Strifor RiskManager

Strifor Risk-Manager ist ein leistungsfähiges Tool für Händler, die Wert auf striktes Risikomanagement und Handelsdisziplin legen.
Es verfolgt automatisch die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Ergebnisse, warnt vor Limitüberschreitungen und hilft, die Konsistenz in jedem Handelssystem zu erhalten.
Geeignet für Scalping, Intraday-Handel, Swing-Trading, mittelfristige Strategien und sowohl für den manuellen als auch den algorithmischen Handel.
Wichtigste Merkmale
1. Flexible Risikolimits
Tägliches Risiko: Prozent oder USD
Wöchentliches Risiko: Prozent oder USD
Monatliches Risiko: Prozent oder USD
Prioritätsmodus: Prozentsatz oder fester Wert
Beschränkung der Limitausweitung(Cap flex by max limit)
2. Verfolgung der Handelsergebnisse
PnL-Anzeige in Echtzeit für jede Periode
Einbeziehung von Provisionen und Swaps
Option zur Erhöhung der verfügbaren Limits durch Gewinne
Option zur Zählung des Nettoverlusts(Verwendung des Nettoverlusts)
3. Erweiterte Einstellungen
Risikoberechnung auf Basis des Kontostandes oder auf manueller Basis
Offene Positionen einbeziehen oder ausschließen
Handelsfilterung nach Symbol
Auswahl des Wochenbeginns: Montag oder Sonntag
Anzeigemodus: vollständig oder kompakt
Positionierungsoptionen: Eckauswahl und Offset-Anpassungen
On-Chart-Anzeige
Das Panel zeigt alle wichtigen Metriken in Echtzeit an:
Risikostatus
Tageslimit und Restwert
Wöchentliches Limit und verbleibender Wert
Monatslimit und verbleibender Wert
Aktuelle PnL für jede Periode
Beispielanzeige:
Status: All good Daily risk: 5.0% ($1600) Current result: 0.0% ($0) Remaining for the day: 5.0% ($1600) Weekly risk: 8.0% ($2561) Current result: 3.2% ($1029) Remaining for the week: 8.0% ($2561) Monthly risk: 12.0% ($3841) Current result: 0.0% ($0) Remaining for the month: 12.0% ($3841)
Eingabeparameter
|Parameter
|Beschreibung
|Tägliches Risiko in Prozent
|Tagesgrenzwert in Prozent
|Wöchentliches Risiko in Prozent
|Wöchentliches Limit in Prozent
|Monatliches Risiko in Prozent
|Monatslimit in Prozent
|Tägliches Risiko USD
|Tageslimit in USD
|Wöchentliches Risiko USD
|Wöchentliches Limit in USD
|Monatliches Risiko USD
|Monatliches Limit in USD
|Begrenzung der Flexibilität durch das Maximallimit
|Dynamische Limitausweitung einschränken
|Nettoverlust verwenden
|Verluste bis Null zählen
|Manuelle Basis
|Manuelle Basis für Berechnungen
|Modus der Risikobasis
|Saldo oder manuell
|Offene Positionen einbeziehen
|Offene Positionen in Berechnungen einbeziehen
|Provisionen einbeziehen
|Provisionen und Swaps einbeziehen
|Woche beginnt am Sonntag
|Die Woche beginnt am Sonntag
|Nach Symbolen filtern
|Filtern von Geschäften nach Symbolen
|Kompakter Modus
|Kompakter Panel-Modus
|Aggregationsmodus
|Gruppierung nach Schlusszeit
|Versatz, Ecke
|Panel-Positionierung
Vorteile
-
Klare und intuitive Risikovisualisierung
-
Volle Kontrolle über Tages-, Wochen- und Monatslimits
-
Funktioniert mit allen Instrumenten: Forex, Metalle, Indizes, CFD
-
Unterstützt Hedging- und Netting-Kontotypen
-
Flexible Filterung von Symbolen
-
Geeignet für jeden Handelsstil
Kompatibilität
-
MetaTrader 5
-
Alle Instrumententypen
-
Unterstützung von Hedging und Netting
Strifor Risk-Manager ist ein zuverlässiger Assistent für Händler, die systematisch, diszipliniert und kontrolliert handeln wollen.
Er reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Limits überschritten werden, verbessert die Disziplin und liefert sofortiges Feedback über den Kontostand in allen Perioden.
Lesen Sie die Installationsanleitung auf unserem Blog https://www.mql5.com/en/blogs/post/765358
