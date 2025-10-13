Shadow Stallion MT5

Shadow Stallion MT5: automatischer GOLD (XAUUSD)-Handel mit klaren Regeln, adaptivem Risiko und striktem Schutz. Ich lese den Marktfluss und handle nur, wenn die Bedingungen übereinstimmen,
, und verwalte dann jeden Handel mit adaptivem Risiko und Sicherheitsregeln. Aufsatteln. 🐎


Spezifikationen

  • Multi Price Actions erkannt, lesen Sie den Fußabdruck des realen Kapitals - folgen Sie, wo die großen Spieler einsteigen
  • Eingebauter Schutz: jeder Handel hat SL/TP
  • Automatisches Management von Risiko und Positionsgröße
  • Sehr einfach zu installieren, erfordert keine Änderungen an den Einstellungen, die Standardeinstellungen sind perfekt für die meisten Broker

Empfehlungen:

  • Symbol: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: M5 (beliebig)
  • Mindesteinlage: $100 (Handel mit hohem Risiko)
  • Empfohlene Ersteinlage: $500
  • Hebelwirkung: mindestens 1:30 (bevorzugt 1:500)
  • Broker: Low-Spread/ECN; funktioniert mit jedem Broker (automatisch skalierte Notierungen)
  • Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (sehr empfohlen)

    Starten:

    Dauert 1 Minute:

