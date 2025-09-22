BB Scalping

5

BB Scalping Expert è il mio ultimo, potente capolavoro di breakout/scalping e non-martingala per fare trading sull'oro con precisione! Questo sistema sfrutta i breakout utilizzando la combinazione delle bande di Bollinger e dell'indicatore a zig-zag. Vengono piazzati più ordini pendenti al massimo e al minimo delle bande di Bollinger; quando si attiva, viene attivato un trailing stop che segue il prezzo di breakout fino a quando gli ordini non vengono fermati. L'EA utilizza l'indicatore a zig-zag per uno stop loss dinamico per proteggere il tuo conto e gestire il rischio in modo appropriato. Questo EA può negoziare qualsiasi coppia in qualsiasi intervallo di tempo, ma è il migliore sull'oro m15 per numerose operazioni e profitti rapidi!

Deposito minimo consigliato

I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.

Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere il bonus personale!

Impostazioni e manuale qui


  IMPOSTAZIONI

  • Open new series - on/off inizio di una nuova serie di ordini
  • Trade Buy - consentire al consulente di acquistare
  • Trade Sell - consentire al consulente di vendere
  • Support manual orders - supportare gli ordini manuali veri o falsi
  • Max Orders - ordini massimi consentiti
  • Order Comment - nome del commento dell'ordine
  • Start lots - lotto di partenza iniziale
  • Use Money Management - on/off utilizzo del calcolo automatico del lotto
  • Autolot - Margine libero per ogni 0,01 lotto: l'importo del margine libero per l'apertura ogni 0,01 lotti
  • Lot multiplier - moltiplicatore di lotto per i seguenti ordini
  • Max Lot - quantità massima totale di lotti aperti consentiti
  • Real TP, points - il profitto, in punti, verrà visualizzato sul grafico
  • Trail Start - attivazione di un trailing stop
  • Trail Step - distanza dal prezzo quando si attiva un trailing stop
  • Close from reverse signal - vero o falso, chiuderà le operazioni aperte se il segnale è inverso
  • Start Hour - l'ora in cui EA dovrebbe iniziare a fare trading, inserire 1 o 2 ecc.
  • End Hour - nell'ora in cui EA dovrebbe smettere di entrare in una nuova serie di operazioni
  • Magic - è un numero speciale che l'EA assegna ai suoi ordini



Recensioni 1
dygonlinux
164
dygonlinux 2025.09.26 11:38 
 

I tested the ea only for 4 days but all 4 days i closed in profits even if i had only a loss. It is a scalper so it is normal to have profits and loss. The important is closing in profits and in general the account must grow.The ea is promising and it is not martingale so it is more more safe especially trading gold. Daleen and Strukov are always present to help with configurations and help so i am happy to be in their group. Every question has an answer.

