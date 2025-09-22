BB Scalping

4.33

BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámico que protege tu cuenta y gestiona el riesgo adecuadamente. Este EA puede operar con cualquier par en cualquier marco temporal, pero es el mejor en oro m15 para obtener muchas operaciones y ganancias rápidas.

Depósito mínimo recomendado: $1000

Los resultados en tiempo real se pueden ver aquí.

¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!

Configuraciones y manual aquí

  AJUSTES
  • Open new series - encendido/apagado inicio de una nueva serie de pedidos
  • Trade Buy - permitir que el asesor compre
  • Trade Sell - Permitir a la asesora vender
  • Support manual orders - admitir pedidos manuales verdadero o falso
  • Order Comment – BB Scalping - Comentario de pedido – BB Scalping
  • Start lots – empezar lotes
  • Use Money Management – encendido/apagado del uso del cálculo automático de lotes
  • Autolot. Free margin for each 0.01 lot - Autolot. Margen libre por cada 0,01 lote.
  • TP - Tomar ganancias
  • Trail Start, points - activación de un trailing stop
  • Trail Step - distancia del precio al activar un trailing stop
  • Close from reverse signal true/false – verdadero o falso, cerrará las operaciones abiertas si la señal es inversa
  • Start  hour – la hora a la que se le debe permitir a EA comenzar a operar, ingrese 1 o 2, etc
  • End hour – La hora en que EA debería dejar de ingresar a una nueva serie de operaciones
  • Draw on-off – para permitir que EA dibuje etiquetas de ganancias en el gráfico o no
  • Next is Font settings - Lo siguiente es la configuración de fuente
  • Background color Result – Color de fondo Resultado
  • Magic EA – es un número especial que el EA asigna a sus órdene
  • Next are settings of ZigZag indicator - Los siguientes son los ajustes del indicador ZigZag
  • Next are settings of Bollinger Band indicator - A continuación se muestran las configuraciones del indicador de bandas de Bollinger


Comentarios 6
Frederic Guimard
23
Frederic Guimard 2025.12.25 18:53 
 

bonjour, il m'est impossible de recupérer l'expert dans mon terminal mt4 sur mon vps, pouvez vous m'envoyer le fichier EX4 si je vous donne mon numero de compte et mon nom, s'il vous plait merci d'avance. Code erreur 2025.12.25 17:59:25.334 MQL4 Market: product [150138] not found in the database

Motasem Mohamed
26
Motasem Mohamed 2025.10.18 22:01 
 

It respects stop losse keeps drawdown low and adapts to spread conditions. A rare gem on MQL5!! Great support from the author strukov Also

Ali Messi
53
Ali Messi 2025.10.18 18:24 
 

I’ve tested tons of scalping bot and most just gamble but BB Scalp EA trades smart. Tight SL quick TP and amazing consistency. My equity curve finally looks stable. Highly recommend this one! 🔥

