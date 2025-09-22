BB Scalping

4.33

BB Scalping Expert ist mein neuestes leistungsstarkes Breakout-/Scalping- und Nicht-Martingal-Meisterwerk für präzisen Goldhandel! Dieses System handelt Ausbrüche mithilfe der Kombination aus Bollinger-Bändern und Zickzack-Indikator. Mehrere Pending Orders werden am Hoch und Tief der Bollinger-Bänder platziert. Bei Auslösung folgt ein Trailing Stop dem Ausbruchskurs, bis die Orders gestoppt werden. Der EA nutzt den Zickzack-Indikator für dynamische Stop-Loss-Aktionen, um Ihr Konto zu schützen und das Risiko optimal zu managen. Dieser EA kann jedes Paar in jedem Zeitrahmen handeln, ist aber der beste für Gold M15 für viele Trades und schnelle Gewinne!

Empfohlene Mindesteinzahlung: 1000 $

Echtzeitergebnisse können hier eingesehen werden.

Kontaktieren Sie mich direkt nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!

Einstellungen und Handbuch hier

  EINSTELLUNGEN

  • Open new series - Ein/Aus Beginn einer neuen Auftragsreihe
  • Trade Buy - Lassen Sie den Berater kaufen
  • Trade Sell - Erlauben Sie dem Berater zu verkaufen
  • Support manual orders - Unterstützen Sie manuelle Bestellungen wahr oder falsch
  • Max Orders - maximal zulässige Bestellungen
  • Order Comment - Name des Bestellkommentars
  • Start lots - erstes Startlos
  • Use Money Management - Verwendung der automatischen Losberechnung ein-/ausschalten
  • Autolot - die Höhe der freien Marge für die Eröffnung alle 0,01 Lots
  • Lot multiplier - Losmultiplikator für die folgenden Bestellungen
  • Max Lot - Gesamthöchstzahl der zulässigen offenen Lose
  • Real TP, points - Der Take-Profit in Punkten wird im Diagramm angezeigt
  • Use Real Trail (false: virtual) – Verwendung von nachgestellten realen oder virtuellen
  • Trail Start - Aktivierung eines Trailing Stops
  • Trail Step - Abstand vom Preis bei Aktivierung eines Trailing Stops
  • Close from reverse signal - wahr oder falsch, offene Geschäfte werden geschlossen, wenn das Signal umgekehrt ist
  • Start Hour - die Stunde, zu der EA mit dem Handel beginnen darf, geben Sie 1 oder 2 ein usw
  • End Hour - Die Stunde, in der EA aufhören sollte, eine neue Handelsreihe einzugehen
  • Draw on-off - um EA zu erlauben, Gewinnmarkierungen auf dem Diagramm zu zeichnen oder nicht
  • Magic - ist eine spezielle Nummer, die der EA seinen Aufträgen zuweist

Bewertungen 6
Frederic Guimard
23
Frederic Guimard 2025.12.25 18:53 
 

bonjour, il m'est impossible de recupérer l'expert dans mon terminal mt4 sur mon vps, pouvez vous m'envoyer le fichier EX4 si je vous donne mon numero de compte et mon nom, s'il vous plait merci d'avance. Code erreur 2025.12.25 17:59:25.334 MQL4 Market: product [150138] not found in the database

Motasem Mohamed
26
Motasem Mohamed 2025.10.18 22:01 
 

It respects stop losse keeps drawdown low and adapts to spread conditions. A rare gem on MQL5!! Great support from the author strukov Also

Ali Messi
53
Ali Messi 2025.10.18 18:24 
 

I’ve tested tons of scalping bot and most just gamble but BB Scalp EA trades smart. Tight SL quick TP and amazing consistency. My equity curve finally looks stable. Highly recommend this one! 🔥

