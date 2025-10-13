Shadow Stallion MT5

CommunityPower MT5 Andrey Khatimlianskii 4.69 (89) Experten

CommunityPower EA - ist der Expert Advisor für MetaTrader 4/5, erstellt von der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft. Es ist kostenlos, vielseitig und sehr leistungsfähig, und ermöglicht den Handel mit einer breiten Palette von Strategien. Die Idee ist einfach Ihre Vorschläge + mein Code = eine Win-Win-Situation für alle! Ist es eine gebrauchsfertige Geldverdienmaschine? Nein, das ist es definitiv nicht. Es ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihre eigene Handelsstrategie erstellen und ausführen kön