Productos recomendados
Bollinger Reversal Pro MT4
Adam Benjamin Kildare
Asesores Expertos
¡PRECIO ESPECIAL DE LANZAMIENTO! Bollinger Reversal Pro (MT4) es un Asesor Experto profesional, totalmente personalizable que se centra en las configuraciones de inversión en las Bandas de Bollinger exteriores , filtradas por RSI y ADX para evitar señales débiles y entrecortadas. Es fácil de ejecutar en el Probador de Estrategias de MetaTrader 4, por lo que puede realizar pruebas retrospectivas, optimizar y encontrar parámetros que se adapten a cualquier símbolo y marco temporal. Repleto de cara
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Root Diamond EA
Yevheniy Kopanitskyy
Asesores Expertos
Plataforma de negociación automática completa que incorpora la mejor configuración de BinaryMiner y Root-Diamond Configuraciones incorporadas. 1. Cálculo automático de abyom a partir del depósito. 2.Apertura de solo una posición desde el nivel de liquidación en Largo o Corto 3.Seguridad para no perder en casos de tendencia Contra 4 indicadores binarios filtran el mercado e identifican una ola cercana en el movimiento del mercado. Todas las configuraciones incorporadas garantizan ingresos
FREE
Hamster Scalping
Ramil Minniakhmetov
4.78 (233)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que utiliza dos modos para los amantes del scalping y la martingala. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Un broker con buena ejecución y un spread de 2-5 pips, necesita un servidor VPS muy rápido, preferiblemente con un ping de no más de 3. AJU
Universal Full Invisible Controller
Ihar Volkau
Asesores Expertos
¡Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Разрешите мне представить незаменимого помощника для Вашей торговли на рынке Forex. Прежде всего хочу акцентировать Ваше внимание на том, что первый торговый ордер открывается Вами ВРУЧНУЮ,путем нажатия соответствующей кнопки выбранного направления сделки согласно Вашей стратегии. ¡Я назову Вам 10 причин, почему данный советник должен быть у каждого трейдера! -)) 1) Такие уровни как Stop Loss, Take Profit, а так же отложенные усредняющие ордера будут строго В
Smart Grid Pro
Erik Shahazizyan
Asesores Expertos
El asesor se basa en una estrategia de rejilla y el promedio de órdenes, es universal y puede trabajar en cualquier par de divisas, dependiendo de la configuración, es importante averiguar el rango de fluctuaciones de precios para una apuesta de moneda específica en los últimos 2-3 meses. Durante las noticias importantes, se recomienda establecer un plazo alto. El asesor tiene ajustes claros y fácilmente manejables; puede configurar la precisión del promedio, el número de órdenes después de las
Sensor EA MT4
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Sensor EA MT4 es un Asesor Experto avanzado para MetaTrader 4, construido utilizando las señales habituales proporcionadas por el Indicador Técnico de las Bandas de Bollinger . El Asesor Experto coloca una orden de compra, cuando el precio cruza por encima de la banda inferior, y una orden de venta cuando el precio cruza por debajo de la banda superior. El Asesor Experto utiliza un Stop Loss y un Take profit. La configuración del Asesor Experto es la siguiente: ( Los parámetros de
Bands Jazz
Iurii Tokman
Asesores Expertos
Bands Jazz   Bands Jazz   : el Asesor Experto se basa en el análisis de señales del indicador de   Bandas de Bollinger.   El algoritmo del Asesor Experto es sencillo, utiliza SL, TP y arrastre de posiciones abiertas. Descripción de la configuración TimeBeginHour   : número, establece la hora de inicio de la negociación. Valores de 0 a 24. TimeBeginMinute   : número, establece los minutos de la hora de inicio de la negociación. Valores de 0 a 60. TimeEndHour   - Número, establece la hora del fi
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Bollinger Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Bollinger Trade X es un EA basado en las Bandas de Bollinger. Se pueden ajustar los parámetros de Bollinger como el Periodo de Venta y Compra , las Desviaciones, el Desplazamiento de las Bandas, el Índice de Velas y el Desplazamiento. Bollinger Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de Bollinger Trade X . Buena suerte. === Consultas === E -Mail:
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Asesores Expertos
Night Rocker EA es un scalper nocturno que tiene un sistema para evaluar la volatilidad del mercado y las operaciones durante un período en que los precios son planos. Además, hay un filtro incorporado de spread y deslizamiento. Cada orden abierta tiene un stop loss y un take profit. Además, el sistema de evaluación de la volatilidad del mercado cierra las órdenes cuando las condiciones del mercado cambian en una dirección negativa para el operador. El Asesor Experto trabaja con los pares USDJPY
Diamond Seeker Pro
Segundo Calvo Munoz
Asesores Expertos
Tomando como base el Indicador de Tendencia Diamante , existe una nueva Estrategia de uso a través de un nuevo Asesor Experto abriendo posiciones sobre la tendencia actual. Se recomienda utilizar 1:500 o superior para mitigar los riesgos típicos de incumplimiento de margen. Funciona en cualquier marco temporal... Para mejores y consistentes resultados recomiendo usarlo como un corredor de Maratón con instancias múltiples y colaborativas en lugar de como una instancia de Sprinter... Este EA utili
