Strifor SmartTrade Expert
- Utilitys
- Strifor (Mauritius) Ltd
- Version: 1.21
Strifor SmartTrade Expert ist eine Lösung für professionelle Trader, die die wichtigsten Phasen der Handelsausführung automatisiert:
-
Setzt sofort Stop-Loss und Take-Profit Levels
-
Legt das Risiko pro Handel fest (konfiguriert in den Einstellungen des Experten)
-
Spart Zeit und eliminiert manuelle Eingabefehler
-
Arbeitet perfekt mit dem Strifor Lot Calculator zusammen (die Lotgröße wird im Calculator berechnet und der gleiche Risikowert wird im Expert eingestellt)
Tastaturkürzel
ALT+F4 - schnelle Ordereingabe. Mit einem einzigen Tastendruck wird eine Order mit voreingestellten SL/TP-Parametern und einem festen Risiko eröffnet.
Vorteile
Schnelligkeit - der Handel wird sofort eröffnet, ohne manuelle Eingriffe.
Disziplin - das Risiko ist immer gleichbleibend, wodurch der menschliche Faktor eliminiert wird.
Vielseitigkeit - funktioniert für jedes Instrument und jeden Zeitrahmen.
Zuverlässigkeit - gewährleistet, dass jeder Handel geschützt ist.
Strifor SmartTrade Expert - ein Expert Advisor, der den Handel mit einer einzigen Tastenkombination(ALT+F4) eröffnet: Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden automatisch gesetzt, und das Handelsrisiko ist festgelegt.
Perfekte Integration mit Strifor Lot Calculator. Schnell. Diszipliniert. Fehlerfrei.
Einstellungen
Risiko pro Handel (%) - Prozentsatz des Handelsrisikos (wie in Strifor Lot Calculator).
Stop/Take Parameter - Stop-Loss und Take-Profit Parameter.
Confirm Before Send - Bestätigungsfenster vor dem Platzieren einer Order (ein/aus).
Panel/Farben - Anpassung der Panel-Anzeige und der Ebenen.
Installation und Berechtigungen
-
Kopieren Sie die Expert-Datei in den Ordner MQL5/Experts/ und starten Sie das Terminal neu.
-
Öffnen Sie in MetaTrader Tools → Options → Expert Advisors und aktivieren Sie:
-
Algorithmischen Handel zulassen
-
DLL-Importe zulassen
-
(optional) WebRequest für aufgelistete URL zulassen - falls Sie Benachrichtigungen verwenden.
-
-
Ziehen Sie den Experten auf den Chart und legen Sie die Parameter Risiko pro Handel und SL/TP fest.
Wie wird gehandelt?
-
Berechnen Sie die Positionsgröße mit dem Strifor Lot Calculator.
-
Vergewissern Sie sich, dass der Wert für das Risiko pro Handel im Experten mit dem Kalkulator übereinstimmt.
-
Fokussieren Sie den Chart, an den der Experte angehängt ist.
-
Drücken Sie ALT+F4.
Der Experte eröffnet automatisch einen Handel und setzt den Stop-Loss und den Take-Profit.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche "Algo Trading" aktiviert ist.
Este indicador es la leche!! Super cómodo y fácil que me ayuda visualizar mi gestión del riesgo por operación con tan solo mirar a la derecha del gráfico, en menos de 5 segundos ya sé que riesgo tomar por operacion según mi plan de trading. Excelente trabajo! Enhorabuena!