Session Volatility Map es un indicador que muestra las principales sesiones de trading (Asia, Europa, EE.UU.) directamente en el gráfico.

🔹 Muestra automáticamente los límites de las sesiones y las zonas de solapamiento, donde la volatilidad suele aumentar.

🔹 Dibuja el rango High–Low de cada sesión para identificar soportes y resistencias.

🔹 Resalta la sesión activa en tiempo real.

🔹 Ajusta automáticamente los horarios según el cambio de hora (Europa/EE.UU.).

¿Quién se beneficiará?:

✔ Scalpers — para detectar las fases de mayor volatilidad.

✔ Traders intradía — para distinguir períodos tranquilos de los más activos.

✔ Traders de noticias — para ver con qué sesión coinciden los eventos clave.

⚡ Con Session Volatility Map siempre sabrá si el mercado está en rango o preparándose para un movimiento impulsivo.

⚙️ Configuración