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Asesores Expertos
Este es un robot de trading totalmente automático para el par de divisas EURCHF. Pero este robot puede ser configurado para operar con otros pares de divisas. TURBO SCALPER PRO utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador MACD, SAR Parabólico y Media Móvil. El robot funciona en modo totalmente automático, en el marco temporal M1. El operador no necesita configurarlo para operar. Abra EURCHF y conecte TURBO SCALPER PRO sólo a EURCHF M1 utilizando la configuración pred
DAX30 expert Optimus
Ol'ga Alpatova
5 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto se basa en un estudio a largo plazo de la volatilidad del índice # DAX30. El Asesor Experto no abre más de una operación al día. Si no hay señal, la operación no se abrirá. IMPORTANTE!!!! si ya hay una operación abierta, el EA no abrirá una nueva. Aunque haya abierto una operación manualmente, el EA no abrirá una nueva. para la seguridad del depósito y la apertura en direcciones opuestas. ¡¡¡PARA QUE EL EXPERTO FUNCIONE, NO DEBE HABER OPERACIONES ABIERTAS EN EL TERMINAL !!! V
Engulfing Scalping EA
Suriya Thammalungka
Asesores Expertos
Engulfing Scalping EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operadores que aprecian la fiabilidad de la Acción del Precio combinada con un sólido mecanismo de recuperación. Este EA opera basado en el clásico patrón de vela envolvente , una de las señales de reversión y continuación más poderosas del análisis técnico. No se basa en indicadores rezagados, sino que lee el sentimiento del mercado directamente de los gráficos. Cómo funciona La lógica se divide en dos fases inteli
Monster Trader
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Un simple pero efectivo robot construido sobre un único indicador MACD . Esto demuestra que incluso los robots simples que utilizan un indicador estándar pueden ser operadores eficaces. El robot analiza el indicador MACD y realiza operaciones de forma totalmente automática. Todos los procesos de negociación están automatizados. Sólo tiene que especificar el tamaño del lote, establecer el robot en EURUSD M5, y el robot comienza a operar. No es necesario cambiar los ajustes para el par de divisas
FX Arrow Reversal EA
Thomas Bradley Butler
Asesores Expertos
OPTMIZE EA ANTES DE BACKTEST Y USO. FX Arrow Reversal EA es el EA de una versión del indicador que se encuentra aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/87684 OPTIMIZAR Este EA fue hecho y optimizado en gráficos EUR/USD15 min de los datos de este año, 2022. El comercio hacia adelante y optimizar cuando sea necesario. También si desea operar manualmente por la versión del indicador Otros activos y marcos de tiempo puede ser explorado a través de la optimización. Back test en un año de datos.
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Asesores Expertos
Este es un robot de comercio de acción de precios, el EA se apegará a la tendencia a medio plazo y el precio para entregar las operaciones. Las órdenes siempre están protegidas por los puntos de stop loss establecidos por el usuario. Con el sistema de gestión de capital, que ayudará a que la EA opera de acuerdo con su propósito. Telegrama : https://t.me/trungtqIT Timeframe es H1. Saldo mínimo de la cuenta: 100$. La atención es importante: EA sólo prueba en vivo en demo o cuentas reales. Backtest
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
Asesores Expertos
Este E.A está diseñado para esperar la oportunidad perfecta para entrar en el mercado, tomar algunas operaciones (bajo riesgo) y salir. Hay una opción para cortar la pérdida en un porcentaje específico del saldo, esto se debe establecer en un máximo de 1%, ya que scalping. EA muy cauteloso, puede pasar hasta unos días sin tomar un comercio. Esto no debe alarmarle, simplemente significa que actualmente no hay ninguna oportunidad disponible. Principalmente diseñado para los corredores de baja prop
Gold Ranger
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Ranger es un robot de trading totalmente automático. Utiliza la tendencia del mercado para enviar órdenes y utiliza el promedio sólo con fines de recuperación. Este robot está diseñado específicamente para el Oro o XAUUSD con marco de tiempo H1, pero también se puede utilizar en todos los marcos de tiempo y todos los pares de negociación. Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones. Magic Number - Número de identificación del EA para identifica
Fxdolarix
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Fxdolarix es un robot revendedor automático para GBPUSD M5. Fue probado en una cuenta real durante 3 meses. El robot utiliza una estrategia de especulación centrada en los movimientos de precios intradía a corto plazo. El énfasis principal está en identificar momentos de volatilidad a corto plazo y ejecutar operaciones rápidas. El robot utiliza indicadores como: iMACD, iMA, iStochastic. Utilizando estos indicadores, el robot identifica la dirección de la tendencia y, con la ayuda de la activida
Fx Ilan Pluss
Denis Kudryashov
3 (1)
Asesores Expertos
