Session Volatility Map

Session Volatility Map es un indicador que muestra las principales sesiones de trading (Asia, Europa, EE.UU.) directamente en el gráfico.

🔹 Muestra automáticamente los límites de las sesiones y las zonas de solapamiento, donde la volatilidad suele aumentar.
🔹 Dibuja el rango High–Low de cada sesión para identificar soportes y resistencias.
🔹 Resalta la sesión activa en tiempo real.
🔹 Ajusta automáticamente los horarios según el cambio de hora (Europa/EE.UU.).

¿Quién se beneficiará?:
✔ Scalpers — para detectar las fases de mayor volatilidad.
✔ Traders intradía — para distinguir períodos tranquilos de los más activos.
✔ Traders de noticias — para ver con qué sesión coinciden los eventos clave.

⚡ Con Session Volatility Map siempre sabrá si el mercado está en rango o preparándose para un movimiento impulsivo.

⚙️ Configuración

  • Time model (Platform/MT4/MT5) — selección del modelo de tiempo.

  • Auto DST adjustment (market aware) — ajuste automático por horario de verano/invierno (Europa/EE.UU.).

  • How many days to back (0 = today) — número de sesiones mostradas.

  • Color A — low volatility — color para sesiones tranquilas.

  • Color B — high volatility — color para zonas de mayor volatilidad.

  • Font size / color for rectangle labels — etiquetas de rango de sesión.

  • Print extra labels (default: off) — etiquetas adicionales.

  • Show right-side hint panel — panel de sesiones en el lado derecho.

  • Font size / color for hint panel — parámetros de texto del panel.

  • Right padding / Line spacing (px) — márgenes y espaciado en el panel.

  • Draw vertical session lines — líneas verticales de inicio de sesión.

  • SessionLineColor / Style / Width — estilo de las líneas de sesión.

  • SessionLineLabelColor / FontSize — etiquetas de líneas de sesión.

  • Alternate label positions — posición alterna de etiquetas (arriba/abajo).

  • Put text label at bottom (false = top) — fijar etiquetas arriba o abajo.

  • Panel Font — selección de la fuente para el panel.


