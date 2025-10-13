Shadow Stallion MT5

Presentamos Shadow Stallion MT5: trading automático de ORO (XAUUSD) con reglas claras, riesgo adaptable y protección estricta, leo el flujo del mercado y actúo sólo cuando las condiciones se alinean,
, luego gestiono cada operación con riesgo adaptable y reglas de seguridad. Montar. 🐎


Especificaciones

  • Multi Price Actions detectado, lee la huella del capital real - siguiendo donde entran los grandes jugadores
  • Protección integrada: cada operación tiene SL/TP
  • Gestión automática del riesgo y del tamaño de la posición
  • Muy fácil de instalar, no necesita ningún cambio en la configuración, los ajustes por defecto son perfectos para la mayoría de los corredores

Recomendaciones:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)
  • Plazos: M5 (cualquiera)
  • Depósito mínimo: 100 $ (operaciones de alto riesgo)
  • Depósito inicial recomendado: $500
  • Apalancamiento: al menos 1:30 (preferible 1:500)
  • Broker: low-spread/ECN; funciona con cualquier broker (cotizaciones auto-escaladas)
  • Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7 (Altamente Recomendado)

    Lanzamiento:

    Tarda 1 minuto:

    1. Adjuntar el EA a un gráfico XAUUSD M5

    2. Elija el riesgo - Recomiendo empezar bajo y luego aumentar
    Productos recomendados
    RSI Auto Trader
    Harun Benge
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
    SimpleTrade by Gioeste
    Giovanni Scelzi
    4 (2)
    Asesores Expertos
    Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
    FREE
    Grid Master Pro12
    Sidi Mamoune Moulay Ely
    3.67 (3)
    Asesores Expertos
    GridMaster ULTRA - Inteligencia Artificial Adaptativa El EA de cuadrícula más avanzado del mercado MT5 GridMaster ULTRA revoluciona el trading de grid con Inteligencia Artificial Adaptativa que se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado en tiempo real. DESCRIPCIÓN BREVE Asesor Experto en grid inteligente con IA adaptativa, análisis multidimensional del mercado, gestión dinámica del riesgo y optimización automática de parámetros. Sistema de protección avanzado y adaptación con
    FREE
    Gold Blaster Smart Scalper EA
    Himanshu Mukeshbhai Bhatt
    Asesores Expertos
    Blaster Gold EA es un robot de oro híbrido que combina entradas de precisión basadas en RSI con un scalper inteligente para obtener beneficios adicionales. Abre operaciones principales controladas con capas DCA fijas, cierre automático de beneficios, protección contra huecos y filtro de noticias opcional. Ultra seguro con modos de riesgo preestablecidos y control estricto de 1 operación principal + 1 scalper. Diseñado para la automatización estable XAUUSD con fuerte recuperación y flujo de benef
    Gap Catcher
    Mikita Kurnevich
    5 (4)
    Asesores Expertos
    Lea más sobre mis productos Gap Cather- es un algoritmo de negociación totalmente automatizado basado en la estrategia de negociación GAP (brecha de precios). Este fenómeno no ocurre a menudo, pero en algunos pares de divisas, como el AUDNZD, sucede más a menudo que en otros. La estrategia se basa en el patrón GAP pullback. Recomendaciones: AUDNZD TF M1 apalancamiento 1:100 o superior depósito mínimo 10 USD Parámetros: MinDistancePoints - altura mínima del GAP PercentProfit - porcentaje de
    FREE
    PZ Goldfinch Scalper EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.33 (49)
    Asesores Expertos
    Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
    FREE
    Babel Assistant
    Iurii Bazhanov
    4.5 (8)
    Asesores Expertos
    Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
    FREE
    Morning Range Breakout
    Vladimir Kuzmin
    Asesores Expertos
    Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
    FREE
    Fibo Trader FREE MT5
    Grzegorz Korycki
    3 (3)
    Asesores Expertos
    Fibo Trader es un asesor experto que le permite crear preajustes automatizados para patrones de oscilación en referencia a los valores de los retrocesos de Fibonacci utilizando una cuadrícula totalmente automatizada y creada dinámicamente. El proceso se logra optimizando primero el EA, y luego ejecutándolo en modo automatizado. EA le permite cambiar entre el modo automático y manual. Cuando está en modo manual el usuario utilizará un panel gráfico que permite gestionar las condiciones actuales d
    FREE
    Long Waiting
    Aleksandr Davydov
    Asesores Expertos
    Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallL
    FREE
    CommunityPower MT5
    Andrey Khatimlianskii
    4.69 (89)
    Asesores Expertos
    CommunityPower EA - es el Asesor Experto para MetaTrader 4/5, creado por la comunidad y para la comunidad. Es gratuito, versátil y muy potente, y permite operar con una amplia gama de estrategias. La idea es simple Tus sugerencias + mi código = ¡todos ganamos! ¿Es una máquina de hacer dinero lista para usar? No, definitivamente no lo es. Es una herramienta que le permite crear y ejecutar su propia estrategia de negociación, y depende de usted encontrar los ajustes rentables y asumir la respons
