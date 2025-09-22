BB Scalping

핀바 설명: 핀바 EA는 핀바 트레이딩과 추세 추종 및 평균 회귀 기법을 결합한 다중 전략 접근법을 사용합니다. 핀바는 가격의 급격한 반전 및 거부를 나타내는 캔들스틱의 한 유형입니다. 핀바는 "그림자" 또는 "심지"라고 불리는 긴 꼬리로 정의됩니다. 핀바의 꼬리는 거부된 가격 영역을 나타내며, 이는 가격이 꼬리가 가리키는 방향과 반대로 계속 움직일 것임을 의미합니다. 약세 핀바 신호는 긴 상단 꼬리로, 높은 가격을 거부하고 단기적으로 가격이 하락할 것임을 나타내며, 강세 핀바 신호는 긴 하단 꼬리로, 낮은 가격을 거부하고 단기적으로 가격이 상승할 것임을 나타냅니다. EA는 기술적 분석을 활용하여 다양한 시간 프레임에서 핀바 캔들스틱 패턴을 식별합니다. 민감도를 조정할 수 있는 설정 가능한 매개변수를 제공하여 트레이더가 시장 상황에 따라 감지 프로세스를 미세 조정할 수 있도록 합니다. 핀 바 EA는 효율적이고 정확하게 거래 목표를 달성하는 데 도움을 드립니다. 추천 통화쌍: eur