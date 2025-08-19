Croesus Gold EA MT4

Produkteinführung zu Croesus Gold EA

Croesus Gold EA ist ein professionelles automatisiertes Handelswerkzeug, das speziell für die Handelsplattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Es konzentriert sich in erster Linie auf das Handelsinstrument XAUUSD (Gold) und ist hochgradig für 5-Minuten-Chartszenarien (M5) optimiert, mit dem Ziel, Händlern effiziente und präzise automatisierte Handelslösungen zu bieten. Angesichts der häufigen kurzfristigen Preisschwankungen und des schnellen Marktrhythmus von Gold ersetzt dieser EA die manuelle Überwachung und Bedienung durch eine systematische Handelslogik. Für Händler, die kleine Gewinnchancen in den Mikro-Marktbedingungen von Gold nutzen und eine hohe Effizienz im Hochfrequenzhandel anstreben, ist der Croesus Gold EA die ideale Wahl für den Goldhandel.

Informationen zur Einrichtung

- Handels-Paar: XAUUSD (Gold/US-Dollar)

- Zeitrahmen: M5 (5-Minuten)

- Mindesteinlage: 200 USD

- Leverage-Anforderung: 1:100 oder höher

- Empfohlene Broker: Es ist ratsam, Broker mit niedrigen Spreads zu wählen (z.B. IC Markets), wobei ECN-Konten bevorzugt werden.

- Andere Empfehlungen: Es wird empfohlen, einen VPS zu verwenden, um 24/7 ununterbrochenen Handel zu gewährleisten Keine Verwendung von Futures-Funktionen, keine Überanpassung und kein betrügerisches Verhalten jeglicher Art.

Sind Sie bereit für den Einstieg in den Goldmarkt mit Croesus Gold EA? Beginnen Sie Ihre Handelsreise jetzt!

Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne über das MQL5 Forum kontaktieren.