    1. Hängen Sie den EA an ein XAUUSD M5-Chart an

    2. Wählen Sie das Risiko - ich empfehle, niedrig anzufangen und dann zu erhöhen
    Empfohlene Produkte
    RSI Auto Trader
    Harun Benge
    Experten
    Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
    SimpleTrade by Gioeste
    Giovanni Scelzi
    4 (2)
    Experten
    Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
    FREE
    Grid Master Pro12
    Sidi Mamoune Moulay Ely
    3.67 (3)
    Experten
    GridMaster ULTRA - Adaptive Künstliche Intelligenz Der fortschrittlichste Grid EA auf dem MT5 Markt GridMaster ULTRA revolutioniert den Grid-Handel mit adaptiver künstlicher Intelligenz , die sich automatisch an die Marktbedingungen in Echtzeit anpasst. KURZBESCHREIBUNG Intelligenter Grid Expert Advisor mit adaptiver KI, mehrdimensionaler Marktanalyse, dynamischem Risikomanagement und automatischer Parameteroptimierung. Fortschrittliches Schutzsystem und kontinuierliche Anpassung für al
    FREE
    Gold Blaster Smart Scalper EA
    Himanshu Mukeshbhai Bhatt
    Experten
    Blaster Gold EA ist ein hybrider Goldroboter, der RSI-basierte Präzisionseinträge mit einem intelligenten Scalper für zusätzlichen Gewinn kombiniert. Er eröffnet kontrollierte Haupthandelsgeschäfte mit festen DCA-Layern, automatischer Gewinnschließung, Gap-Schutz und optionalem Nachrichtenfilter. Ultra-sicher mit voreingestellten Risikomodi und strikter 1-Haupt + 1-Scalper Handelskontrolle. Entwickelt für eine stabile XAUUSD-Automatisierung mit starker Erholung und beständigem Gewinnfluss. Wie
    Gap Catcher
    Mikita Kurnevich
    5 (4)
    Experten
    Lesen Sie mehr über meine Produkte Gap Cather- ist ein vollautomatischer Handelsalgorithmus, der auf der GAP (Preislücke) Handelsstrategie basiert. Dieses Phänomen tritt nicht oft auf, aber bei einigen Währungspaaren, wie z.B. AUDNZD, kommt es häufiger vor als bei anderen. Die Strategie basiert auf dem GAP-Pullback-Muster. Empfehlungen: AUDNZD TF M1 Hebelwirkung 1:100 oder höher Mindesteinlage 10 USD Parameter: MinDistancePoints - Mindesthöhe des GAPs PercentProfit - Prozentsatz des Gewinns
    FREE
    PZ Goldfinch Scalper EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.33 (49)
    Experten
    Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
    FREE
    Babel Assistant
    Iurii Bazhanov
    4.5 (8)
    Experten
    Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
    FREE
    Morning Range Breakout
    Vladimir Kuzmin
    Experten
    Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
    FREE
    Fibo Trader FREE MT5
    Grzegorz Korycki
    3 (3)
    Experten
    Fibo Trader ist ein Expert Advisor, mit dem Sie automatisierte Voreinstellungen für Oszillationsmuster in Bezug auf Fibonacci-Retracements erstellen können, indem Sie ein vollautomatisches und dynamisch erstelltes Raster verwenden. Der Prozess wird erreicht, indem der EA zunächst optimiert und dann im automatischen Modus ausgeführt wird. Der EA erlaubt es Ihnen, zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln. Im manuellen Modus wird der Benutzer ein grafisches Panel verwenden, da
    FREE
    Long Waiting
    Aleksandr Davydov
    Experten
    Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
    FREE
    CommunityPower MT5
    Andrey Khatimlianskii
    4.69 (89)
    Experten
    CommunityPower EA - ist der Expert Advisor für MetaTrader 4/5, erstellt von der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft. Es ist kostenlos, vielseitig und sehr leistungsfähig, und ermöglicht den Handel mit einer breiten Palette von Strategien. Die Idee ist einfach Ihre Vorschläge + mein Code = eine Win-Win-Situation für alle! Ist es eine gebrauchsfertige Geldverdienmaschine? Nein, das ist es definitiv nicht. Es ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihre eigene Handelsstrategie erstellen und ausführen kön
    FREE
    Brent Trend Bot
    Maksim Kononenko
    4.46 (13)
    Experten
    Die Besonderheit des Brent Trend Bot sind die einfachen Grundwerkzeuge und die Logik der Funktionsweise. Es gibt nicht viele Strategien und Dutzende von Einstellungen, wie bei anderen EAs, sondern er arbeitet nach einem einzigen Algorithmus. Das Funktionsprinzip ist eine Trendfolgestrategie mit dem Versuch, die maximale Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos zu erreichen. Daher kann er für Anfänger empfohlen werden. Seine Stärke ist das Prinzip des Abschlusses von Transaktionen. Sein
    FREE
    Bitbot V6 Ultimate Grid
    Roelof Roy Methorst
    Experten
    30 TAGE VOLL FUNKTIONSFÄHIGE TESTVERSION - ERLEBEN SIE DIE KRAFT VON BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid ist das fortschrittlichste und flexibelste Grid-Trading-System für MetaTrader 5, jetzt erweitert um unser KI-gesteuertes Neural Model Brain für wirklich adaptive und intelligente Handelsentscheidungen. Ob Sie ein professioneller algorithmischer Trader oder ein ambitionierter Neuling sind, Bitbot V6 gibt Ihnen die Leistung, Sicherheit und Transparenz, die Sie
