BB Scalping Expert ist mein neuestes leistungsstarkes Breakout-/Scalping- und Nicht-Martingal-Meisterwerk für präzisen Goldhandel! Dieses System handelt Ausbrüche mithilfe der Kombination aus Bollinger-Bändern und Zickzack-Indikator. Mehrere Pending Orders werden am Hoch und Tief der Bollinger-Bänder platziert. Bei Auslösung folgt ein Trailing Stop dem Ausbruchskurs, bis die Orders gestoppt werden. Der EA nutzt den Zickzack-Indikator für dynamische Stop-Loss-Aktionen, um Ihr Konto zu schützen und das Risiko optimal zu managen. Dieser EA kann jedes Paar in jedem Zeitrahmen handeln, ist aber der beste für Gold M15 für viele Trades und schnelle Gewinne!
Empfohlene Mindesteinzahlung: 1000 $
Echtzeitergebnisse können hier eingesehen werden.
Einstellungen und Handbuch hier
EINSTELLUNGEN
- Open new series - Ein/Aus Beginn einer neuen Auftragsreihe
- Trade Buy - Lassen Sie den Berater kaufen
- Trade Sell - Erlauben Sie dem Berater zu verkaufen
- Support manual orders - Unterstützen Sie manuelle Bestellungen wahr oder falsch
- Max Orders - maximal zulässige Bestellungen
- Order Comment - Name des Bestellkommentars
- Start lots - erstes Startlos
- Use Money Management - Verwendung der automatischen Losberechnung ein-/ausschalten
- Autolot - die Höhe der freien Marge für die Eröffnung alle 0,01 Lots
- Lot multiplier - Losmultiplikator für die folgenden Bestellungen
- Max Lot - Gesamthöchstzahl der zulässigen offenen Lose
- Real TP, points - Der Take-Profit in Punkten wird im Diagramm angezeigt
- Use Real Trail (false: virtual) – Verwendung von nachgestellten realen oder virtuellen
- Trail Start - Aktivierung eines Trailing Stops
- Trail Step - Abstand vom Preis bei Aktivierung eines Trailing Stops
- Close from reverse signal - wahr oder falsch, offene Geschäfte werden geschlossen, wenn das Signal umgekehrt ist
- Start Hour - die Stunde, zu der EA mit dem Handel beginnen darf, geben Sie 1 oder 2 ein usw
- End Hour - Die Stunde, in der EA aufhören sollte, eine neue Handelsreihe einzugehen
- Draw on-off - um EA zu erlauben, Gewinnmarkierungen auf dem Diagramm zu zeichnen oder nicht
- Magic - ist eine spezielle Nummer, die der EA seinen Aufträgen zuweist
