Strifor RiskManager

Strifor Risk-Manager ist ein leistungsfähiges Tool für Händler, die Wert auf striktes Risikomanagement und Handelsdisziplin legen.

Es verfolgt automatisch die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Ergebnisse, warnt vor Limitüberschreitungen und hilft, die Konsistenz in jedem Handelssystem zu erhalten.

Geeignet für Scalping, Intraday-Handel, Swing-Trading, mittelfristige Strategien und sowohl für den manuellen als auch den algorithmischen Handel.

Wichtigste Merkmale

1. Flexible Risikolimits

  • Tägliches Risiko: Prozent oder USD

  • Wöchentliches Risiko: Prozent oder USD

  • Monatliches Risiko: Prozent oder USD

  • Prioritätsmodus: Prozentsatz oder fester Wert

  • Beschränkung der Limitausweitung(Cap flex by max limit)

2. Verfolgung der Handelsergebnisse

  • PnL-Anzeige in Echtzeit für jede Periode

  • Einbeziehung von Provisionen und Swaps

  • Option zur Erhöhung der verfügbaren Limits durch Gewinne

  • Option zur Zählung des Nettoverlusts(Verwendung des Nettoverlusts)

3. Erweiterte Einstellungen

  • Risikoberechnung auf Basis des Kontostandes oder auf manueller Basis

  • Offene Positionen einbeziehen oder ausschließen

  • Handelsfilterung nach Symbol

  • Auswahl des Wochenbeginns: Montag oder Sonntag

  • Anzeigemodus: vollständig oder kompakt

  • Positionierungsoptionen: Eckauswahl und Offset-Anpassungen

On-Chart-Anzeige

Das Panel zeigt alle wichtigen Metriken in Echtzeit an:

  • Risikostatus

  • Tageslimit und Restwert

  • Wöchentliches Limit und verbleibender Wert

  • Monatslimit und verbleibender Wert

  • Aktuelle PnL für jede Periode

Beispielanzeige:

Status: All good

Daily risk: 5.0% ($1600)
Current result: 0.0% ($0)
Remaining for the day: 5.0% ($1600)

Weekly risk: 8.0% ($2561)
Current result: 3.2% ($1029)
Remaining for the week: 8.0% ($2561)

Monthly risk: 12.0% ($3841)
Current result: 0.0% ($0)
Remaining for the month: 12.0% ($3841)

Eingabeparameter


Parameter Beschreibung
Tägliches Risiko in Prozent Tagesgrenzwert in Prozent
Wöchentliches Risiko in Prozent Wöchentliches Limit in Prozent
Monatliches Risiko in Prozent Monatslimit in Prozent
Tägliches Risiko USD Tageslimit in USD
Wöchentliches Risiko USD Wöchentliches Limit in USD
Monatliches Risiko USD Monatliches Limit in USD
Begrenzung der Flexibilität durch das Maximallimit Dynamische Limitausweitung einschränken
Nettoverlust verwenden Verluste bis Null zählen
Manuelle Basis Manuelle Basis für Berechnungen
Modus der Risikobasis Saldo oder manuell
Offene Positionen einbeziehen Offene Positionen in Berechnungen einbeziehen
Provisionen einbeziehen Provisionen und Swaps einbeziehen
Woche beginnt am Sonntag Die Woche beginnt am Sonntag
Nach Symbolen filtern Filtern von Geschäften nach Symbolen
Kompakter Modus Kompakter Panel-Modus
Aggregationsmodus Gruppierung nach Schlusszeit
Versatz, Ecke Panel-Positionierung

Vorteile

  • Klare und intuitive Risikovisualisierung

  • Volle Kontrolle über Tages-, Wochen- und Monatslimits

  • Funktioniert mit allen Instrumenten: Forex, Metalle, Indizes, CFD

  • Unterstützt Hedging- und Netting-Kontotypen

  • Flexible Filterung von Symbolen

  • Geeignet für jeden Handelsstil

Kompatibilität

  • MetaTrader 5

  • Alle Instrumententypen

  • Unterstützung von Hedging und Netting

Strifor Risk-Manager ist ein zuverlässiger Assistent für Händler, die systematisch, diszipliniert und kontrolliert handeln wollen.
Er reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Limits überschritten werden, verbessert die Disziplin und liefert sofortiges Feedback über den Kontostand in allen Perioden.


Lesen Sie die Installationsanleitung auf unserem Blog https://www.mql5.com/en/blogs/post/765358


