Session Volatility Map
- Indikatoren
- Strifor (Mauritius) Ltd
- Version: 2.3
- Aktualisiert: 10 November 2025
Session Volatility Map ist ein Indikator, der die wichtigsten Handelssitzungen (Asien, Europa, USA) direkt auf dem Chart anzeigt.
🔹 Zeigt automatisch die Sitzungsgrenzen und sich überschneidende Zonen an, in denen die Volatilität häufig ansteigt.
🔹 Zeigt den Hoch-Tief-Bereich jeder Sitzung an, um Unterstützung und Widerstand zu identifizieren.
🔹 Hebt die derzeit aktive Handelssitzung hervor.
🔹 Stellt sich automatisch auf die Sommerzeit ein (Europa/USA).
Wer profitiert?
✔ Scalper - um Marktphasen mit hoher Volatilität zu erwischen.
✔ Intraday-Trader - um ruhige und aktive Phasen herauszufiltern.
✔ Nachrichtenhändler - um zu sehen, welche Sitzung sich mit wichtigen Ereignissen überschneidet.
⚡ Mit der Session Volatility Map wissen Sie immer: befindet sich der Markt in einer Range oder bereitet er sich auf eine Impulsbewegung vor?
⚙️ Einstellungen
-
Zeitmodell (Plattform/MT4/MT5) - Zeitmodell auswählen.
-
Automatische Sommerzeitanpassung (marktabhängig) - automatische Sommerzeitanpassung (Europa/USA).
-
Wie viele Tage zurück (0 = heute) - Anzahl der angezeigten Sitzungen.
-
Farbe A - niedrige Volatilität - Farbe für ruhige Sitzungen.
-
Farbe B - hohe Volatilität - Farbe für sich überschneidende Zonen mit hoher Volatilität.
-
Schriftgröße / Farbe für Rechteckbeschriftungen - Beschriftungen der Sitzungsbereiche.
-
Zusätzliche Beschriftungen drucken (Standard: Aus) - zusätzliche Beschriftungen.
-
Hinweisfenster auf der rechten Seite anzeigen - Sitzungsfenster auf der rechten Seite aktivieren/deaktivieren.
-
Schriftgröße / Farbe für das Hinweisfeld - Sitzungsfeldtextoptionen.
-
Rechte Polsterung / Zeilenabstand (px) - Abstand für das rechte Bedienfeld.
-
Vertikale Sitzungslinien zeichnen - aktivieren/deaktivieren Sie vertikale Sitzungsmarkierungen.
-
SessionLineColor / Style / Width - Optionen für den Sitzungslinienstil.
-
SessionLineLabelColor / FontSize - Sitzungslinienbeschriftungen.
-
Alternative Beschriftungspositionen - alternative Beschriftungsplatzierung (oben/unten).
-
Textbeschriftung unten platzieren (false = oben) - feste Platzierung der Beschriftung.
-
Panel Font - Auswahl der Schriftart für das Sitzungspanel.
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen