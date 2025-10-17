Trade2Telegram - ein Plugin für automatische Handelsbenachrichtigungen von MetaTrader zu Telegram.

Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Kapital verwalten, Signal-Kanäle betreiben oder Bildungsgemeinschaften leiten. Das Plugin kopiert alle Handelsoperationen aus dem Terminal und veröffentlicht sie in einem ausgewählten Telegram-Chat, einer Gruppe oder einem Kanal.

Nachrichten werden automatisch gesendet, wenn Positionen eröffnet oder geschlossen werden, Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels geändert werden, schwebende Orders ausgelöst oder Trades teilweise geschlossen werden.

Sie können das Nachrichtenformat anpassen: Instrument, Handelsrichtung, Volumen, Einstiegs- und Ausstiegskurse, SL/TP-Level und Ergebnisse in Punkten und Geld. Es unterstützt auch das Hinzufügen von Hashtags und Kommentaren und die Wahl zwischen Server- und Ortszeit.

Das Plugin funktioniert direkt über die Telegram Bot API, ohne jegliche Drittanbieterdienste. Um eine Verbindung herzustellen, geben Sie einfach Ihren Bot-Token und die ID des gewünschten Chats oder Kanals an.

Die wichtigsten Vorteile:



Vollständig automatisierte Handelsbenachrichtigungen;

Flexible Nachrichtenformatierung und Sendehäufigkeit;

Unterstützung für alle Auftragsarten;

Option, öffentliche oder private Handelsstatistiken zu führen.

Das Plugin ist ideal für Signal-Kanäle, Prop-Trading-Büros, Team-Trade-Journale und transparente Echtzeit-Trade-Tracking.