BB Scalping uzmanı, altın alım satımında hassas bir şekilde güçlü bir çıkış/scalping ve martingale dışı bir başyapıtım olan son teknoloji ürünüm! Bu sistem, Bollinger bandı ve Zig-zag göstergesini birlikte kullanarak çıkışları yönetir. Bollinger bantlarının en yüksek ve en düşük seviyelerine birden fazla bekleyen emir verilir ve tetiklendiğinde, çıkış fiyatını takip eden ve emirler durdurulana kadar bir takip eden stop emri bulunur. EA, hesabınızı korumak ve riski doğru bir şekilde yönetmek için dinamik stop loss göstergesi olarak Zig-zag göstergesini kullanır. Bu EA, herhangi bir zaman diliminde herhangi bir paritede işlem yapabilir, ancak bol miktarda işlem ve hızlı kâr için altın m1'de en iyisidir!

Önerilen minimum depozito

Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir.

Kişisel bonus almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!

Ayarlar ve kullanım kılavuzu burada

  AYARLAR

  • Open new series - yeni bir sipariş serisinin açık / kapalı başlangıcı
  • Trade Buy - danışmanın satın almasına izin ver
  • Trade Sell - danışmanın satmasına izin ver
  • Support manual orders - manuel siparişleri destekleyin doğru veya yanlış
  • Max Orders - izin verilen maksimum siparişler
  • Order Comment - yorum adını sipariş et
  • Start lots - ilk başlangıç partisi
  • Use Money Management - Otomatik parti hesaplamasının açık/kapalı kullanımı
  • Autolot - her 0,01 lotta bir açılışta serbest marj miktarı
  • Real TP, points - kar al, puan olarak grafikte gösterilecek
  • Trail Start - takip eden durdurmanın etkinleştirilmesi
  • Trail Step - Takip eden durdurmayı etkinleştirirken fiyattan uzaklık
  • Close from reverse signal - doğru veya yanlış, sinyal tersine dönerse açık işlemleri kapatacaktır
  • Draw on-off - EA'nın grafikte kar etiketleri çizmesine izin vermek veya vermemek
  • Next: Görüntüleme için yazı tipi ayarları
  • Magic - EA'nın siparişlerine atadığı özel bir numaradır
dygonlinux 2025.09.26 11:38 
 

I tested the ea only for 4 days but all 4 days i closed in profits even if i had only a loss. It is a scalper so it is normal to have profits and loss. The important is closing in profits and in general the account must grow.The ea is promising and it is not martingale so it is more more safe especially trading gold. Daleen and Strukov are always present to help with configurations and help so i am happy to be in their group. Every question has an answer.

