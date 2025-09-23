Session Volatility Map
- Indicadores
- Strifor (Mauritius) Ltd
- Versión: 2.3
- Actualizado: 10 noviembre 2025
Session Volatility Map es un indicador que muestra las principales sesiones de trading (Asia, Europa, EE.UU.) directamente en el gráfico.
🔹 Muestra automáticamente los límites de las sesiones y las zonas de solapamiento, donde la volatilidad suele aumentar.
🔹 Dibuja el rango High–Low de cada sesión para identificar soportes y resistencias.
🔹 Resalta la sesión activa en tiempo real.
🔹 Ajusta automáticamente los horarios según el cambio de hora (Europa/EE.UU.).
¿Quién se beneficiará?:
✔ Scalpers — para detectar las fases de mayor volatilidad.
✔ Traders intradía — para distinguir períodos tranquilos de los más activos.
✔ Traders de noticias — para ver con qué sesión coinciden los eventos clave.
⚡ Con Session Volatility Map siempre sabrá si el mercado está en rango o preparándose para un movimiento impulsivo.
⚙️ Configuración
-
Time model (Platform/MT4/MT5) — selección del modelo de tiempo.
-
Auto DST adjustment (market aware) — ajuste automático por horario de verano/invierno (Europa/EE.UU.).
-
How many days to back (0 = today) — número de sesiones mostradas.
-
Color A — low volatility — color para sesiones tranquilas.
-
Color B — high volatility — color para zonas de mayor volatilidad.
-
Font size / color for rectangle labels — etiquetas de rango de sesión.
-
Print extra labels (default: off) — etiquetas adicionales.
-
Show right-side hint panel — panel de sesiones en el lado derecho.
-
Font size / color for hint panel — parámetros de texto del panel.
-
Right padding / Line spacing (px) — márgenes y espaciado en el panel.
-
Draw vertical session lines — líneas verticales de inicio de sesión.
-
SessionLineColor / Style / Width — estilo de las líneas de sesión.
-
SessionLineLabelColor / FontSize — etiquetas de líneas de sesión.
-
Alternate label positions — posición alterna de etiquetas (arriba/abajo).
-
Put text label at bottom (false = top) — fijar etiquetas arriba o abajo.
-
Panel Font — selección de la fuente para el panel.