Empfohlene Produkte
Bollinger Reversal Pro MT4
Adam Benjamin Kildare
Experten
SPEZIELLER EINFÜHRUNGSPREIS!! Bollinger Reversal Pro (MT4) ist ein professioneller, vollständig anpassbarer Expert Advisor, der auf Umkehr-Setups an den äußeren Bollinger Bändern abzielt, gefiltert durch RSI und ADX , um schwache, abgehackte Signale zu vermeiden. Er lässt sich einfach im MetaTrader 4 Strategy Tester ausführen, so dass Sie Backtests durchführen, optimieren und Parameter finden können, die zu jedem Symbol und Zeitrahmen passen. Vollgepackt mit Funktionen ATR-basierte SL & TP - Pas
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Root Diamond EA
Yevheniy Kopanitskyy
Experten
Vollautomatische Handelsplattform mit den besten Einstellungen von BinaryMiner und Root-Diamond Eingebaute Konfigurationen. 1. Automatische Berechnung des Abgrunds aus der Anzahlung. 2.Öffnen Sie nur eine Position aus der Abrechnungsebene in Long oder Short 3. Sicherheit für No Loss in Fällen von Kontratrend 4 binäre Indikatoren filtern den Markt und identifizieren eine nahegelegene Welle in der Marktbewegung. Alle enthaltenen Konfigurationen garantieren ein langfristiges Einkommen // --
FREE
Hamster Scalping
Ramil Minniakhmetov
4.78 (233)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der zwei Modi für Scalping- und Martingalliebhaber verwendet. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Die Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Als Broker mit guter Ausführung und einem Spread von 2-5 Pips benötigen Sie einen sehr schnellen VPS-Server, vorzugsweise mit einem Ping von nicht mehr
Universal Full Invisible Controller
Ihar Volkau
Experten
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Разрешите мне представить незаменимого помощника для Вашей торговли на рынке Forex. Прежде всего хочу акцентировать Ваше внимание на том, что первый торговый ордер открывается Вами ВРУЧНУЮ,путем нажатия соответствующей кнопки выбранного направления сделки согласно Вашей стратегии. Я назову Вам 10 причин, почему данный советник должен быть у каждого трейдера! -)) 1) Такие уровни как Stop Loss, Take Profit, а так же отложенные усредняющие ордера будут строго ВИР
Smart Grid Pro
Erik Shahazizyan
Experten
Der Advisor basiert auf einer Rasterstrategie und Order-Mittelwertbildung, ist universell einsetzbar und kann auf alle Währungspaare angewendet werden. Je nach Einstellung ist es wichtig, die Spanne der Preisschwankungen für eine bestimmte Währungswette in den letzten 2-3 Monaten herauszufinden. Bei wichtigen Nachrichten empfiehlt es sich, einen hohen Zeitrahmen einzustellen. Der Advisor verfügt über klare und leicht zu handhabende Einstellungen; Sie können die Genauigkeit der Mittelwertbildung
Sensor EA MT4
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Sensor EA MT4 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 4, der die üblichen Signale des technischen Indikators Bollinger Bands verwendet . Der Expert Advisor platziert einen Kaufauftrag, wenn der Preis das untere Band überschreitet, und einen Verkaufsauftrag, wenn der Preis das obere Band unterschreitet. Der Expert Advisor verwendet einen Stop Loss und einen Take Profit. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: (Die nachstehenden Parameter können entspr
Bands Jazz
Iurii Tokman
Experten
Bands Jazz   Bands Jazz   - der Expert Advisor basiert auf der Analyse von Signalen des   Bollinger Bands   Indikators. Der Algorithmus des Expert Advisors ist einfach, er verwendet SL, TP und das Schleppen von offenen Positionen. Beschreibung der Einstellungen TimeBeginHour   - Zahl, legt die Stunde der Handelsstartzeit fest. Werte von 0 - 24. TimeBeginMinute   - Zahl, legt die Minuten der Handelsstartzeit fest. Werte von 0 - 60. TimeEndHour   - Zahl, legt die Stunde des Handelsendes fest. We
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Bollinger Trade X
Yu Xin Pu
Experten
Bollinger Trade X ist ein EA, der auf Bollinger Bands basiert. Bollinger-Parameter wie Sell & Buy Period, Deviations, Bands Shift, Candlestick Index und Shift können angepasst werden. Bollinger Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch Bollinger Trade X wahr werden . Viel Glück! === Anfragen === E -Mail:s upport@btntechfx.com
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Experten
Night Rocker EA ist ein Nachtscalper, der über ein System zur Bewertung der Marktvolatilität verfügt und während einer Periode, in der die Preise flach sind, handelt. Darüber hinaus gibt es einen eingebauten Filter von Spread und Slippage. Jeder offene Auftrag hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Außerdem schließt das System zur Bewertung der Marktvolatilität Aufträge, wenn sich die Marktbedingungen in eine für den Händler negative Richtung verändern. Der Expert Advisor arbeitet mit den Pa
Diamond Seeker Pro
Segundo Calvo Munoz
Experten
Ausgehend vom Diamant-Trend-Indikator gibt es eine neue Strategie, die durch einen neuen Expert Advisor verwendet wird , der Positionen auf den aktuellen Trend eröffnet. Es wird empfohlen , 1:500 oder mehr zu verwenden, um die typischen Margin-Ausfallrisiken zu mindern. Funktioniert in jedem Zeitrahmen... Für bessere und konsistente Ergebnisse empfehle ich, ihn als Marathonläufer mit mehreren und kollaborativen Instanzen statt als eine Sprinterinstanz zu verwenden... Dieser EA verwendet ein klas
