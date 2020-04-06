Trendline D Fusion

EA Trendline Fusion es un asesor experto innovador que detecta y opera con líneas de tendencia diagonales. Diseñado para traders que utilizan análisis técnico clásico, este sistema permite tanto operar automáticamente como recibir señales visuales y alertas.

Para usar el probador demo correctamente, sigue los parámetros mostrados en las imágenes optimizados para cada par y temporalidad.

Este EA empieza en $45 y aumentará con las ventas hasta llegar a $65.

🔑 Características principales:

📐 Detección de líneas de tendencia con Swings, ATR o Pivots.

⚡ Opciones de trading automático al romper tendencias , retest , reverse o modo solo señales.

🔧 Configuración flexible: filtros de confirmación, tamaño de lotes, gestión de riesgo.

📊 Compatible con scalping, day trading o swing trading.

🔔 Alertas visuales y push para no perder oportunidades.


🎯 ¿Por qué usarlo? Porque combina lo mejor de dos mundos:

👉 La precisión del análisis clásico de líneas de tendencia.

👉 La velocidad y disciplina de un EA automatizado.


No necesitas que siempre opere por ti , si desactivas el trading algoritmico podras usar esta EA para recibir señales y gestionar tus entradas. Con EA Trendline Fusion tendrás un asistente técnico confiable que te ayudará a identificar oportunidades y ejecutar tu estrategia con mayor consistencia.

✅ Descárgalo hoy y lleva tu trading al siguiente nivel. 

Novedad en esta versión:
Ahora incluye gestión de Stop Loss y Take Profit basada en ATR, para una mejor adaptación a las condiciones del mercado.

En esta nueva versión ya están disponibles las notificaciones y el modo multipar.

https://drive.google.com/file/d/1Y01zNrXRE8meMTpdHfwKhVbLgga_BsNv/view?usp=sharing