Fx Ilan Pluss El Asesor Experto Fx Ilan Pluss es un análogo del Asesor Experto, con la adición de muchas lógicas adicionales y oportunidades para el comercio, con los ajustes restantes del Asesor Experto. El Asesor Experto negocia según el sistema Martingale con el aumento de lotes subsiguientes en una serie de órdenes, con el fin de promediarlas. La primera orden es colocada por el robot de acuerdo con las señales del indicador incorporado. El Asesor Experto también tiene la capacidad de detene
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Asesores Expertos
Stacking King EA – Precisión, Fácil de usar Descripción: Stacking King EA es una potente herramienta de trading que te permite abrir múltiples operaciones al instante con un solo clic o apilar operaciones automáticamente cada minuto durante un tiempo determinado, directamente en tu terminal MT4. Tanto si eres scalper, seguidor de tendencias o apilador de rupturas, este EA te ofrece control total con el mínimo esfuerzo. Diseñado para traders reales, en mercados reales. No es solo un juguete para
EMA MultiFlex EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
EMA MultiFlex EA - ¡Su camino hacia la excelencia! ¡Tome el control de su estrategia de trading y optimícela a su manera! ¿Por qué EMA MultiFlex EA? Este Asesor Experto (EA) está diseñado con la flexibilidad y el rendimiento en mente, lo que le permite convertirse en el arquitecto de su éxito comercial. Con un precio de sólo $65, este EA es perfecto para los traders que disfrutan probando, optimizando y dominando estrategias únicas. Nota importante El EA viene con un marco sólido, pero no está
AntiPhasma
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ajustes en las discusiones !!!!!!!!!!!!!!! AntiPhasma es un asesor de trading totalmente automatizado. La funcionalidad del software del asesor, creado por un gran equipo, se construyó exclusivamente para la estrategia de negociación segura a lo largo de la tendencia en zigzag de la red neuronal, cuya esencia es cerrar una operación cuando se alcanza un ratio de rentabilidad positivo de varios puntos, lo que permite al comprador minimizar la pérdid
RSI Double Cross EA
Ihor Koshel
Asesores Expertos
RSI Double Cross Robot es un asesor experto totalmente automatizado basado en un concepto de impulso clásico pero potente: el cruce de dos indicadores RSI con periodos diferentes. El robot identifica los cambios de tendencia y los cambios de impulso del mercado mediante el seguimiento de la interacción entre los valores rápidos y lentos del RSI. Las operaciones sólo se abren cuando aparecen señales direccionales claras, mientras que un filtro de volatilidad incorporado ayuda a evitar condiciones
GVolt MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
GVolt — Motor de rejilla dorada de precisión (sin martingala) GVolt es un Asesor Experto (EA) avanzado para operar con oro, diseñado para traders que buscan estabilidad, precisión y una gestión inteligente de órdenes en el volátil mercado XAUUSD. Basado en una arquitectura de rejilla sin martingala, GVolt ofrece un enfoque controlado y estructurado de la volatilidad, manteniendo una actividad de trading frecuente y una ejecución de estrategia independiente. Este EA se creó con un propósito sin
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Asesores Expertos
Bar Boss   El   Asesor Experto utiliza el indicador FletBoxPush para analizar el mercado y determinar las señales comerciales. El indicador está integrado en el Asesor Experto y no se requiere su instalación adicional en el gráfico. El comercio tiene lugar en la ruptura de los niveles definidos como los límites del piso. Se utiliza la limitación de pérdidas. Descripción de la configuración del asesor TimeFrames: período del gráfico, configuración del indicador color: el color del área de precio
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
Otros productos de este autor
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff mt5 es un EA diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff mt5, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privado.
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader mt5 combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aq
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
EA Game Changer mt5
Vasiliy Strukov
5 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
BB Scalping mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN DE PINBAR: El Asesor Experto Pin Bar emplea un enfoque multiestrategia que combina el trading de pinbar con técnicas de seguimiento de tendencias y reversión a la media. Una pinbar es un tipo de vela que indica una fuerte reversión y rechazo del precio. Se define por una cola larga, llamada "sombra" o "mecha". La cola de la pinbar muestra la zona del precio rechazada, lo que implica que el precio continuará moviéndose en dirección opuesta a la que apunta la cola. Una pinbar bajista,
Pin Bar mt5
Vasiliy Strukov
4.63 (8)
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN DE PINBAR: El Asesor Experto Pin Bar emplea un enfoque multiestrategia que combina el trading de pinbar con técnicas de seguimiento de tendencias y reversión a la media. Una pinbar es un tipo de vela que indica una fuerte reversión y rechazo del precio. Se define por una cola larga, llamada "sombra" o "mecha". La cola de la pinbar muestra la zona del precio rechazada, lo que implica que el precio continuará moviéndose en dirección opuesta a la que apunta la cola. Una pinbar bajista,
Filtro:
Frederic Guimard
23
Frederic Guimard 2025.12.25 18:53 
 