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Handelsroboter für das Währungspaar EURCHF, der aber auch für den Handel mit anderen Währungspaaren konfiguriert werden kann. TURBO SCALPER PRO verwendet eine Trendfolgestrategie, die auf dem MACD, dem parabolischen SAR und dem gleitenden Durchschnittsindikator basiert. Der Roboter arbeitet im vollautomatischen Modus, auf dem Zeitrahmen M1. Der Trader muss ihn nicht für den Handel einrichten. Öffnen Sie EURCHF und verbinden Sie TURBO SCALPER PRO nur mit EURCHF M1 u
DAX30 expert Optimus
Ol'ga Alpatova
5 (1)
Experten
Der Expert Advisor basiert auf einer langfristigen Studie der Volatilität des # DAX30 Index. Der Expert Advisor eröffnet nicht mehr als ein Geschäft pro Tag. Wenn es kein Signal gibt, wird das Geschäft nicht eröffnet. WICHTIG!!!! wenn bereits ein Geschäft geöffnet ist, wird der EA kein neues Geschäft eröffnen. Auch wenn Sie ein Geschäft manuell eröffnet haben, wird der EA kein neues eröffnen. zum Zweck der Sicherheit der Einlage und der Eröffnung in entgegengesetzte Richtungen gemacht. DAMIT D
Engulfing Scalping EA
Suriya Thammalungka
Experten
Engulfing Scalping EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die die Zuverlässigkeit von Price Action in Kombination mit einem robusten Erholungsmechanismus schätzen. Dieser EA basiert auf dem klassischen Engulfing Candle Pattern , einem der stärksten Umkehr- und Fortsetzungssignale der technischen Analyse. Er stützt sich nicht auf nachlaufende Indikatoren, sondern liest die Marktstimmung direkt aus den Charts. Wie es funktioniert Die Logik ist in zwei intelli
Monster Trader
Andrey Kozak
Experten
Ein einfacher, aber effektiver Roboter, der auf einem einzigen MACD-Indikator basiert. Dies zeigt, dass auch einfache Roboter, die einen Standardindikator verwenden, effektive Trader sein können. Der Roboter analysiert den MACD-Indikator und führt den Handel vollautomatisch durch. Alle Handelsprozesse sind automatisiert. Sie geben lediglich die Lotgröße an, stellen den Roboter auf EURUSD M5 ein, und der Roboter beginnt mit dem Handel. Die Einstellungen müssen für das Währungspaar EURUSD M5 nicht
FX Arrow Reversal EA
Thomas Bradley Butler
Experten
OPTMIZE EA VOR BACKTEST UND VERWENDUNG. FX Arrow Reversal EA ist der EA einer Version des Indikators hier gefunden: https://www.mql5.com/en/market/product/87684 OPTIMIEREN Dieser EA wurde auf EUR/USD15-Minuten-Charts aus den Daten des Jahres 2022 erstellt und optimiert. Handeln Sie vorwärts und optimieren Sie bei Bedarf. Auch wenn Sie manuell nach der Indikatorversion handeln möchten, können andere Assets und Zeitrahmen durch Optimierung erkundet werden. Backtest mit Daten aus einem Jahr.
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Experten
Dies ist ein Price Action Trading Robot, der EA wird sich an den mittelfristigen Trend und Preis halten, um Trades zu liefern. Aufträge sind immer durch die vom Benutzer festgelegten Stop-Loss-Punkte geschützt. Mit dem Kapital-Management-System, wird es helfen, dass EA arbeitet in Übereinstimmung mit seinem Zweck. Telegramm : https://t.me/trungtqIT Zeitrahmen ist H1. Mindestkontostand: $100. Achtung ist wichtig: EA nur live testen auf Demo oder realen Konten. Backtest-Ergebnisse sind nur zufälli
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
Experten
Diese E.A. wurde entwickelt, um auf die perfekte Gelegenheit zu warten, um in den Markt einzusteigen, ein paar Trades zu machen (geringes Risiko) und wieder auszusteigen. Es gibt eine Option, um den Verlust auf einen bestimmten Prozentsatz des Gleichgewichts zu begrenzen, sollte dies auf ein Maximum von 1% eingestellt werden, da wir Scalping. Sehr vorsichtiger EA, kann bis zu ein paar Tage gehen, ohne einen Handel zu nehmen. Dies sollte Sie nicht beunruhigen, es bedeutet einfach, dass derzeit ke
Gold Ranger
Sigit Hariyono
Experten
Gold Ranger ist ein vollautomatischer Handelsroboter. Er nutzt den Markttrend, um Aufträge zu senden, und verwendet die Mittelwertbildung nur für Erholungszwecke. Dieser Roboter wurde speziell für Gold oder XAUUSD mit H1-Zeitrahmen entwickelt, kann aber auch in allen Zeitrahmen und für alle Handelspaare verwendet werden. Parameter einstellen: Expert Name - EA-Name und Handelskommentar. Magic Number - EA-Identifikationsnummer zur Identifizierung von Trades. direct - Richtung der offenen Positio
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experten
Fxdolarix ist ein automatischer Roboter-Scalper für GBPUSD M5. Wurde 3 Monate lang auf einem echten Konto getestet. Der Roboter verwendet eine Scalping-Strategie, die sich auf kurzfristige Intraday-Preisbewegungen konzentriert. Der Schwerpunkt liegt auf der Erkennung von Momenten kurzfristiger Volatilität und der Ausführung schneller Trades. Der Roboter verwendet Indikatoren wie: iMACD, iMA, iStochastic. Anhand dieser Indikatoren identifiziert der Roboter die Richtung des Trends und mithilfe de
Fx Ilan Pluss
Denis Kudryashov
3 (1)
Experten
Fx Ilan Pluss Expert Advisor Fx Ilan Pluss ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Experten
Stacking King EA – Präzisionsleistung, einfach per Knopfdruck Beschreibung: Der Stacking King EA ist ein leistungsstarkes Trading-Tool, mit dem Sie mehrere Trades mit nur einem Klick eröffnen oder automatisch minütlich für eine festgelegte Dauer stapeln können – direkt auf Ihrem aktiven MT4-Terminal. Egal, ob Sie Scalper, Trendreiter oder Breakouts-Stacking betreiben – dieser EA bietet Ihnen volle Kontrolle mit minimalem Aufwand. Entwickelt für echte Trader in realen Märkten. Nicht nur ein Back