    FREE
    Brent Trend Bot
    Maksim Kononenko
    4.46 (13)
    Asesores Expertos
    La característica especial de Brent Trend Bot son sus sencillas herramientas básicas y su lógica de funcionamiento. No hay muchas estrategias y docenas de ajustes, como otros EAs, funciona de acuerdo a un algoritmo. El principio de funcionamiento es una estrategia de seguimiento de tendencia con un intento de obtener la máxima rentabilidad ajustada al riesgo. Por lo tanto, puede ser recomendado para principiantes. Su punto fuerte es el principio de cierre de operaciones. Su objetivo no es perse
    FREE
    Bitbot V6 Ultimate Grid
    Roelof Roy Methorst
    Asesores Expertos
    30 DÍAS DE PRUEBA COMPLETAMENTE FUNCIONAL - ¡EXPERIMENTE EL PODER DE BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid es el sistema de trading grid más avanzado y flexible para MetaTrader 5, ahora mejorado con nuestro Neural Model Brain impulsado por IA para decisiones de trading verdaderamente adaptativas e inteligentes. Tanto si es un trader algorítmico profesional como un novato ambicioso, Bitbot V6 le ofrece el rendimiento, la seguridad y la transparencia que necesita p
    FREE
    PZ ADX Trader EA MT5
    PZ TRADING SLU
    4.11 (9)
    Asesores Expertos
    Este EA opera utilizando el indicador Average Directional Index (ADX) . Ofrece muchas estrategias de entrada y configuraciones flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo de martingala. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa 4 estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop personal
    FREE
    SpikeBoom
    Kabelo Frans Mampa
    Asesores Expertos
    Una estrategia clásica de compra baja y venta alta. Este Bot está diseñado específicamente para aprovechar los movimientos de precios del US30/Dow Jones en el gráfico de 1 hora, ya que estos índices se mueven en función de la oferta y la demanda. La interacción entre la oferta y la demanda en el US30 determina el precio del índice. Cuando la demanda de US30 es alta, el precio del US30 aumentará. Por el contrario, cuando la oferta de acciones es alta y la demanda es baja, el precio del US30 dismi
    FREE
    AP Fibonacci Retracement PRO MT5
    Allan Graham Pike
    Asesores Expertos
    AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
    FREE
    GridWeaverFX
    Watcharapon Sangkaew
    Asesores Expertos
    Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
    FREE
    Precision Breakout EA
    Mbuso Nkosi
    5 (2)
    Asesores Expertos
    El EA 2025 Breakout Strategy es una solución automatizada diseñada para capturar oportunidades de ruptura con una gestión avanzada del riesgo. Utilizando análisis de sesgo de mercado, stop loss y take profit basados en ATR, y una relación riesgo-recompensa personalizable, este EA garantiza una ejecución precisa de las operaciones. Características principales: Estrategia de ruptura : Identifica operaciones de ruptura de alto potencial. Sesiones de negociación personalizables : Establezca sus hora
    FREE
    MT5 VolatilityScalperEA
    Nikolaos Pantzos
    4.05 (20)
    Asesores Expertos
    Este experto es un scalper de volatilidad pura que trabaja con órdenes de mercado. El experto no utiliza ningún indicador, sólo utiliza la acción de los precios y la volatilidad del precio para generar señales. Utiliza un algoritmo para calcular la velocidad del precio para generar las señales. Hay tres condiciones para que funcione: Spread ajustado Rápida ejecución Nivel de Stop = 0 Por favor, durante las pruebas de este EA no utilice simultáneamente otro EA en el mismo terminal, ya que afecta
    FREE
    Pullback ATR
    Sergio Tiscar Ortega
    2 (1)
    Asesores Expertos
    Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
    FREE
    Manual Trade Manager Ict
    Van Trung Pham
    Asesores Expertos
    Gestor de Operaciones Manual para XAUUSD (v1 - Siempre BreakEven) - GRATIS Lleve sus operaciones manuales en oro al siguiente nivel con esta ligera pero potente herramienta de gestión de operaciones. Este Asesor Experto no abre operaciones en vivo - está específicamente diseñado para gestionar órdenes colocadas manualmente en XAUUSD , ayudándole a automatizar el control del riesgo a través de una lógica inteligente de punto de equilibrio y trailing stop. Características principales: Break-even S
    FREE
    SR Breakout EA MT5
    Timo Roth
    Asesores Expertos
    SR Breakout EA MT4 Promoción de lanzamiento: Dependiendo de la demanda, el EA puede convertirse en un producto de pago en el futuro. Preajustes: Haga clic aquí Características principales: Fácil Instalación : Listo para funcionar en pocos pasos - simplemente arrastre el EA a cualquier gráfico y cargue la configuración. Gestión segura del riesgo: Sin martingala, rejilla u otras técnicas de gestión del dinero de alto riesgo. Los niveles de gestión de riesgo, stop loss y take profit se pueden ajust
    FREE
    Seven strategies in One expert
    Nikolaos Pantzos
    5 (2)
    Asesores Expertos
