BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámico que protege tu cuenta y gestiona el riesgo adecuadamente. Este EA puede operar con cualquier par en cualquier marco temporal, pero es el mejor en oro m15 para obtener muchas operaciones y ganancias rápidas.

Depósito mínimo recomendado: $1000

Los resultados en tiempo real se pueden ver aquí. ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal! Configuraciones y manual aquí

AJUSTES

Open new series - encendido/apagado inicio de una nueva serie de pedidos

Trade Buy - permitir que el asesor compre

Trade Sell - Permitir a la asesora vender

Support manual orders - admitir pedidos manuales verdadero o falso

Order Comment – BB Scalping - Comentario de pedido – BB Scalping



Start lots – empezar lotes

Use Money Management – encendido/apagado del uso del cálculo automático de lotes



Autolot. Free margin for each 0.01 lot - Autolot. Margen libre por cada 0,01 lote.



TP - Tomar ganancias



Trail Start, points - activación de un trailing stop



Trail Step - distancia del precio al activar un trailing stop



Close from reverse signal true/false – verdadero o falso, cerrará las operaciones abiertas si la señal es inversa



Start hour – la hora a la que se le debe permitir a EA comenzar a operar, ingrese 1 o 2, etc



End hour – La hora en que EA debería dejar de ingresar a una nueva serie de operaciones



Draw on-off – para permitir que EA dibuje etiquetas de ganancias en el gráfico o no



Next is Font settings - Lo siguiente es la configuración de fuente



Background color Result – Color de fondo Resultado



Magic EA – es un número especial que el EA asigna a sus órdene



Next are settings of ZigZag indicator - Los siguientes son los ajustes del indicador ZigZag



Next are settings of Bollinger Band indicator - A continuación se muestran las configuraciones del indicador de bandas de Bollinger