EMA MultiFlex EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
EMA MultiFlex EA - Ihr Weg zu exzellentem Handel! Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsstrategie und optimieren Sie sie auf Ihre Weise! Warum EMA MultiFlex EA? Dieser Expert Advisor (EA) wurde mit Blick auf Flexibilität und Leistung entwickelt und ermöglicht es Ihnen, der Architekt Ihres Handelserfolgs zu werden. Mit einem Preis von nur $65 ist dieser EA perfekt für Trader, die gerne einzigartige Strategien testen, optimieren und meistern. Wichtiger Hinweis Der EA verfügt über ein soli
AntiPhasma
Vladislav Filippov
Experten
!!!!!!!!!!!!!!! Einstellungen in Diskussionen !!!!!!!!!!!!!!! AntiPhasma ist ein vollautomatischer Trading Advisor. Die Softwarefunktionalität des Advisors, die von einem großen Team entwickelt wurde, wurde ausschließlich für die Strategie des sicheren Handels entlang des Zickzack-Trends des neuronalen Netzes entwickelt, dessen Kern darin besteht, ein Geschäft zu schließen, wenn ein positives Rentabilitätsverhältnis von mehreren Punkten erreicht wird, was es dem Käufer ermöglicht, den Verlust
RSI Double Cross EA
Ihor Koshel
Experten
Der RSI Double Cross Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf einem klassischen, aber leistungsstarken Momentum-Konzept basiert - dem Crossover zweier RSI-Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden. Der Roboter identifiziert Trendwechsel und Marktmomentumverschiebungen, indem er die Interaktion zwischen schnellen und langsamen RSI-Werten verfolgt. Trades werden nur dann eröffnet, wenn klare Richtungssignale erscheinen, während ein eingebauter Volatilitätsfilter hilft, flache und w
GVolt MT4
DRT Circle
Experten
GVolt — Präzisions-Goldgittermotor (Nicht-Martingal) GVolt ist ein fortschrittlicher Gold-Trading-Expert Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die im hochvolatilen XAUUSD-Markt Stabilität, Präzision und intelligentes Order-Handling benötigen. Basierend auf einer Grid-Architektur ohne Martingale bietet GVolt einen kontrollierten und strukturierten Umgang mit Volatilität bei gleichzeitig hoher Handelsaktivität und unabhängiger Strategieausführung. Dieser Expert Advisor wurde mit ein
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experten
Bar Boss   Der Expert   Advisor verwendet den FletBoxPush-Indikator, um den Markt zu analysieren und Handelssignale zu bestimmen. Der Indikator ist in den Expert Advisor integriert und seine zusätzliche Installation auf dem Chart ist nicht erforderlich. Der Handel findet beim Ausbruch der Levels statt, die als die Grenzen der Flat definiert sind. Es wird eine Verlustbegrenzung verwendet. Beschreibung der Beratereinstellungen TimeFrames - Chartperiode, Einstellung für den Indikator color - die F
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
Weitere Produkte dieses Autors
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Experten
EA Gold Stuff mt5 ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff mt5, so arbeitet der Berater an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, dem Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mi
EA Game Changer mt5
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
Experten
Der EA Aurum Trader mt5 kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seie
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
BB Scalping mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
BB Scalping Expert ist mein neuestes leistungsstarkes Breakout-/Scalping- und Nicht-Martingal-Meisterwerk für präzisen Goldhandel! Dieses System handelt Ausbrüche mithilfe der Kombination aus Bollinger-Bändern und Zickzack-Indikator. Mehrere Pending Orders werden am Hoch und Tief der Bollinger-Bänder platziert. Bei Auslösung folgt ein Trailing Stop dem Ausbruchskurs, bis die Orders gestoppt werden. Der EA nutzt den Zickzack-Indikator für dynamische Stop-Loss-Aktionen, um Ihr Konto zu schützen un
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
Experten
PINBAR-BESCHREIBUNG: Der Pin-Bar-EA nutzt einen Multi-Strategie-Ansatz, der Pin-Bar-Trading mit Trendfolge- und Mean-Reversion-Techniken kombiniert. Ein Pin-Bar ist eine Art Candlestick, der eine scharfe Umkehr und Ablehnung des Kurses signalisiert. Er ist durch einen langen Schwanz gekennzeichnet, der als „Schatten“ oder „Docht“ bezeichnet wird. Der Schwanz des Pin-Bars zeigt den abgelehnten Kursbereich an und impliziert, dass sich der Kurs weiterhin entgegen der vom Schwanz angezeigten Richtu
Pin Bar mt5
Vasiliy Strukov
4.63 (8)
Experten
PINBAR-BESCHREIBUNG: Der Pin-Bar-EA nutzt einen Multi-Strategie-Ansatz, der Pin-Bar-Trading mit Trendfolge- und Mean-Reversion-Techniken kombiniert. Ein Pin-Bar ist eine Art Candlestick, der eine scharfe Umkehr und Ablehnung des Kurses signalisiert. Er ist durch einen langen Schwanz gekennzeichnet, der als „Schatten“ oder „Docht“ bezeichnet wird. Der Schwanz des Pin-Bars zeigt den abgelehnten Kursbereich an und impliziert, dass sich der Kurs weiterhin entgegen der vom Schwanz angezeigten Richtu
Auswahl:
Frederic Guimard
23
Frederic Guimard 2025.12.25 18:53 
 

