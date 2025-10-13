Shadow Stallion MT5
- Experten
- Mr Numsin Ketchaisri
- Version: 2.2
- Aktualisiert: 28 Oktober 2025
Shadow Stallion MT5: automatischer GOLD (XAUUSD)-Handel mit klaren Regeln, adaptivem Risiko und striktem Schutz. Ich lese den Marktfluss und handle nur, wenn die Bedingungen übereinstimmen,
, und verwalte dann jeden Handel mit adaptivem Risiko und Sicherheitsregeln. Aufsatteln. 🐎
Spezifikationen
- Multi Price Actions erkannt, lesen Sie den Fußabdruck des realen Kapitals - folgen Sie, wo die großen Spieler einsteigen
- Eingebauter Schutz: jeder Handel hat SL/TP
- Automatisches Management von Risiko und Positionsgröße
- Sehr einfach zu installieren, erfordert keine Änderungen an den Einstellungen, die Standardeinstellungen sind perfekt für die meisten Broker
Empfehlungen:
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M5 (beliebig)
- Mindesteinlage: $100 (Handel mit hohem Risiko)
- Empfohlene Ersteinlage: $500
- Hebelwirkung: mindestens 1:30 (bevorzugt 1:500)
- Broker: Low-Spread/ECN; funktioniert mit jedem Broker (automatisch skalierte Notierungen)
- Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (sehr empfohlen)
Starten:Dauert 1 Minute:
Hängen Sie den EA an ein XAUUSD M5-Chart an
Wählen Sie das Risiko - ich empfehle, niedrig anzufangen und dann zu erhöhen