    MultiStrategyEA incluye el conjunto de siete expertos diferentes en un solo experto . Los expertos incluidos son los siguientes, AC_Expert, ADX_Expert, AO_Expert, DeM_Expert, ForceBB_Expert, MFI_Expert, MS_Expert , Dispone de muchos parámetros para que cada usuario pueda encontrar la configuración adecuada que se adapte a su perfil de inversión. Puede trabajar sobre 28 pares diferentes, un par por gráfico. Los ajustes de los parámetros por defecto son orientativos, Recomiendo que cada usuario ex
    FREE
    Trend Catcher EA Pro MT5
    Issam Kassas
    4.87 (15)
    Asesores Expertos
    Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
    FREE
    DeM Expert
    Nikolaos Pantzos
    Asesores Expertos
    DeM_Expert está estructurado en base a un indicador específico de análisis técnico ( DeMarker ). Dispone de numerosos parámetros para que cada usuario pueda encontrar la configuración adecuada que se adapte a su perfil de inversión. Puede trabajar sobre 28 pares diferentes, un par por gráfico. La configuración de los parámetros por defecto es orientativa, Recomiendo que cada usuario experimente para encontrar sus propios ajustes.
    FREE
    Free Automatic Fibonacci MT5
    Tonny Obare
    4.86 (49)
    Indicadores
    Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
    FREE
    NasCore Scalper
    Mbuso Nkosi
    Asesores Expertos
    Bienvenido al futuro del trading algorítmico. El Nascore Scalper EA es un robot de scalping diseñado con precisión e inspirado en la IA y construido exclusivamente para operar con el NAS100 (US Tech 100 Index) . Analiza las huellas del dinero inteligente, las zonas de ruptura y el sesgo del marco temporal alto para capturar entradas de scalping de alta probabilidad. Características principales: Optimizado para NAS100 (US100) - Negociación de índices rápidos basados en el Nasdaq. Conceptos de di
    FREE
    Grid Machine MT5
    Ivan Grachev
    4.05 (44)
    Asesores Expertos
    El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
    FREE
    Reversal Composite Candles
    MetaQuotes Ltd.
    3.67 (15)
    Asesores Expertos
    La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
    FREE
    Lovec MT5
    Vladimir Lovec
    Asesores Expertos
    Robot Lovec MT5. Te ofrezco un Asesor, mi propio desarrollo. Diseñado exclusivamente para trabajar en la tendencia en el gráfico diario D1. Adecuado para los índices, futuros, materias primas y bonos. Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, lo que da la misma ejecución ideal Salida de la transacción por una combinación de condiciones. Al Asesor le encantan las tendencias. ¡Donde aporta el principal beneficio! Sin martingala, sin promedios ni rejillas de órdenes
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.73 (37)
    Asesores Expertos
    AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Asesores Expertos
    P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (5)
    Asesores Expertos
    X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    5 (1)
    Asesores Expertos
    ¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Asesores Expertos
    Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Asesores Expertos
    Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    Otros productos de este autor
    Grid Flowcon
    Mr Numsin Ketchaisri
    5 (2)
    Asesores Expertos
    MT5 Grid Flowcon: Un Asesor Experto Automatizado (EA) para USOIL, diseñado para proporcionar un flujo de caja consistente a través de estrategias de trading eficientes y sistemáticas. Las características clave incluyen: Auto Demand & Supply Zones : Identifica y negocia niveles clave de oferta y demanda sin esfuerzo. Grid Trading : Coloca órdenes estratégicamente para capitalizar los movimientos de precios dentro de rangos establecidos. TP/SL dinámico con VWAP : Ajusta los niveles de take profit
    FREE
    Gold Flowcon
    Mr Numsin Ketchaisri
    Asesores Expertos
    MT5 Auto Trading de Oro : Estructura de Mercado (Nivel Clave) y Estrategia de Liquidez Breakout Flujo de Señales en Tiempo Real: https: //www.mql5.com/en/signals/2308343 Las características clave incluyen: Breakout Trading - Concepto Smart Money: Identifica automáticamente las zonas de oferta y demanda en los máximos y mínimos de las oscilaciones, apuntando a los niveles más críticos del mercado. Gestión de riesgos y órdenes: Tamaño de lote progresivo y flexible con take profit y stop loss
    FREE
    Crazy Whale
    Mr Numsin Ketchaisri
    Asesores Expertos
    CRAZY WHALE MT5 - trading grid totalmente automatizado. El EA que sobrevive a la tormenta y conquista la tendencia. Por qué los traders eligen Crazy Whale Super Grid Inteligencia - Posiciones, coberturas, compensa, reequilibra y lote automáticamente. Usted negocia - ella piensa, reacciona y se adapta. Cazador de Tendencias - Lee la Estructura del Mercado en tiempo real para seguir a las ballenas, no a la multitud. Personalización del riesgo - Elija su nivel de agresión y el tamaño de lote a
    FREE
    Filtro:
    Dorn Arunpoolsub
    33
    Dorn Arunpoolsub 2025.10.14 07:54 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Mr Numsin Ketchaisri
    1526
    Respuesta del desarrollador Mr Numsin Ketchaisri 2025.10.14 07:55
    Thank you ☺️
    Respuesta al comentario