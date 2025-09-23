Session Volatility Map ist ein Indikator, der die wichtigsten Handelssitzungen (Asien, Europa, USA) direkt auf dem Chart anzeigt.

🔹 Zeigt automatisch die Sitzungsgrenzen und sich überschneidende Zonen an, in denen die Volatilität häufig ansteigt.

🔹 Zeigt den Hoch-Tief-Bereich jeder Sitzung an, um Unterstützung und Widerstand zu identifizieren.

🔹 Hebt die derzeit aktive Handelssitzung hervor.

🔹 Stellt sich automatisch auf die Sommerzeit ein (Europa/USA).

Wer profitiert?

✔ Scalper - um Marktphasen mit hoher Volatilität zu erwischen.

✔ Intraday-Trader - um ruhige und aktive Phasen herauszufiltern.

✔ Nachrichtenhändler - um zu sehen, welche Sitzung sich mit wichtigen Ereignissen überschneidet.

⚡ Mit der Session Volatility Map wissen Sie immer: befindet sich der Markt in einer Range oder bereitet er sich auf eine Impulsbewegung vor?

⚙️ Einstellungen