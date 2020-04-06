Trendline D Fusion
- Asesores Expertos
- Adriana Nicole Tapia Flores
- Versión: 3.84
- Actualizado: 6 noviembre 2025
- Activaciones: 8
EA Trendline Fusion es un asesor experto innovador que detecta y opera con líneas de tendencia diagonales. Diseñado para traders que utilizan análisis técnico clásico, este sistema permite tanto operar automáticamente como recibir señales visuales y alertas.
Para usar el probador demo correctamente, sigue los parámetros mostrados en las imágenes optimizados para cada par y temporalidad.
Este EA empieza en $45 y aumentará con las ventas hasta llegar a $65.
🔑 Características principales:
📐 Detección de líneas de tendencia con Swings, ATR o Pivots.
⚡ Opciones de trading automático al romper tendencias , retest , reverse o modo solo señales.
🔧 Configuración flexible: filtros de confirmación, tamaño de lotes, gestión de riesgo.
📊 Compatible con scalping, day trading o swing trading.
🔔 Alertas visuales y push para no perder oportunidades.
🎯 ¿Por qué usarlo? Porque combina lo mejor de dos mundos:
👉 La precisión del análisis clásico de líneas de tendencia.
👉 La velocidad y disciplina de un EA automatizado.
No necesitas que siempre opere por ti , si desactivas el trading algoritmico podras usar esta EA para recibir señales y gestionar tus entradas. Con EA Trendline Fusion tendrás un asistente técnico confiable que te ayudará a identificar oportunidades y ejecutar tu estrategia con mayor consistencia.
✅ Descárgalo hoy y lleva tu trading al siguiente nivel.
Novedad en esta versión:
Ahora incluye gestión de Stop Loss y Take Profit basada en ATR, para una mejor adaptación a las condiciones del mercado.
https://drive.google.com/file/d/1Y01zNrXRE8meMTpdHfwKhVbLgga_BsNv/view?usp=sharing