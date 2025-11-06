Trendline D Fusion

EA Trendline Fusion ist ein innovativer Expert Advisor, der diagonale Trendlinien erkennt und handelt. Entwickelt für Trader, die klassische technische Analyse verwenden, ermöglicht dieses System sowohl automatischen Handel als auch visuelle Signale und Benachrichtigungen.

Verwenden Sie für den Demo-Tester die in den Bildern angezeigten, für jedes Paar und jeden Zeitraum optimierten Parameter.

Dieser EA startet bei 45 $ und wird mit den Verkäufen auf 65 $ steigen.

🔑 Hauptmerkmale:
📐 Erkennung von Trendlinien mit Swings, ATR oder Pivots.
⚡ Automatischer Handel mit 3 Einstiegstypen (Breakout, Retest, Reversal) oder nur Signalmodus.
🔧 Flexible Einstellungen: Bestätigungsfilter, Lotgröße, Risikomanagement.
📊 Geeignet für Scalping, Daytrading oder Swingtrading.
🔔 Visuelle und Push-Benachrichtigungen, um keine Gelegenheit zu verpassen.

🎯 Warum verwenden?
Weil es das Beste aus zwei Welten kombiniert:
👉 Die Präzision der klassischen Trendlinienanalyse.
👉 Die Geschwindigkeit und Disziplin eines automatisierten EAs.

Es muss nicht immer für dich handeln — deaktiviere den algorithmischen Handel und nutze es nur für Signale.

Mit EA Trendline Fusion hast du einen zuverlässigen technischen Assistenten, der dir hilft, Chancen zu erkennen und deine Strategie konsistent umzusetzen.

✅ Lade es noch heute herunter und hebe dein Trading auf die nächste Stufe.

Neu in dieser Version:
Jetzt mit ATR-basiertem Stop-Loss- und Take-Profit-Management für eine bessere Anpassung an Marktbedingungen.

In dieser neuen Version sind Benachrichtigungen und Multi-Pair-Handel verfügbar.

https://drive.google.com/file/d/1Y01zNrXRE8meMTpdHfwKhVbLgga_BsNv/view?usp=sharing


