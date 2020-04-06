Trendline D Fusion
- エキスパート
- Adriana Nicole Tapia Flores
- バージョン: 3.84
- アップデート済み: 6 11月 2025
- アクティベーション: 8
EA Trendline Fusion は、斜めのトレンドラインを検出して取引する革新的なエキスパートアドバイザーです。クラシックなテクニカル分析を活用するトレーダー向けに設計され、自動売買だけでなく視覚的なシグナルやアラートも提供します。
デモテスターを正しく使用するには、各通貨ペアと時間枠に最適化された画像内のパラメータを参照してください。
このEAは45ドルから開始し、販売数に応じて65ドルまで上昇します。
🔑 主な特徴:
📐 スイング、ATR、ピボットによるトレンドライン検出。
⚡ 3 種類の自動エントリー（ブレイクアウト、リテスト、リバーサル）またはシグナルのみモード。
🔧 柔軟な設定：確認フィルター、ロットサイズ、リスク管理。
📊 スキャルピング、デイトレード、スイングトレードに対応。
🔔 視覚的およびプッシュ通知でチャンスを逃さない。
🎯 利用する理由:
それは 2 つの世界の長所を兼ね備えているからです。
👉 古典的なトレンドライン分析の精度。
👉 自動 EA のスピードと規律。
常に自動取引をさせる必要はありません — アルゴリズム取引を無効にすればシグナル専用として利用可能です。
EA Trendline Fusion を使えば、信頼できるテクニカルアシスタントとして、チャンスを見極め、戦略を一貫して実行できます。
✅ 今すぐダウンロードして、トレードを次のレベルへ。
この新しいバージョンでは、通知機能とマルチペア取引が利用可能になりました。
このバージョンの新機能:
ATRに基づいたストップロスとテイクプロフィットの管理を追加し、市場状況への適応性を向上させました。
https://drive.google.com/file/d/1Y01zNrXRE8meMTpdHfwKhVbLgga_BsNv/view?usp=sharing