bonjour, il m'est impossible de recupérer l'expert dans mon terminal mt4 sur mon vps, pouvez vous m'envoyer le fichier EX4 si je vous donne mon numero de compte et mon nom, s'il vous plait merci d'avance. Code erreur 2025.12.25 17:59:25.334 MQL4 Market: product [150138] not found in the database

akira1212
186
akira1212 2025.12.03 13:41 
 

The account has been settled.

Motasem Mohamed
26
Motasem Mohamed 2025.10.18 22:01 
 

It respects stop losse keeps drawdown low and adapts to spread conditions. A rare gem on MQL5!! Great support from the author strukov Also

Ali Messi
53
Ali Messi 2025.10.18 18:24 
 

I’ve tested tons of scalping bot and most just gamble but BB Scalp EA trades smart. Tight SL quick TP and amazing consistency. My equity curve finally looks stable. Highly recommend this one! 🔥

Amir Alikhan
74
Amir Alikhan 2025.10.11 18:37 
 

Super easy setup.....no confusing parameters. Just load it on your chart and let it go. Small steady wins every day exactly what a good scalper should do. Love it!!! GREAT SUPPORT FROM AUTHOR AND ADMINS OF THE GROUP

dygonlinux
222
dygonlinux 2025.09.26 11:38 
 

I tested the ea only for 4 days but all 4 days i closed in profits even if i had only a loss. It is a scalper so it is normal to have profits and loss. The important is closing in profits and in general the account must grow.The ea is promising and it is not martingale so it is more more safe especially trading gold. Daleen and Strukov are always present to help with configurations and help so i am happy to be in their group. Every question has an answer.

Antwort auf eine Rezension