Strifor SmartTrade Expert ist eine Lösung für professionelle Trader, die die wichtigsten Phasen der Handelsausführung automatisiert:

  • Setzt sofort Stop-Loss und Take-Profit Levels

  • Legt das Risiko pro Handel fest (konfiguriert in den Einstellungen des Experten)

  • Spart Zeit und eliminiert manuelle Eingabefehler

  • Arbeitet perfekt mit dem Strifor Lot Calculator zusammen (die Lotgröße wird im Calculator berechnet und der gleiche Risikowert wird im Expert eingestellt)

Tastaturkürzel

ALT+F4 - schnelle Ordereingabe. Mit einem einzigen Tastendruck wird eine Order mit voreingestellten SL/TP-Parametern und einem festen Risiko eröffnet.

Vorteile

Schnelligkeit - der Handel wird sofort eröffnet, ohne manuelle Eingriffe.
Disziplin - das Risiko ist immer gleichbleibend, wodurch der menschliche Faktor eliminiert wird.
Vielseitigkeit - funktioniert für jedes Instrument und jeden Zeitrahmen.
Zuverlässigkeit - gewährleistet, dass jeder Handel geschützt ist.


Strifor SmartTrade Expert - ein Expert Advisor, der den Handel mit einer einzigen Tastenkombination(ALT+F4) eröffnet: Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden automatisch gesetzt, und das Handelsrisiko ist festgelegt.
Perfekte Integration mit Strifor Lot Calculator. Schnell. Diszipliniert. Fehlerfrei.

Einstellungen

Risiko pro Handel (%) - Prozentsatz des Handelsrisikos (wie in Strifor Lot Calculator).
Stop/Take Parameter - Stop-Loss und Take-Profit Parameter.
Confirm Before Send - Bestätigungsfenster vor dem Platzieren einer Order (ein/aus).
Panel/Farben - Anpassung der Panel-Anzeige und der Ebenen.

Installation und Berechtigungen

  1. Kopieren Sie die Expert-Datei in den Ordner MQL5/Experts/ und starten Sie das Terminal neu.

  2. Öffnen Sie in MetaTrader Tools → Options → Expert Advisors und aktivieren Sie:

    • Algorithmischen Handel zulassen

    • DLL-Importe zulassen

    • (optional) WebRequest für aufgelistete URL zulassen - falls Sie Benachrichtigungen verwenden.

  3. Ziehen Sie den Experten auf den Chart und legen Sie die Parameter Risiko pro Handel und SL/TP fest.

Wie wird gehandelt?

  1. Berechnen Sie die Positionsgröße mit dem Strifor Lot Calculator.

  2. Vergewissern Sie sich, dass der Wert für das Risiko pro Handel im Experten mit dem Kalkulator übereinstimmt.

  3. Fokussieren Sie den Chart, an den der Experte angehängt ist.

  4. Drücken Sie ALT+F4.

Der Experte eröffnet automatisch einen Handel und setzt den Stop-Loss und den Take-Profit.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche "Algo Trading" aktiviert ist.


Bewertungen
FcoJoseS
161
FcoJoseS 2025.12.02 12:13 
 

Este indicador es la leche!! Super cómodo y fácil que me ayuda visualizar mi gestión del riesgo por operación con tan solo mirar a la derecha del gráfico, en menos de 5 segundos ya sé que riesgo tomar por operacion según mi plan de trading. Excelente trabajo! Enhorabuena!

Auswahl:
milos_krc
54
milos_krc 2025.12.08 16:01 
 

Yulia
56
Yulia 2025.12.04 11:29 
 

FcoJoseS
161
FcoJoseS 2025.12.02 12:13 
 

Este indicador es la leche!! Super cómodo y fácil que me ayuda visualizar mi gestión del riesgo por operación con tan solo mirar a la derecha del gráfico, en menos de 5 segundos ya sé que riesgo tomar por operacion según mi plan de trading. Excelente trabajo! Enhorabuena!

Nikolai Poltavskii
234
Nikolai Poltavskii 2025.11.26 10:20 
 

Antwort auf eine Rezension