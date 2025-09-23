Session Volatility Map

Session Volatility Map ist ein Indikator, der die wichtigsten Handelssitzungen (Asien, Europa, USA) direkt auf dem Chart anzeigt.

🔹 Zeigt automatisch die Sitzungsgrenzen und sich überschneidende Zonen an, in denen die Volatilität häufig ansteigt.
🔹 Zeigt den Hoch-Tief-Bereich jeder Sitzung an, um Unterstützung und Widerstand zu identifizieren.
🔹 Hebt die derzeit aktive Handelssitzung hervor.
🔹 Stellt sich automatisch auf die Sommerzeit ein (Europa/USA).

Wer profitiert?
✔ Scalper - um Marktphasen mit hoher Volatilität zu erwischen.
✔ Intraday-Trader - um ruhige und aktive Phasen herauszufiltern.
✔ Nachrichtenhändler - um zu sehen, welche Sitzung sich mit wichtigen Ereignissen überschneidet.

⚡ Mit der Session Volatility Map wissen Sie immer: befindet sich der Markt in einer Range oder bereitet er sich auf eine Impulsbewegung vor?

⚙️ Einstellungen

  • Zeitmodell (Plattform/MT4/MT5) - Zeitmodell auswählen.

  • Automatische Sommerzeitanpassung (marktabhängig) - automatische Sommerzeitanpassung (Europa/USA).

  • Wie viele Tage zurück (0 = heute) - Anzahl der angezeigten Sitzungen.

  • Farbe A - niedrige Volatilität - Farbe für ruhige Sitzungen.

  • Farbe B - hohe Volatilität - Farbe für sich überschneidende Zonen mit hoher Volatilität.

  • Schriftgröße / Farbe für Rechteckbeschriftungen - Beschriftungen der Sitzungsbereiche.

  • Zusätzliche Beschriftungen drucken (Standard: Aus) - zusätzliche Beschriftungen.

  • Hinweisfenster auf der rechten Seite anzeigen - Sitzungsfenster auf der rechten Seite aktivieren/deaktivieren.

  • Schriftgröße / Farbe für das Hinweisfeld - Sitzungsfeldtextoptionen.

  • Rechte Polsterung / Zeilenabstand (px) - Abstand für das rechte Bedienfeld.

  • Vertikale Sitzungslinien zeichnen - aktivieren/deaktivieren Sie vertikale Sitzungsmarkierungen.

  • SessionLineColor / Style / Width - Optionen für den Sitzungslinienstil.

  • SessionLineLabelColor / FontSize - Sitzungslinienbeschriftungen.

  • Alternative Beschriftungspositionen - alternative Beschriftungsplatzierung (oben/unten).

  • Textbeschriftung unten platzieren (false = oben) - feste Platzierung der Beschriftung.

  • Panel Font - Auswahl der Schriftart für das Sitzungspanel.


