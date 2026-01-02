Grid Scalper Pro Plus

# Grid Scalper Pro - MQL5 Market Beschreibung

**Grid Scalper Pro | Automatisiertes Handelssystem der institutionellen Klasse**

Grid Scalper Pro ist eine hochentwickelte automatisierte Handelslösung, die für professionelle Händler und Fondsmanager entwickelt wurde, die eine Ausführung und ein Risikomanagement auf institutionellem Niveau verlangen.

Entwickelt von **Meet Shah** , einem FinTech-Berater mit **10+ Jahren Markterfahrung** , hat sich diese Strategie in **10 Investmentfonds** bewährt und genießt das Vertrauen von **250+ privaten PMS-Kunden** weltweit.

🎯 **Die Strategie**

Der EA nutzt einen hochpräzisen gitterbasierten Scalping-Algorithmus, der Marktschwankungen und Tendenzen zur Mittelwertumkehr ausnutzt. Im Gegensatz zu einfachen Grid-Bots verfügt Grid Scalper Pro über **Adaptive Spacing** und eine **Anpassbare Lot-Sequenz** , die sicherstellt, dass das System in Trendphasen stabil bleibt und gleichzeitig den Gewinn in schwankenden Märkten maximiert.

💎 **Optimiert für**

* **Edelmetalle:** Spezialisiert auf Gold (XAUUSD) und Silber (XAGUSD) .

* **Forex:** Wichtige Paare wie EURUSD, GBPUSD und USDJPY .

* **Krypto:** Bitcoin (BTCUSD) und Ethereum (ETHUSD) .

🚀 **Key Performance Metrics**

* **Durchschnittliche monatliche Rendite:** 2% bis 10% (je nach Risikoeinstellung) .

* **Kapitalerhalt:** Konzentriert sich auf einen strikten Schutz des Eigenkapitals und die Begrenzung des Drawdowns .

* **Konsistenz:** Entwickelt für stabiles, langfristiges Wachstum .

🛡️ **Fortgeschrittenes Risikomanagement**

* **Equity Protection:** Automatische Überwachung mit einer "Close All"-Funktion für den Notfall, wenn die Drawdown-Grenzen erreicht sind .

* **Trailing Stop System:** Anpassbarer Gewinnsicherungsmechanismus (kann den gesamten Korb oder nur die letzte Order verfolgen) .

* **Smart Cooldown:** Verhindert "Rachegeschäfte" durch eine obligatorische Pause nach Korbschließungen .

* **Zeitfilter:** Beschränkung des Handels auf bestimmte Serverzeiten (z. B. Überschneidung London/New York) .

* **Bereichsfilter:** Definieren Sie bestimmte Preiszonen, in denen der EA operieren darf .

📊 **Institutionelles Dashboard**

* **Echtzeitüberwachung:** Live-Verfolgung von Nettogewinn, Eigenkapital und Drawdown % .

* **Anpassungsfähiges Theming:** Automatische Erkennung von Diagrammfarben, um eine klare, professionelle Benutzeroberfläche sowohl im hellen als auch im dunklen Modus zu bieten .

* **Verschiebbares HUD:** Ziehen Sie das Dashboard per Drag-and-Drop an eine beliebige Stelle in Ihrem Diagramm .

* **Ein-Klick-Umschalter:** Ein- und Ausblenden des Dashboards mit einem einzigen Eingabeparameter .

🎓 **Empfohlenes Setup**

* **Mindestsaldo:** 3.000 $ (Standardkonto) oder 300 $ (Cent-Konto) .

* **Zeitrahmen:** M1, M5 oder M15 für optimale Eingabegenauigkeit .

* **Leverage:** 1:100 oder höher empfohlen .

* **Broker:** Niedriger Spread, hohe Liquidität .

**Wichtiger Hinweis:** Der Handel ist mit Risiken verbunden. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie zu Live-Fonds wechseln. Die Ergebnisse basieren auf historischen Spitzenleistungen, sind aber keine Garantie für zukünftige Leistungen.

*Wir haben uns der Bereitstellung von Instrumenten in institutioneller Qualität für Privatanleger und private Fondsanbieter verschrieben.

---

### MQL5 Parameter zur Auflistung (Kopieren Sie diese in die Parameterliste, falls erforderlich)

* **MagicNumber** : Eindeutige ID für den EA.

* **StrategyTag** : Branding-Tag für Handelskommentare.

* **MaxDDToHedge** : Maximaler Dollar-Drawdown, bevor der Schutz aktiviert wird.

* **Trade_Direction** : Wählen Sie "Nur kaufen", "Nur verkaufen" oder "Beide".

* **StartMode** : Wählen Sie zwischen Sofortiger Start oder RSI/MA-Signalbestätigung.

* **LotSequence** : Komma-getrennte Liste von Losgrößen (z.B. 0,01, 0,01, 0,02...).

* **GridDistance** : Basispunkte zwischen den Gitterebenen.

* **TakeProfit** : Zielgewinn in Punkten für den Korb/die Position.