    FREE
    PZ ADX Trader EA MT5
    PZ TRADING SLU
    4.11 (9)
    Experten
    Dieser EA handelt mit dem Average Directional Index (ADX) Indikator. Er bietet viele Einstiegsstrategien und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert 4 verschiedene Einstiegsstrategien Anpassbare Break-even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioniert für ECN/Nic
    FREE
    SpikeBoom
    Kabelo Frans Mampa
    Experten
    Eine klassische Buy Low & Sell High Strategie. Dieser Bot wurde speziell entwickelt, um von den Kursbewegungen des US30/Dow Jones auf dem 1-Stunden-Chart zu profitieren, da sich diese Indizes aufgrund von Angebot und Nachfrage bewegen. Die Interaktion zwischen Angebot und Nachfrage im US30 bestimmt den Preis des Index. Wenn die Nachfrage nach dem US30 hoch ist, steigt der Preis des US30. Umgekehrt sinkt der Kurs des US30 , wenn das Angebot an Aktien hoch und die Nachfrage niedrig ist. Die Analys
    FREE
    AP Fibonacci Retracement PRO MT5
    Allan Graham Pike
    Experten
    AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
    FREE
    GridWeaverFX
    Watcharapon Sangkaew
    Experten
    Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
    FREE
    Precision Breakout EA
    Mbuso Nkosi
    5 (2)
    Experten
    Der 2025 Breakout Strategy EA ist eine automatisierte Lösung, die entwickelt wurde, um Ausbruchschancen mit fortschrittlichem Risikomanagement zu nutzen. Durch die Analyse von Marktverzerrungen, ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profits und ein anpassbares Risiko-Ertrags-Verhältnis gewährleistet dieser EA eine präzise Handelsausführung. Hauptmerkmale: Breakout-Strategie : Identifiziert aussichtsreiche Breakout-Trades. Anpassbare Handelssitzungen : Legen Sie Ihre bevorzugten Handelszeiten fest, ei
    FREE
    MT5 VolatilityScalperEA
    Nikolaos Pantzos
    4.05 (20)
    Experten
    Dieser Experte ist ein reiner Volatilitäts-Scalper, der mit Marktaufträgen arbeitet. Experte keine Anzeige verwenden, nur Preise Aktion und Volatilität des Preises verwenden, um Signale zu erzeugen. Mit einem Algorithmus, um die Geschwindigkeit des Preises zu berechnen, um die Signale zu erzeugen. Es gibt drei Bedingungen, damit er funktioniert: Enger Spread Schnelle Ausführung Stop-Level = 0 Bitte verwenden Sie während der Tests dieses EAs nicht gleichzeitig einen anderen EA im selben Terminal
    FREE
    Pullback ATR
    Sergio Tiscar Ortega
    2 (1)
    Experten
    Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
    FREE
    Manual Trade Manager Ict
    Van Trung Pham
    Experten
    Manual Trade Manager für XAUUSD (v1 - Always BreakEven) - FREE Bringen Sie Ihren manuellen Goldhandel mit diesem leichten, aber leistungsstarken Handelsmanagement-Tool auf die nächste Stufe. Dieser Expert Advisor eröffnet keine Trades im Live-Handel - er wurde speziell für die Verwaltung manuell erteilter Aufträge für XAUUSD entwickelt und hilft Ihnen, die Risikokontrolle durch eine intelligente Break-Even- und Trailing-Stop-Logik zu automatisieren. Hauptmerkmale: Break-even Stop Loss : Passt de
    FREE
    SR Breakout EA MT5
    Timo Roth
    Experten
    SR Breakout EA MT4 Startpromo: Je nach Nachfrage wird der EA in Zukunft kostenpflichtig. Voreinstellungen:  Hier klicken Hauptmerkmale: Einfache Installation & Nutzung : In wenigen Schritten einsatzbereit, EA auf einen Chart deiner Wahl ziehen und Voreinstellungen laden. Sicheres Risikomanagement : Kein Martingale, Grid oder andere riskante Moneymanagement-Ansätze. Risikomanagement sowie SL und TP ist in den Einstellungen anpassbar. Anpassbare Parameter : Flexible Konfiguration für individuelle
    FREE
    Seven strategies in One expert
    Nikolaos Pantzos
    5 (2)
    Experten
    MultiStrategyEA umfasst sieben verschiedene Experten in einem einzigen Experten . Die enthaltenen Experten sind: AC_Expert, ADX_Expert, AO_Expert, DeM_Expert, ForceBB_Expert, MFI_Expert, MS_Expert , Er verfügt über zahlreiche Parameter, so dass jeder Benutzer die für sein Anlageprofil geeigneten Einstellungen finden kann. Es kann mit 28 verschiedenen Paaren arbeiten, ein Paar pro Chart. Die Standardeinstellungen der Parameter sind indikativ, Ich empfehle, dass jeder Benutzer experimentiert, um s
    FREE
    Trend Catcher EA Pro MT5
    Issam Kassas
    4.87 (15)
    Experten
    Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
    FREE
    DeM Expert
    Nikolaos Pantzos
    Experten
    DeM_Expert ist auf der Grundlage eines spezifischen Indikators der technischen Analyse ( DeMarker ) aufgebaut . Er verfügt über zahlreiche Parameter, so dass jeder Benutzer die passenden Einstellungen für sein Anlageprofil finden kann. Er kann mit 28 verschiedenen Paaren arbeiten, ein Paar pro Chart. Die Standardeinstellungen der Parameter sind indikativ, Ich empfehle, dass jeder Benutzer experimentiert, um seine eigenen Einstellungen zu finden.
