Shadow Stallion MT5
- Asesores Expertos
- Mr Numsin Ketchaisri
- Versión: 2.2
- Actualizado: 28 octubre 2025
Presentamos Shadow Stallion MT5: trading automático de ORO (XAUUSD) con reglas claras, riesgo adaptable y protección estricta, leo el flujo del mercado y actúo sólo cuando las condiciones se alinean,
, luego gestiono cada operación con riesgo adaptable y reglas de seguridad. Montar. 🐎
Especificaciones
- Multi Price Actions detectado, lee la huella del capital real - siguiendo donde entran los grandes jugadores
- Protección integrada: cada operación tiene SL/TP
- Gestión automática del riesgo y del tamaño de la posición
- Muy fácil de instalar, no necesita ningún cambio en la configuración, los ajustes por defecto son perfectos para la mayoría de los corredores
Recomendaciones:
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Plazos: M5 (cualquiera)
- Depósito mínimo: 100 $ (operaciones de alto riesgo)
- Depósito inicial recomendado: $500
- Apalancamiento: al menos 1:30 (preferible 1:500)
- Broker: low-spread/ECN; funciona con cualquier broker (cotizaciones auto-escaladas)
- Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7 (Altamente Recomendado)
Lanzamiento:Tarda 1 minuto:
Adjuntar el EA a un gráfico XAUUSD M5
Elija el riesgo - Recomiendo empezar bajo y luego aumentar
