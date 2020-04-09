BB Scalping

BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de protéger votre compte et de gérer efficacement les risques. Cet EA peut trader n'importe quelle paire à tout moment, mais il est le meilleur sur l'or m15 pour un grand nombre de transactions et des profits rapides !

Dépôt minimum recommandé

Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici.

Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel !

Paramètres et manuel ici

  PARAMÈTRES

  • Open new series - on/off début d'une nouvelle série de commandes
  • Trade Buy - permettre au conseiller d'acheter
  • Trade Sell - permettre au conseiller de vendre
  • Support manual orders - prend en charge les commandes manuelles vraies ou fausses
  • Max Orders - commandes maximales autorisées
  • Order Comment - nom du commentaire de la commande
  • Start lots - lot de départ initial
  • Use Money Management - on/off utilisation du calcul automatique de lot
  • Autolot - Marge libre pour chaque 0,01 lot - le montant de la marge libre pour l'ouverture tous les 0,01 lots
  • Lot multiplier - multiplicateur de lot pour les commandes suivantes
  • Max Lot - nombre total maximum de lots ouverts autorisés
  • Real TP, points - prendre des bénéfices, en points, s'affichera sur le graphique
  • Trail Start - activation d'un stop suiveur
  • Trail Step - distance par rapport au prix lors de l'activation d'un trailing stop
  • Close from reverse signal - vrai ou faux, clôturera les transactions ouvertes si le signal s'inverse
  • Max spread (0-not use) - spread maximum autorisé pour le trading
  • Start Hour - l'heure à laquelle EA doit être autorisé à commencer à négocier, entrez 1 ou 2, etc.
  • End Hour - l'heure à laquelle EA devrait cesser d'entrer dans une nouvelle série de transactions
  • Draw on-off - pour permettre à EA de dessiner ou non des étiquettes de profit sur le graphique
  • Next: Paramètres de police pour l'affichage
  • Pause between orders (min. 0 - not use) - il est temps de faire une pause entre les commandes
  • Magic - est un numéro spécial que l'EA attribue à ses commandes