bonjour, il m'est impossible de recupérer l'expert dans mon terminal mt4 sur mon vps, pouvez vous m'envoyer le fichier EX4 si je vous donne mon numero de compte et mon nom, s'il vous plait merci d'avance. Code erreur 2025.12.25 17:59:25.334 MQL4 Market: product [150138] not found in the database

akira1212
184
akira1212 2025.12.03 13:41 
 

The account has been settled.

Motasem Mohamed
26
Motasem Mohamed 2025.10.18 22:01 
 

It respects stop losse keeps drawdown low and adapts to spread conditions. A rare gem on MQL5!! Great support from the author strukov Also

Ali Messi
53
Ali Messi 2025.10.18 18:24 
 

I’ve tested tons of scalping bot and most just gamble but BB Scalp EA trades smart. Tight SL quick TP and amazing consistency. My equity curve finally looks stable. Highly recommend this one! 🔥

Amir Alikhan
74
Amir Alikhan 2025.10.11 18:37 
 

Super easy setup.....no confusing parameters. Just load it on your chart and let it go. Small steady wins every day exactly what a good scalper should do. Love it!!! GREAT SUPPORT FROM AUTHOR AND ADMINS OF THE GROUP

dygonlinux
222
dygonlinux 2025.09.26 11:38 
 

I tested the ea only for 4 days but all 4 days i closed in profits even if i had only a loss. It is a scalper so it is normal to have profits and loss. The important is closing in profits and in general the account must grow.The ea is promising and it is not martingale so it is more more safe especially trading gold. Daleen and Strukov are always present to help with configurations and help so i am happy to be in their group. Every question has an answer.

Respuesta al comentario