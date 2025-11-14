Strifor RiskManager

Strifor Risk-Manager ist ein leistungsfähiges Tool für Händler, die Wert auf striktes Risikomanagement und Handelsdisziplin legen.





Es verfolgt automatisch die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Ergebnisse, warnt vor Limitüberschreitungen und hilft, die Konsistenz in jedem Handelssystem zu erhalten.

Geeignet für Scalping, Intraday-Handel, Swing-Trading, mittelfristige Strategien und sowohl für den manuellen als auch den algorithmischen Handel.

Wichtigste Merkmale

1. Flexible Risikolimits

Tägliches Risiko: Prozent oder USD

Wöchentliches Risiko: Prozent oder USD

Monatliches Risiko: Prozent oder USD

Prioritätsmodus: Prozentsatz oder fester Wert

Beschränkung der Limitausweitung(Cap flex by max limit)

2. Verfolgung der Handelsergebnisse

PnL-Anzeige in Echtzeit für jede Periode

Einbeziehung von Provisionen und Swaps

Option zur Erhöhung der verfügbaren Limits durch Gewinne

Option zur Zählung des Nettoverlusts(Verwendung des Nettoverlusts)

3. Erweiterte Einstellungen

Risikoberechnung auf Basis des Kontostandes oder auf manueller Basis

Offene Positionen einbeziehen oder ausschließen

Handelsfilterung nach Symbol

Auswahl des Wochenbeginns: Montag oder Sonntag

Anzeigemodus: vollständig oder kompakt

Positionierungsoptionen: Eckauswahl und Offset-Anpassungen

On-Chart-Anzeige

Das Panel zeigt alle wichtigen Metriken in Echtzeit an:

Risikostatus

Tageslimit und Restwert

Wöchentliches Limit und verbleibender Wert

Monatslimit und verbleibender Wert

Aktuelle PnL für jede Periode

Beispielanzeige:

Status: All good Daily risk: 5.0 % ($ 1600 ) Current result: 0.0 % ($ 0 ) Remaining for the day: 5.0 % ($ 1600 ) Weekly risk: 8.0 % ($ 2561 ) Current result: 3.2 % ($ 1029 ) Remaining for the week: 8.0 % ($ 2561 ) Monthly risk: 12.0 % ($ 3841 ) Current result: 0.0 % ($ 0 ) Remaining for the month: 12.0 % ($ 3841 ) Eingabeparameter

Parameter Beschreibung Tägliches Risiko in Prozent Tagesgrenzwert in Prozent Wöchentliches Risiko in Prozent Wöchentliches Limit in Prozent Monatliches Risiko in Prozent Monatslimit in Prozent Tägliches Risiko USD Tageslimit in USD Wöchentliches Risiko USD Wöchentliches Limit in USD Monatliches Risiko USD Monatliches Limit in USD Begrenzung der Flexibilität durch das Maximallimit Dynamische Limitausweitung einschränken Nettoverlust verwenden Verluste bis Null zählen Manuelle Basis Manuelle Basis für Berechnungen Modus der Risikobasis Saldo oder manuell Offene Positionen einbeziehen Offene Positionen in Berechnungen einbeziehen Provisionen einbeziehen Provisionen und Swaps einbeziehen Woche beginnt am Sonntag Die Woche beginnt am Sonntag Nach Symbolen filtern Filtern von Geschäften nach Symbolen Kompakter Modus Kompakter Panel-Modus Aggregationsmodus Gruppierung nach Schlusszeit Versatz, Ecke Panel-Positionierung Vorteile Klare und intuitive Risikovisualisierung

Volle Kontrolle über Tages-, Wochen- und Monatslimits

Funktioniert mit allen Instrumenten: Forex, Metalle, Indizes, CFD

Unterstützt Hedging- und Netting-Kontotypen

Flexible Filterung von Symbolen

Geeignet für jeden Handelsstil Kompatibilität MetaTrader 5

Alle Instrumententypen

Unterstützung von Hedging und Netting Strifor Risk-Manager ist ein zuverlässiger Assistent für Händler, die systematisch, diszipliniert und kontrolliert handeln wollen.

Er reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Limits überschritten werden, verbessert die Disziplin und liefert sofortiges Feedback über den Kontostand in allen Perioden.

Lesen Sie die Installationsanleitung auf unserem https://www.mql5.com/en/blogs/post/765358