    FREE
    Free Automatic Fibonacci MT5
    Tonny Obare
    4.86 (49)
    Indikatoren
    Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
    FREE
    NasCore Scalper
    Mbuso Nkosi
    Experten
    Willkommen in der Zukunft des algorithmischen Handels. Der Nascore Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter, KI-inspirierter Scalping-Roboter, der ausschließlich für den Handel mit dem NAS100 (US Tech 100 Index) entwickelt wurde. Er analysiert Smart Money Footprints, Breakout-Zonen und High-Timeframe-Bias, um hochwahrscheinliche Scalping-Einstiege zu erfassen. Hauptmerkmale: Optimiert für NAS100 (US100) - Schnelllebiger Nasdaq-basierter Indexhandel Smart Money-Konzepte - Integriert Struktur, Br
    FREE
    Grid Machine MT5
    Ivan Grachev
    4.05 (44)
    Experten
    Der EA findet das größte Volumen auf dem Markt und bestimmt das Niveau für den Einstieg. Nach dem Überschreiten des Niveaus in Richtung des Durchbruchs wird eine Markt-Order eröffnet, wobei der EA ein zweiseitiges Auftragsnetz aufbaut, das sich dem Markt anpasst. Jede Auftragsrichtung arbeitet separat und hat ihren eigenen Take-Profit. Auf diese Weise deckt der Berater den gesamten Trend ab, ausgehend von seinem Beginn, während der Berater perfekt den flachen Marktzustand durchläuft und in beide
    FREE
    Reversal Composite Candles
    MetaQuotes Ltd.
    3.67 (15)
    Experten
    Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
    FREE
    Lovec MT5
    Vladimir Lovec
    Experten
    Robot Lovec MT5. Ich biete Ihnen einen Advisor, meine eigene Entwicklung. Entwickelt ausschließlich für die Arbeit am Trend auf dem Tageschart D1. Geeignet für Indizes, Futures, Rohstoffe und Anleihen. Eingaben werden ausschließlich bei der Eröffnung der Kerze, die die gleiche ideale Ausführung Ausstieg aus der Transaktion durch eine Kombination von Bedingungen gibt gemacht. Der Advisor liebt Trends. Wo er den Hauptgewinn bringt! Keine Martingale, kein Averaging oder Order-Grid. Nur eine
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (380)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.68 (40)
    Experten
    AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (88)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (5)
    Experten
    Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (12)
    Experten
    X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Experten
    S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experten
    Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (4)
    Experten
    Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    3.25 (4)
    Experten
    Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (8)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Experten
    Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experten
    How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
    Weitere Produkte dieses Autors
    Grid Flowcon
    Mr Numsin Ketchaisri
    5 (2)
    Experten
    MT5 Grid Flowcon: Ein automatisierter Expert Advisor (EA) für USOIL, der entwickelt wurde, um durch effiziente und systematische Handelsstrategien einen konstanten Cashflow zu erzielen. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Auto Demand & Supply Zones : Identifiziert und handelt mühelos wichtige Angebots- und Nachfrageniveaus. Raster-Handel : Strategische Platzierung von Aufträgen zur Ausnutzung von Kursbewegungen innerhalb festgelegter Bereiche. Dynamische TP/SL mit VWAP : Passt Take-Profit- und
    FREE
    Gold Flowcon
    Mr Numsin Ketchaisri
    Experten
    MT5 Auto Trading von Gold : Market Struture(Key Level) und Liquidity Breakout Strategy Echtzeit Signal Flowcon: https: //www.mql5.com/en/signals/2308343 Die wichtigsten Funktionen umfassen: Breakout Trading - Smart Money Konzept: Identifiziert automatisch die Nachfrage- und Angebotszonen an den Höchst- und Tiefstständen und zielt auf die kritischsten Marktniveaus. Risiko- und Auftragsmanagement: Progressive und flexible Losgrößen mit konsistenten Take-Profits und Stop-Loss gewährleisten ei
    FREE
    Crazy Whale
    Mr Numsin Ketchaisri
    Experten
    CRAZY WHALE MT5 - vollautomatischer Gitterhandel. Der EA, der den Sturm überlebt und den Trend bezwingt. Warum Trader Crazy Whale wählen Super-Grid-Intelligenz - Positionen, Absicherungen, Clearing, Rebalancing und Lot automatisch. Sie handeln - es denkt, reagiert und passt sich an. Trend Hunter - Liest die Marktstruktur in Echtzeit, um den Walen zu folgen, nicht der Masse. Risikoanpassung - Wählen Sie Ihr Aggressionsniveau und die automatisch skalierte Losgröße. Plug & Play Einfachheit - K
    FREE
    Auswahl:
    Dorn Arunpoolsub
    33
    Dorn Arunpoolsub 2025.10.14 07:54 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Mr Numsin Ketchaisri
    1539
    Antwort vom Entwickler Mr Numsin Ketchaisri 2025.10.14 07:55
    Thank you ☺️
    Antwort auf eine Rezension