkte zwischen den Gitterebenen.
* **TakeProfit**: Zielgewinn in Punkten für den Korb/die Position.
* **ShowDashboard**: Schaltet die visuelle Benutzeroberfläche ein/aus.